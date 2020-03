Le cri d’alarme d’un médecin français en Chine...

Un médecin est un médecin, qui a donc signé le serment d’hypocrite, à savoir qu’il faut préserver la vie à tout prix. 89% des français sont pour le suicide assisté, 96% des français sont favorables à l’euthanasie, aux derniers sondages. En démocratie, les points de vue minoritaires, on se torche avec. L’avis extrêmement partial d’un médecin qui estime qu’il faut à tout prix protéger la vie des plus de 80 ans, est l’opinion la moins intéressante possible, la moins à suivre possible. Demandons plutôt l’avis des seniors, ceux en ehpad, bref ceux les plus concernés par l’épidémie, sur la conduite à tenir.

J’ai eu mes 2 grand mères au téléphone récemment, elles m’ont clairement dit que si c’était le moment, c’était le moment, qu’elles avaient eu une belle vie, qu’elles avaient bien profité et qu’elles en avaient rien à faire de crever d’un Coronamachin maintenant ou d’une grippe dans 3 ans.