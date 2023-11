Le danger du cybermonde ou la disparition du libre arbitre accompagnée de troubles autistiques ?

« Avions-nous besoin d’une »police« de la parole lorsque nous nous rencontrions sur nos »bancs« ? Les raisons de cette nécessité ? »

« Nous » n’en avions pas besoin, mais elle a toujours existé.

A quoi servait la confession et l’inquisition, à votre avis ? A quoi servaient les mouchards de Vidocq ? Aquoi servaient la Gestapo, les commissaires politiques, les comités de quartier ? A quoi servent les « communautés » faciles à contrôler ?

La lutte contre les voyous et le « terrorisme » ont toujours été des prétextes pour infiltrer tous les réseaux, bien avant l’apparition d’internet. Le rôle de la police et de l’armée (les gendarmes font partie de l’armée) est de « maintenir l’ordre » (quel ordre), et ils ont toujours utilisé tous les moyens d’information pour localiser et identifier ce que le pouvoir considère comme des trublions potentiellement dangereux.