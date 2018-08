Le culte de l’audience...

)@Dr Faustroll

La manipulation n’est pas le seul effet pervers du culte de l’audience.





L’évaluation systématique impose une polarisation excessive sur les indicateurs de performance, et à trop se focaliser sur la mesure on en perd l’objectif.Quand le regard est braqué sur la mesure, l’axe de déploiement de l’effort n’est plus en phase avec la finalité attendue : il ne s’agit plus d’atteindre l’objectif mais d’agir au mieux pour la progression de la mesure.





Lorsque les critères de performance des évaluateurs se résument à une poignée d’indicateurs, il ne faut pas être surpris si les évalués s’arrangent d’une manière ou d’une autre pour que ceux-ci aient fière allure. Bien sûr, élections et référendums entrent dans le cadre de ce culte de l’audience, même si on met le résultat à la corbeille quand il ne convient pas.





Loi de Goodhart : « Once a social or economic indicator or other surrogate measure is made a target for the purpose of conducting social or economic policy, then it will lose the information content that would qualify it to play such a role. » (Une fois qu’un indicateur social ou économique ou une autre mesure de substitution devient une cible dans le but de mener une politique sociale ou économique, il perdra le contenu d’information qui le qualifierait pour jouer un tel rôle). Charles Goodhart (1936-)