À la suite de la récente attaque terroriste à Barcelone, les voitures-béliers sont devenues un nouveau cauchemar pour les services de sécurité. Il s'agit d'une nouvelle stratégie utilisée par les organisations terroristes pour atteindre leurs objectifs. Ce type d’attaques s'effectue sans planification ni coûts financiers importants ; toutes ce dont ces attaques criminelles peuvent avoir besoin, c'est une voiture louée conduite par un terroriste pour tuer et blesser des dizaines après avoir choisi un endroit bondé pour nuire au plus grand nombre de victimes innocentes.

Ce scénario terroriste sanglant a été répété dans plusieurs villes européennes. À Paris, le 9 août, un homme conduisant une voiture a frappé un groupe de soldats, blessant six d'entre eux. Londres en juin, huit personnes ont été tuées lorsque des terroristes avec un petit fourgon se sont entraînés vers des piétons sur le pont de Londres et ont poignardé certains passants. À Stockholm, en Suède, en avril dernier, un terroriste ouzbek a tué quatre personnes lorsqu'il a attaqué un magasin avec sa voiture. En mars dernier, Londres a également été le théâtre d'une incursion terroriste, où quatre personnes ont été tuées lorsqu'une voiture a heurté des passants dans le pont de Westminster, puis le chauffeur a poignardé un policier. Le 19 décembre 2016, un terroriste tunisien enfonça une piste en foule à Berlin, tuant 12 personnes. Auparavant, un terroriste tunisien avait également commis un massacre odieux lorsqu'il a attaqué une foule sur la Promenade des Anglais lors des célébrations de la fête de la Journée de la Bastille.

Ces nouveaux crimes terroristes posent de nombreux défis pour tous les pays du monde. Le premier de ces défis est la difficulté d'anticiper l'apparition de telles attaques. Les attaques terroristes par les voitures ne sont souvent pas précédées de mesures et ne nécessitent pas d'informations complexes qui peuvent être surveillées pendant la phase de coordination entre les éléments terroristes. Ceux qui sont impliqués dans ces attaques terroristes appartiennent à un segment de population non enregistré ou classé, qui sont pour la plupart des jeunes groupes d'âge. Ils ont peut-être manqué de voyager et se joindre à l'organisation Daech en Irak et en Syrie en raison des restrictions de sécurité. Ils ont décidé de reproduire les crimes de l'organisation dans d'autres pays et villes pour atteindre leurs objectifs.

Daech a quitté le stade de la centralisation et le prétendu califat, après l'effondrement et la destruction des biens, pour adopter une tactique d'élargissement du cercle de confrontation pour transmettre le message de terreur, de peur et d'horreur au plus grand nombre possible de personnes. L'organisation était désireuse de diffuser des images vidéo de l'abattage et de brûlement de leurs otages. La stratégie de choc et d'horreur, que l'organisation dérive du livre Gestion de la Barbarie, est maintenant mise en œuvre grâce aux processus d’attaques par les voitures. Les attaques par les voitures est un processus très dangereux en termes de sécurité et d'économie, car il répand la panique parmi la population et les touristes dans plusieurs villes et pays ; cela affecte sérieusement les débits touristiques.

La question la plus pressante maintenant est de savoir comment contrer le terrorisme de voitures successives dans plusieurs villes occidentales, comment anticiper et réagir de manière proactive à leurs auteurs ? La réponse exacte à ces questions peut prendre un certain temps pour explorer de nouveaux mécanismes pour éviter que de tels crimes ne se produisent, sans affecter le secteur touristique.

Répondre à ces attaques nécessite d'éradiquer les sources de l'idéologie extrémiste. Beaucoup d'auteurs de ces attaques sont nés dans les pays occidentaux et ont été influencés intellectuellement par la rhétorique incitantc des Cheikhs de conflits dans ces villes. Ces pays ont permis à certains de ces cheikhs de mener la scène de la rhétorique et de la propagande pendant de nombreuses années, revendiquant la liberté d'expression et qu'ils ont été réprimés dans leurs pays d'origine.

Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a appelé à une réponse mondiale au terrorisme après l'attaque de Barcelone ; une réponse qui ne doit pas se limiter aux opérations militaires, mais qui doit viser strictement toutes les sources de financement du terrorisme et poursuivre les pays, les individus, les organisations ou les groupes qui financent ou fournissent un abri pour les éléments terroristes.

Sans un accord global et un consensus sur un programme de mesures plus strictes pour resserrer les vis du financement du terrorisme et les pays impliqués, dirigés par le Qatar et son leadership qui a été impliquée dans le financement des organisations terroristes - le monde continuera à souffrir et à gémir sous le poids de ces crimes en expansion.