Le cri du coeur brisé

"J'ai vu le futur, c'est le meurtre"... Le « prince des poètes » ressentait comme personne la beauté froide de la lumière. Comme celle du métal d'une clé... Leonard Cohen (1934-2016) avait sa clé des chants incomparable pour faire tinter ensemble musique, spiritualité et haute littérature en un subtil amalgame « du transcendant et du terrestre ». Une nouvelle traduction des psaumes contemporains de Book of Mercy (« Livre de la Miséricorde ») vient de paraître.

En 1984, année résolument « dystoptique » et difficile pour lui, Leonard Cohen a cinquante ans et un septième album dans les charts. Peu avant, l’humanité venait d’échapper de justesse à un holocauste nucléaire, suite à une « fausse alerte », grâce à la vigilance russe et aux décisions de Youri Andropov (1914-1984) alors aux commandes de la mégamachine soviétique. Leonard avait déjà vécu tant de vies, dont celle de poète consacré - quoique réfractaire aux honneurs...

Son très liturgique album, Various Positions, riche de « tubes » appelés à devenir planétaires au fil des décennies à venir comme Dance Me to the End of Love, Hallelujah ou If It Be Your Will, ne décolle pas – il se classe au 52e rang au Royaume-Uni. Sa fascinante lumière noire s’épuisait-elle à éclairer notre part d’ombre ?

Ce n’est pas étonnant : la personnalité de Leonard Cohen est radicalement étrangère aux vanités du star system et du vedetteriat. Ce métaphysicien du coeur brisé se laissait juste conduire par ce qui donnait sens profond à notre aventure commune... Un besoin de sens qui passait par celui des mots, dont la justesse allumait les feux inconditionnels de la conscience – pas ceux de la rampe...

Cette année-là, l’homme des mots qui savait trop bien qu’il n’y a jamais de « dernier mot » s’était équipé d’un synthétiseur Casio bon marché, en sus de sa guitare espagnole qui lui donnait des frappes rapides selon la technique flamenca du rasgueado. Puis il avait écrit rien que pour lui un livre comportant cinquante psaumes d’inspiration biblique, grattés jusqu’à l’os, sans penser le moins du monde à un hypothétique public. L’auteur compositeur interprète, si discret sur sa vie intérieure, entendait simplement traduire les mouvements d’un coeur se fracassant dans l’épreuve avant de se régénérer dans un accord bien frappé avec un mystère plus grand que lui, plus grand que la vie. Il l’envisage comme un retour aux sources dédié au Nom – sa légendaire chanson Hallelujah, appelée à devenir « l’hymne universel, oecuménique et laïque » du millénaire à venir, se lit comme des « Louanges à YHWH »... Existe-t-il pour chacun d’entre nous un « torrent de miséricorde » qui nous régénererait selon notre abandon et notre foi ?

Mais des psaumes aussi, ça se chante – tout comme il y a des chants d’église ou des chants chez Homère. Bob Dylan disait que les chansons de son ami Leonard ressemblaient « de plus en plus à des prières »... Tout est chant et prière chez Leonard Cohen – et dans cette longue plainte passionnée qu’un humain adresse à son Créateur dans le saisissement du rythme universel accordé au simple fait d’exister. D’abord, il compte intituler son livre The Name (« Le Nom ») puis The Shild (« Le Bouclier ») avant d’opter pour Book of Mercy (« Livre de Miséricorde »). Le livre et l’album sont « intimement liés l’un à l’autre » rappelle en avant-propos Alexandra Pleshoyano, représentante académique des Archives Leonard Cohen, qui y voit une « démarche pénitentielle » : « Le mot « coeur » est le plus cité dans ses psaumes. En acceptant de renoncer à sa petite volonté pour devenir l’instrument d’une plus grande volonté, Cohen collaborait modestement à l’oeuvre qui se réalisait à travers lui : « tu deviens toi-même le travail, tu n’es plus à côté, tu deviens l’instrument de l’énergie. (...) L’espérance viscérale de guérir ou de réparer ce qui a été brisé, afin d’obtenir la réunification de l’être par un retour au Nom, est inhérent aux psaumes de Leonard Cohen. » Les paroles du psaume 18 s’ancrent dans la réalité exsudée par l’expérience et les épreuves de chacun. Elles s’insinuent comme en un chant parlé, puissamment murmuré, en équilibre entre ironie et désespoir sur cette capacité innée de ne pas s’arrêter de vivre et celle, durement acquise, de dire : « Prenez courage, vous qui êtes nés dans la captivité d’un malheur établi ; et tremblez, vous les rois de la certitude : votre ferraille est devenue semblable à de la vitre, et la parole qui la fracassera a été prononcée. »

Celles du psaume 24 élargit la métaphysique du coeur brisé et l’expérience des blessures comme des défaites sur le tranchant de l’existence, au plus vif de la plaie - jusqu’à la pleine grâce de la chute vécue de l’apesanteur à la découverte de sa densité propre : « la blessure élargit chaque coeur. L’exil général se densifie, le monde entier devient la mémoire de ton absence. Combien de temps nous traqueras-tu avec le chagrin ? Combien de temps feront-ils rage, les feux purificateurs ? Le sang buvant le sang, la blessure avalant la blessure, le chagrin torturant le chagrin, la cruauté répétant son rôle dans la nuit incommensurable de ta patience. »

Le psaume 35 correspond à la chanson If it Be Your Will, enregistrée avec Jennifer Warnes. Inspiré d’une prière juive, le Kol Nidre, il dit cet abandon sans réserve à la volonté de l’autre : « Attache-moi à ta volonté, attache-moi avec ces fils de chagrin et rassemble-moi hors de cet après-midi où j’ai déchiré mon âme sur vingt autels monstrueux, offrant toutes choses hormis moi-même. »

« J’ai vu le futur, frère, c’est le meurtre » psalmodiait le chercheur de sagesses (The Future, 1992) de sa voix de « violoncelle usé ». Nous y sommes et le poète n’est plus. Il a eu le temps de finir en patriarche et en « perdant magnifique » qui a renversé la table de jeu avec une oeuvre dont l’âpre poésie « touche le coeur des hommes ». Une oeuvre majeure, arrachée à l’épreuve du feu comme à la flamme incertaine de ces « millions de bougies qui brûlent, pour le secours qui ne vient jamais » (You want it darker, 2016)... La poésie est-elle vraiment « la trace d’une vie, non la vie même », les « cendres plutôt que le feu » comme il l’écrivait ? De quoi le silence glacé de l’univers est-il la preuve ?

Leonard Cohen, Livre de la Miséricorde, Seuil, collection « Fiction & Cie », 128 p., 15 €