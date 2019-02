Le Danger des Missiles et la Pensée des Mollahs iraniens

Le régime iranien des mollahs a récemment révélé lors du 40ème anniversaire de la révolution de Khomeiny un nouveau missile balistique appelé Huizah d'une portée de plus de 1 350 km. Les Etats-Unis ont réagi en promettant de continuer à exercer une pression « sans relâche » sur l'Iran afin de le dissuader de son programme de missiles. Il est à noter que la partie européenne est restée silencieuse sur ce développement, qui est censé être une confirmation des intentions du régime iranien et de son désir de poursuivre son plan de propagation du chaos et des troubles régionaux.

La poursuite du développement du programme de missiles par les mollahs constitue une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité régionale et mondiale. L'échec de l'accord nucléaire entre les 5 + 1 et l'Iran à réduire les ambitions de l'Iran et à diminuer sa menace régionale a également montré que l'accord avait misé à tort sur les intentions d’un régime qui excelle en termes de manipulation, procrastination, et évasion.

Maintenant, les mollahs possèdent des techniques de fabrication d’armes nucléaires, ou disons les capacités minimales de militarisation de la technologie nucléaire, et ce qui les sépare de l’armement nucléaire n’est qu’une décision politique et un peu de temps pour renforcer les capacités des réacteurs nucléaires à enrichir l’uranium, ce qui fournirait l’uranium nécessaire à la fabrication d’armes nucléaires. L’Iran développe de plus en plus ses capacités de missiles balistiques, ce qui signifie que le clonage de la menace nord-coréenne est flagrant et que le monde semble rester silencieux jusqu’à ce qu’il soit réveillé par la nouvelle du premier essai nucléaire iranien. On s’attend à ce que le régime des mollahs reprendra son activité en matière d’armes nucléaires aussitôt qu’il s'assurera de l'efficacité du système de missiles balistiques intercontinentaux et du fait que ces missiles ont atteint une portée qui menace les grandes puissances, en d’autres termes, que ces missiles puissent porter des armes nucléaires !

Les mollahs affirment que leurs missiles balistiques sont liés à la sécurité nationale et que leurs objectifs sont « défensifs ». C'est un mensonge flagrant. Tout scientifique militaire sait que cette affirmation est fausse et dérisoire, car ces missiles ne relèvent pas des systèmes de défense, ils ont en fait la capacité d’exécuter toute décision de mener des frappes préventive offensives, ou dans d’autres cas, de diriger la seconde frappe ou de réagir à des attaques présumées, situations qui ne sont pas du tout défensives face à la situation iranienne et aux conditions du comportement idéologique hostile des mollahs. Les mollahs voient les choses sous un angle différent des règles et considérations militaires, en ce sens que l'exposition de l'Iran à une frappe militaire de la part d’un grand pays, par exemple, peut provoquer une réponse iranienne sous-forme de représailles dirigées contre un État parmi les pays voisins de l'Iran, et ces réponses et options constituent l'une des constantes et des postulats de la stratégie militaire de l'Iran, qui se comporte envers les pays voisins comme étant des cibles prioritaires au cas où le régime fait face à un danger existentiel, même si ces pays ne participent à aucune opération militaire contre l'Iran ou n’ont aucun lien avec une éventuelle attaque contre l'Iran.

Cette possibilité de représailles est ce que le régime iranien appelle les justifications défensives ! Pour cela nous disons qu’il s’agit d’un système offensif extrêmement agressif, et non pas d’un système défensif. Et nous pouvons imaginer comment le régime qui a été en mesure de déployer des missiles à courte portée auprès de ses agents du Hezbollah libanais et parmi les milices houthies au Yémen et ailleurs, pourrait noyer la région avec des missiles à moyenne portée afin d'assurer plus d'influence et de contrôle sur les milices et les agents qui lui sont fidèles !!

C’est le chaos que recherchent les mollahs dans l’ombre du silence et de la prudence internationaux face à leur armement antimissile , bien que la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU appelle expressément l’Iran à « ne pas se lancer dans des activités liées aux missiles balistiques conçus pour être capables de porter des armes nucléaires », mais l’Iran défie tout cela et déclare au monde entier le succès de ses essais de missiles de temps à autre !

Le régime des mollahs continue d'exploiter les différences internationales et les divergences entre les États-Unis et l'Europe sur l'accord nucléaire, ainsi que le conflit russo-américain en Syrie et ailleurs. Mais le monde entier paiera un lourd tribut pour son silence après avoir découvert qu'une autre Corée du Nord menaçait la sécurité et la stabilité, et que l’hésitation à faire face au régime des mollahs et à mettre un terme à ses ambitions pourrait provoquer un chaos et une agitation graves au Moyen-Orient.