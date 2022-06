Le déclin de la démographie russe : l’obsession de Poutine ?

@Joséphine

.

.

« »Joséphine 20 juin 19:12

Et nous on a une démographie galopante, un pays surpeuplé et tiermondisé. Aucune structure n’a suivi l’explosion de la démographie, les hôpitaux, les écoles, les gares, tout est débordé, plus rien ne fonctionne. Un pays surpeuplé n’a plus d’âme , seul le chaos et la confusion règnent en maître. Une poubelle multiculti à ciel ouvert.« »

.

allez Fifine... démontre nous la « démographie galopante », le « pays surpeuplé », « l’explosion de la démographie » en France

.

définition de logorrhée : besoin morbide de parler sans arrêt... et ici, de dire n’importe quoi