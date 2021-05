Le culte de l’utilitarisme...

Le Monde de la Culture, du Beau et de la Contemplation a disparu, seul restent l’utilitarisme et la paresse.

Et ce, dans tous les domaines.

Un sample de Booba qui tourne en boucle connaît mille fois plus de succès que Palestrina, Vivaldi, Bach ou Mozart.

Il suffit de regarder l’architecture des bâtiments du XXème siècle, par exemple l’Opéra Bastille ressemble plus à un immeuble de la CAF qu’à une salle de spectacle, et ne souffre aucune comparaison possible avec l’Opéra Garnier, ses milliers de décors, statues dorées et détails minutieux.