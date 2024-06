Le D-Day, un ticket pour l’Europe

L'Union européenne, politico-économique 'sui generis' de vingt-sept États européens transmettent leurs idées supranationales par des traités et délèguent l’exercice de certaines compétences à des organes communautaires. Ces communautés s'étendent sur un territoire de 4,2 millions de kilomètres carrés, peuplée de plus de 447 millions d'habitants comme troisième puissance économique mondiale par son PIB nominal derrière les États-Unis et la Chine. La déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman est considérée comme le texte fondateur de la construction européenne. Le nombre d'États membres est passé de 6 à 27 membres d'un "club fermé". En 1997, 2001 et 2009, de nouvelles réformes institutionnelles ont été introduites par de nouveaux traités. A la création de la CE, son but principal n'était pas économique mais de maintenir une paix libérale.

Le 9 juin, ce sont donc les élections européennes en plus de celles de la Chambre et des régions pour les Belges.

Trois jours avant et pendant le 6 juin, la commémoration du D-Day est rappelle la situation dans laquelle il ne faut pas retourner.

Les souvenirs du D-Day

Depuis dimanche, les vétérans de cette journée, entre plus de 90 et plus de 104 ans, viennent en provenance des Etats Unis pour assister à la commémoration de ce 80ème anniversaire

Le D-Day génère aussi toujours le réveil de cet événement par une foule de documents présents dans les librairies sous forme de livres et de magazines.

Avant ce D-Day, il y eu l'offensive par l'invasion de la Sicile en juillet 1943, puis l'invasion de la péninsule italienne en septembre de la même année.

Un second front pour mai 1944, Winston Churchill et Franklin Delano Roosevelt promettent l'ouverture d'un nouveau front à l'Est à Staline.

L'histoire secrète des préparatifs n'est pas aussi glorieuse entre les acteurs du drame du débarquement. A nouveau, Roosevelt et Churchill se réunissent sans Charles De Gaulle le 4 juin 1944. Entre eux, des phrases assassines sont de la partie "Si vous mettez les Alliés devant le fait accompli, ils ne diront rien", "Qu'on envoie De Gaulle dans un avion à Alger" et "Cet individu (De Gaulle) cherche à se faire passer pour le sauveur de la France" dit Churchill. En France, De Gaulle n'est connu que par sa seule voix de résistant alors que la France connait le gouvernement de Vichy sous la houlette du Maréchal Pétain.

Winston Churchill, surnommé le "géant du 20ème siècle" comme un sauveur de l'Europe, un héraut de la civilisation en se dressant face à la barbarie nazie. Chef de guerre infatigable et pugnace, amateur de cigares et de bons mots, buveur exceptionnel, toujours imbibé mais jamais ivre, prix Nobel de littérature, peintre à ses heures en donnant des accès de mélancolie à dessiner une personnalité d'artiste tourmenté, oscillant entre euphorie et dépression. Homme de toutes les contradictions, de tous les coups d'éclat et de tous les échecs, il incarne une ardente multiplicité de force de vie, de l'éternel rebond en échappant plusieurs fois à la mort dans ce documentaire.

De Gaulle ignorera ceux qui l'ont ignoré et s'est rendu en France sous les applaudissements de la foule sur son chemin vers Pari.

L'opération Fortitude a été une mystification très bien préparée comme on le voit dans l'expo "Fake for Real"

Les Allemands ont été leurrés par des quiproquos. Ce jour-là, Hitler avait interdit qu'on le réveille à la suite d'une longue nuit de réflexions. Une bataille réussie pour les Alliés qui ont eu l'honneur d'accueillir une accalmie providentielle repérée par l'équipe de météorologistes britanniques.

Les plages prises sur les rivages de la Normandie, l'opération s'était poursuivie par la jonction des forces de débarquement et l'établissement d'une tête de pont sur la côte normande puis l'acheminement d'hommes et de matériels supplémentaires. Au niveau logistique, des ports artificiels Mulberry, des oléoducs sous-marins PLUTO, terrains d'aviation pour le ravitaillement du front et le débarquement d'autres troupes supplémentaires. L'opération du D-Day cessait officiellement le 30 juin 1944 . Mais ce n'était qu'une bataille victorieuse, mais elle n'a pas achevé la guerre.

Ce débarquement a été une bataille et une victoire obtenue au prix de pertes.

La première commémoration de cet événement, à Utah Beach en Normandie, date du 6 juin 1984 en présence de Eliot Trudeau, Baudouin, des S.M. Elisabeth II, de Ronald Reagan et de François Mitterrand. Seulement 49% des Français étaient favorables à la venue de Helmut Kohl. 40ème anniversaire du débarquement appelé "Overlord", il était placé sous le commandement de Dwight Eisenhower pour percer le mur de l'Atlantique. Un port artificiel d'Arromanches a été construit par les Américains pour transiter, chaque jour, 6000 tonnes de matériel. La moitié de la première vague de 34.000 hommes et de 3.300 véhicules a été mise hors combat.

Ce fut, en effet, "Le jour le plus long" comme le film avec ce nom. Il est passé à la télé belge le 2 juin et le lendemain sur la 3. de la télé française. Une escouade d'acteurs de tous les horizons se sont prêtés à jouer les rôles des Alliés et des Allemands.

Le 6 juin, le film "Il faut sauver le soldat Ryan" est plus intimiste et encore plus réaliste dans le carnage restitué par le film en retrouvant ce soldat seul survivant d'une famille de quatre frères.

Il n'y a pas pas à dire, les films de guerres se suivent et se ressemblent à la télé. Les documentaires ne sont pas en reste.

Le 5 juin, le documentaire sur .2 "Apocalypse - les Débarquements" comme première vision dans "Le grand défi" et "Le grand assaut".

Le 6 juin, c'est TF1 qui reprenait le flambeau dans un autre docu "D-Day, 100 jours pour la liberté". Cent jours pour briser la résistance allemande et amorcer la libération du continent dans un enfer de la tourmente au travers de témoignages pour revivre l'histoire.

Aujourd'hui, c'est aux archéologues de reconstruire l'histoire par un patrimoine constitué par cette bataille en Normandie

Sur place en Normandie, ce 5 juin, cette récapitulation de cet "event"









Les élections européennes du 9 juin

On les annonce très importantes et presque décisives pour l'avenir de l'Europe et pour ne pas retomber dans le "Parti national-socialiste" ou « parti nazi », d'extrême droite, nationaliste et antisémite, rattaché à la famille politique du fascisme que je décrivais dans "Gauche, droite, gauche...." et tomber à pieds joints pour marcher au pas de dictateurs.

360 millions d'Européens sont appelés à voter et à plébisciter un des sept groupes qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs que les partis des pays

Les principales thématiques de la santé, de l'écologie, de l'emploi, de la mobilité, de l'énergie, du pouvoir d'achat, des conflits et de l'immigration.

Sont-ils autre chose que des mouvements théoriques ou sont-ils pratiques ?

Réflexions du Miroir

J'ai voulu associer pas deux événements mais trois en comptant les élections du 9 juin. En plus des élections pour l'Europe, la Belgique assumait les élections au niveau national et fédéral dont j'ai relaté quelques points la semaine dernière dans "Elire par la fiction".

C'est dire qu'entre le soir du 9 juin et les jours qui suivent, on risque d'avoir la nausée d'entendre parler des élections.

J'ai écrit quelques billets au sujet de l'Europe souvent lors d'un des anniversaires.

Vingt ans après la "Der des Ders" de la guerre de 14-18 alors que l'on disait "plus jamais ça", la guerre 40-45 reprenait de plus belle. Aujourd'hui, une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui voudrait rejoindre la Communauté européenne et une autre au Moyen Orient. Toutes deux influencent la citoyenneté européenne...

“La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas" écrivait Paul Valery qui a vécu pendant les deux guerres. Ce n'est qu'au sortir de la première guerre mondiale, à l'abord de la cinquantaine, que sa célébrité éclate en tant que poète avec la publication de "La Jeune Parque" dont la poésie métaphorique obéit à une exigence d'intégrité et de tolérance intellectuelle.

C'est exactement la même idée de mon billet "Héros à titre posthume ?".

Au sujet cette guerre, je possède le livre "Héros et Martyrs 1945 Les fusillés" en hommage aux morts avec des chapitres aux titres :

Les services de renseignements et d'actions

Sur le chemin des évasions

La résistance armée

La presse clandestine

La répression nazie

suivi d'une série de forteresses de détention (à Saint-Gilles, Huy, Merxplas, Bruges, Liège ...

L'historien Viktor Bloch, mobilisé en 1914 et en 1939, engagé dans la Résistance en 1943, participant à la création du réseau “Franc-Tireur” a été très actif en zone sud.

Arrêté, il est torturé, puis fusillé par la Gestapo le 16 juin 1944.

Pas loin de chez moi, l''Enclos des Fusillés" qui qui compte 365 tombes de résistants des deux guerres mondiales et a reçu le titre de "Nécropole nationale".

Mon service militaire s'est déroulé pendant un an en temps de paix. On peut considérer cela comme planqué. Pour moi, cela n'a pas été une année perdue. J'y ai appris ou confirmé mes tendances vers les technologies par l'approfondissement des règles de trigonométrie utilisée dans l'artillerie dans le calcul des positions et de l'utilisation des canons en temps de guerre.

La Belgique vu sa petitesse est manifestement européiste.

Le mur d'un bâtiment de la rue de la Loi présente haut et fort que "The Future is Europe".

Beaucoup de films de guerre transitent actuellement sur les télés.

Le film passé à la télé que j'ai préféré fut "Inglorious basterds".

Une histoire, plus ou moins fictive, se déroulant en France, durant la Seconde Guerre mondiale, narre la vengeance d'une jeune juive, dont la famille a été assassinée par les nazis, ainsi que les plans d'un commando de soldats juifs alliés menés par un lieutenant, envoyés en Europe occupée pour éliminer le plus de nazis possibles. Ils s'appliquent à les scalper, avant de s'attaquer avec succès à leurs dirigeants.

Cette fiction démontre, en plus, qu'en temps de guerre toutes les exactions sont permises qui n'ont rien à voir avec de l'héroïsme.

Il y a une autre vision avec le film "Octobre" lors de la 1ère guerre avec les soldats russe et allemands qui fraternisent alors que le gouvernement provisoire a promis aux Alliés de poursuivre la guerre.

Ce n'est pas la version historique de 1994 présentée par Pierre Falardeau à partir du livre "Pour en finir avec Octobre" de Francis Simard qui a été présentée ce mercredi dans le cadre, mais celle de 1927 de Sergeï Mikhaïlovitch Eisenstein sur le front de l'Est que l'article présente avec le titre "La paix et du pain"

Le Monde diplomatique présente un long article avec le titre "Faut-il désobéir à l'Europe".

Les eurosceptiques s'accommodent de la primauté des règles communautaires sur les lois nationales en alternant les références au Traité de Rome en 1957, favorisant les libre-échanges, avec l'article 55 de la doctrine Matter, en balance avec la supranationalité de la Cour de Justice de la CE, dans des contradictions de jurisprudence avec l'administration, n'est un secret pour personne. L'Etat de Droit n'est pas vu de la même manière dans un pays comme la Hongrie dirigé par le Premier ministre Viktor Orbán depuis 2010 en devenant la figure de proue des populistes du "Vieux continent". La gouvernance d'un pays est-elle la maîtresse des horloges pour faire passer les ténèbres des bombardements à la renaissance de la souveraineté et du nationalisme exacerbé par l'intermédiaire du populisme ?

La polarisation identitaire comme anti-tout-ce qui n'est pas soi-même est le cheval de bataille contre la démocratie ouverte sur le monde.

La France n'aime pas l'Europe et la CE.

La plume de Thomas Gunzig pourrait-elle corriger l'art de la guerre qu'ensemble, sans l'Europe, nous ne sommes rien par rapport aux autres idéologies



La percée fulgurante des troupes du D-Day, viendrait-elle en écho dans le silence des isoloirs de ce 9 juin en cachant la sinistrose ?

La bataille du D-Day n'a pas terminé la guerre.

Le prolongement de l'extrême droite se poursuivra-t-elle par un enlisement comme dans la surprise de l’ « Offensive von Rundstedt » de la bataille des Ardennes ?

Il y a une différence importante entre celui qui belliqueux, aime la guerre, empreint d'esprit guerrier et celui qui belliciste, pousse à la guerre et à l'emploi de la force dans les conflits entre nations, mais qui regarde de loin et en recherchent uniquement les bénéfices à posteriori comme le film "Lord of War" dans lequel, il est dit « Le mal triomphe partout là où les hommes de bonne volonté ont échoué. » et « Le secret de la survie est de ne jamais faire la guerre. Surtout pas contre soi-même ».

Synopsis : Deux frères dans l'Ukraine soviétique durant la Guerre froide ont eu des parents émigrants à cette époque aux États-Unis en se faisant passer pour des juifs persécutés. Ils commencent un trafic d'armes et vendent à des petits acheteurs dans le quartier "Little Odessa" à Brooklyn dans lequel ils ont grandi. Le premier se convertit en marchand d'armes en sillonnant le monde et l'autre en marchand de drogues.

Les gagnant du ticket pour un voyage en Europe

8 jeunes belges, entre 16 et 24 ans, Quentin, Lucas, Mariam, Amine, Robin, Fany, Anaëlle et Nese ont été envoyé dans 8 pays d'Europe avec l'envie de prouver que les jeunes sont intéressés la politique européenne et par le monde qui les entoure pour que certaines choses bougent puisqu'ils ont l'obligation d'exprimer leur voix pour les élections européennes.

Mariam en Irlande :

Quentin à Malte :

Fany en Pologne :

Amine en Lettonie :

Robin en Croatie :

Anaëlle en Espagne :

Luca en Suède :

Nese en Grèce :

