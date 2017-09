Le Cynisme et l’Insulte

Il se prend pour qui ce Président ?? Faut-il qu’il soit amer pour traiter ceux qui ne sont pas d’accord avec sa politique de fainéants, de cyniques et d’extrémistes.

Ce président qui incarne les intérêts du capital a de l’audace et par ces mots montre le mépris qu’il a contre ceux qui demain manifesteront dans la rue pour défendre les droits des travailleurs, défendre une volonté sociale ayant pour but d’améliorer leurs conditions de vie et de travail. Faut-il lui rappeler la lourde addition payée par la classe ouvrière en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles tout cela pour enrichir cette classe minoritaire dont il est le représentant.

Les français ne sont pas ingouvernables, ils sont tout simplement lassés de ces tromperies, de ces injustices, de ces invectives, qui font insultes à la constitution et qui protègent ces monarco-républicains, ces patrons voyous et ces spéculateurs de tous poils. « Ni de droite ni de gauche disait-il » pourtant depuis sa parution en politique en tant que ministre puis président Macron a donné priorité aux intérêts patronaux. Son obsession de la réforme du code du travail met en avant une destruction significative des droits des salariés tant dans leur sécurité au travail que dans leurs conditions de vie. Il faut une sacrée dose de cynisme pour traiter ses opposants de fainéants, d’extrémistes.

Qui subit le chômage, qui n’arrive pas à finir les fins de mois ?? Peut-être que Macron confond paresse et dignité ?? Le peuple n’est pas fainéant, il veut que ses droits soient respectés il veut que ses impôts et taxes soient utilisés à des fins sociales et non à des fins spéculatives. De même le peuple n’est pas extrémistes il doit confondre aussi avec la colère, avec les déceptions rencontrées depuis des décennies, des promesses électorales non tenues. Décidément cette caste qui dirige le pays ignore et veut ignorer les problèmes que rencontrent ces gens qui on montré beaucoup de patience à l’égard de ceux qui profitent de la politique pour s’enrichir, de ceux qui spéculent avec un racket organisé sur les impôts et taxes prélevés sur les contribuables.

Allons un peu de dignité et de respect SVP pour ceux qui demain iront dans la rue montrer leur refus de payer à la place de ceux qui fréquentent les paradis fiscaux.

Macron et ses semblables ne représentent pas l’ensemble de la nation, avec 27% des voix des inscrits, ils ne sont élus, le président et sa caste, que par une minorité et une sombre machination électorale soutenus par une presse au service du Capital.

D’autres Présidents les Sarkozy, Hollande, et aujourd’hui Macron tous on proféré des insultes de « pauvre con, en passant par les sans dents, pour finir sur fainéants et extrémistes » décidément si les temps changent, la politique reste la même, fidèle au mépris du peuple. Il en sera ainsi tant que les riches gouverneront, tant que les riches voudront asservir les peuples.

12/09/2017