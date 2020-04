Le crétinisme libéral, responsable de la crise agricole qui s’éternise.

La FNSEA a été une des principales structures de la révolution verte . Elle a systématiquement soutenu les politiques visant a étouffer les plus petits pour permettre aux plus gros de grossir .

On se demande pourquoi 60% des agriculteurs y adhèrent ( et c’était 80 il n’y a pas si longtemps !) . C’est qu’elle bénéficie pleinement de certains effets : déja tous ceux qui à l’instant t sont encore paysans et peuvent donc adhérer à un syndicat sont les gagnants ( provisoires) de ce système . On se dit que les plus petits d’entre eux devraient se méfier et se dire c’est moi le prochain, retirant logiquement leur soutien, mais, comme ces 40% d’américains qui sont persuadés qu’ils font ou feront parti des 1% les plus riches, il est bien possible qu’ils ne regardent pas les choses en face .

Ensuite l’industrialisation de l’agriculture a été très bien vu d’une bonne partie de la classe agricole, qui a bien compris qu’il faudrait pour cela éliminer 90% des paysans, ensuite c’était le jeu . Pour le coup, c’était bien regarder les choses en face . Mais cette page est tournée, et il semble que ce soit de plus en plus difficile pour la FNSEA