Le décompte des martyrs d’aujourd’hui

Voici deux citations essentielles apprises en contrôle de gestion (pour ce qui me concerne) et dues au physicien Lord Kelvin, né William Thomson : « Mesurer, c’est savoir » et « Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l’améliorer ». Il nous faut donc mesurer tout ce qui est mesurable, quantifiable, pour savoir et pour agir. Une organisation non gouvernementale protestante, Portes ouvertes, publie chaque année un rapport avec les index de la persécution des chrétiens dans le monde. C’est un curieux guide touristique qui indiquerait où vous pourriez être mieux martyrisé si vous croyez que Jésus est le verbe de Dieu incarné, mort sur la croix pour nos fautes et ressuscité. Elle vient de publier son rapport 2022 portant sur l’année précédente.

Voyons quels sont les points saillants de ce douteux palmarès.

Les persécutions augmentent en quantité : le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi passe de 4.761 à 5.894 (+24 %) ; les églises fermées, attaquées, détruites passent de 4.488 à 5.110 (+14 %) et les chrétiens détenus en raison de leur foi sont passés de 4.277 à 6.175 (+44 %).

Pour les évolutions du classement de cet index, la Corée du Nord a perdu la première place de ce podium qu’elle occupait depuis 20 ans au profit de l’Afghanistan, la Somalie reste médaille de bronze. Les progressions les plus sensibles se sont produites au Myanmar (12e, « progresse » de 6 places) ; le Qatar (18e, « gagne » 11 places) ; l’Indonésie (28e, 19 places de « mieux ») et le Nigeria (33e, « champion » avec + 21 places).

Les caractéristiques des pays où s’exercent ces persécutions sont assez stables : ils sont principalement communistes ou musulmans, même si cette règle n’est pas absolue : l’Inde est hindouiste, le Myanmar bouddhiste et le Mexique grosso modo franc-maçon.

Bien sûr, ce calcul d’un indice composite est toujours critiquable. Il agrège en un seul chiffre des homicides, des atteintes aux biens, des discriminations sociales ou cultuelles. Le choix des pondérations données à tel ou tel critère sera toujours biaisé et, in fine, subjectif. Ainsi, le Nigeria, qui est le lieu où le plus de chrétiens meurent, n’est que 7e, cela peut surprendre. Mais il faut retenir que les persécutions contre les chrétiens augmentent dans le monde, pour la 9e année consécutive. 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés. C’est sans doute parce que le message des chrétiens est hautement subversif.

L’indifférence semble générale. Est-ce parce que le Christ demande de tendre l’autre joue pour rompre le cycle de la violence ? Est-ce le symptôme d’une Église qui ne verrait que le migrant et serait aveugle aux chrétiens persécutés ? Ne doutez pas un instant que les promoteurs de l’omniculpabilité occidentale, forcément d’obédience chrétienne, continueront de taper, virtuellement ou physiquement, sur ceux qui se réclament de Jésus : c’est un troupeau de boucs émissaires si commode, si évident !

Chrétiens ou hommes de bonne volonté, nous pouvons et devons agir pour que régressent ces persécutions partout dans le monde. D’abord parce qu’elles sont odieuses, où qu’elles soient commises. Ensuite, parce que si nous ne le faisons pas, nous aurons à les subir. L’assassinat du père Jacques Hamel ou l’attentat de la basilique de Nice ne sont que des signes précurseurs.

