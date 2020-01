Le Danemark au Mali : corrompre tout un pays en abusant de sa grande pauvreté !…

par Michel J. Cuny et Issa Diakaridia Koné

Après avoir constaté l’important effort militaire réalisé au Mali par un Danemark qui tient absolument à se ranger parmi la meute – conduite par la France – des États européens qui prétendent aller garantir leur propre sécurité en investissant les pays africains voisins du Sahel, nous avons pris connaissance d’un document, de caractère économique, que nous allons pouvoir étudier ici, en toute tranquillité, et en y mettant le temps qu’il faudra.

Il s’agit d’un Rapport qui concerne, lui aussi, le Danemark…

Quels que soient les classements utilisés, le Mali apparaît constamment parmi les pays les plus pauvres de la planète. Le Danemark prétend donc lui livrer les clefs de la réussite… Mais, une nouvelle fois, ce dernier pays n’est pas seul… C’est ce que nous dit ce même Rapport qui étudie les résultats de l’initiative de caractère économique prise par le Danemark en 2013 sous le titre PACEPEP (Programme d’Appui à la Croissance Économique et Promotion de l’Emploi stimulées par le Secteur Privé), où nous trouvons écrit ceci, à la page 1 :

« Le PACEPEP est une contribution du Danemark à la mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté du Mali pour la période 2012 – 2017. »

Soulignons tout de suite que ce Cadre Stratégique a été tracé par le… FMI (Fonds monétaire international)… et donc, pour réduire la pauvreté… Les connaisseurs apprécieront…

Quant à nous, nous allons regarder tout cela de plus près… Or, il faut en convenir, la présentation du Rapport est très belle. La voici…

De gauche à droite, nous avons la République du Mali (avec son drapeau), le Conseil National du Patronat du Mali (avec son logo), et le Royaume du Danemark (avec son drapeau)… La position centrale des patrons maliens ne doit pas nous faire perdre de vue la petite tache verte qui est juste à côté. On peut en effet y lire : PACEPEP… c’est-à-dire, rappelons-le, le Programme d’Appui à la Croissance Économique et Promotion de l’Emploi stimulées par le Secteur Privé.

Ainsi, au-delà du Patronat malien, ce qui réunit la République du Mali et le Royaume de Danemark, c’est ce Programme, qui fait l’objet du Rapport, et, à l’intérieur du Programme, ce que nous voyons apparaître comme un élément tout à fait déterminant : le Secteur Privé.

Sans trop entrer dans les détails pour l’instant, nous pouvons dire qu’habituellement, le secteur privé s’oppose au secteur public. Le passage du premier au second s’appelle généralement une nationalisation ou une étatisation. En sens inverse, il y a privatisation.

Souvenons-nous…

Par la voix de Modibo Keita, le Mali, jadis connu sous le nom de Soudan français, avait proclamé son indépendance le 22 septembre 1960, tandis que, dès le 20 janvier 1961, le gouvernement malien demandait officiellement le départ de l’armée française des bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao et de Tessalit… Puis, en mars 1961, dans un discours prononcé à Ségou, Modibo Keita avait indiqué que la voie suivie par le Mali serait celle du socialisme.

De quoi s’agissait-il plus précisément ? C’est ce que nous allons apprendre en reprenant certains extraits du message que le grand dirigeant malien avait adressé à ses concitoyennes et concitoyens à l’occasion du nouvel an 1962…

Et tout d’abord ceci :

« Nous avons choisi le socialisme. » (lien : http://modibokeita.free.fr/extraits-de-discours/index.php)

Puis cela :

« Le moment est proche où, dans bien des secteurs, les travailleurs pourront prendre en main la gestion de leurs entreprises, et donner ainsi la mesure de leur adhésion à notre option socialiste. Mais il faut qu’ils se préparent à ces nouvelles responsabilités. »

Secteur public contre secteur privé… C’était il y aura bientôt soixante ans…

Désormais, les Occidentaux ont décidé que le secteur privé devait prendre le dessus au Mali, et quelles qu’en soient les conséquences pour la population malienne.

C’est ce que nous verrons en analysant le comportement extrêmement choquant d’un pays comme le Royaume de Danemark… lorsque, avec d’autres, il prétend aider un pays africain à sortir de la grande pauvreté…

