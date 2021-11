Le DAL ne sert à rien !?

Bonjour de Moscou....Je vois avec plaisir que vous restez efficace dans l’action sociale efficace de terrain. Mais ne vous laissez pas tromper par les politiciens gauchisant, défenseurs de leurs prébendes bureaucratiques. Le vrai combat est ailleurs...



Avec 57% du PIB dépensés par nos bureaucraties, c’est une honte, il faut moins de fonctionnaires, moins payés ( au même niveau que dans le privé pour le même travail, et avec les mêmes retraites), moins de dépenses délirantes pour des trucs inutiles tels que médias publics, achats d’œuvre d’arts par les DRAC, qui vont directement pourrir dans des dépôts, etc, etc, etc...

L’argent public doit en priorité servir la solidarité et les plus pauvres.

Avec 5% d’amélioration de l’efficacité de la dépense publique, on double le budget du logement social, sans alourdir les impôts et charges les plus élevés du monde.

Tous ceux qui ne luttent pas pour la réforme de l’état et de son fonctionnement, sont en réalité indifférent au sort des plus faibles d’entre nous.