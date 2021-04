Le délire tiermondiste

"Nous sommes un pays de Tiers-monde." "Nous sommes un peuple de Tiers-monde." ai-je exagéré ? Et ben non ! C'est une réalité et non pas une fiction. Nous avons nos habitudes, nos manières particulières de voir les choses, nos schémas d'analyse et notre style de vie, à nous. Cela ne changera pas, sans aucun doute, du jour au lendemain, car c'est ancré en nous ! ça forme partie de nos gènes, de notre être, de notre esprit ! L'économiste Alfred Sauvy, lorsqu'il a inventé ce mot maudit "Tiers-Monde" ne l'a pas dit comme ça spontanément, mais il l'a pensé et mesuré d'abord. Je crois même qu'il l'a inventé un jour alors qu'il descendait dans un aéroport en Egypte : Le pays venait de recouvrer son indépendance, le nassérisme faisait la pluie et le beau temps, mais tout y était mal organisé "pêle-mêle" comme on dit : personne n'était à sa place ! A la grande surprise du savant, tout le monde en était content et y trouvait son compte. Alfred Sauvy était surtout étonné comment les gens sont heureux alors que rien n'allait bien là-bas. C'est bizarre quand même ! Et ben voilà, pas de secret, c'est le Tiers-Monde : un monde où la vie est lente, pesante, anarchique, mal aérée, parce qu'elle ne tient que grâce aux anomalies illogiques qu'un être rationnel, pétri des notions des droits, de devoirs et de la logique, ne saurait jamais comprendre.

Ce n'est pas une vision fataliste ni du désespoir de ma part, mais c'est bel et bien la réalité qu'on refuse tous, nous tiers-mondistes, de voir. Et pour nous convaincre qu'on a raison, on invente des prétextes pour ne pas changer, pour ne pas bouger, pour avoir toujours raison, pour rester éternellement au stade zéro, pour régresser au-dessous de ce zéro même. Du coup, on s'invente des solutions de facilité, à la portée de chaque imam de quartier : Tantôt, on vise, théories conspirationnistes aidant, Israël, "l'entité sioniste" les ennemis du Dieu et de la planète qui ne voient sur cette Terre que nos pauvres têtes "dérangeantes", tantôt on tourne nos missiles de critiques vers les occidentaux, ces impérialistes à abattre qui ne dormiront jamais comme des bébés que lorsqu'ils auront entendu que nous sommes tombés à terre. Néanmoins, drôle de contraste, on ne rate aucune occasion pour aller chez eux pour nous soigner, étudier, vivre et pourquoi pas s'en remplir les poches et revenir faire les bobos chez nos paysans naïfs et pauvres ! C'est de la pure mythomanie qui ressemble à celle de ce ministre de la communication irakienne de l'époque Saddam Hussein qui promet lors d'une conférence de presse internationale de faire un carnage chez les soldats Américains "envahisseurs", alors que ceux-ci étaient à quelques mètres de la salle où il tenait sa conférence ! Incroyable ! Et le lendemain même, Bagdad, la capitale, désertée par l'armée du régime, était entièrement occupée par la soldatesque américo-britannique ! C'est ça tout notre problème "tiersmondiste" : on se ment et on croit nos mensonges ! Puis, d'une part, on compte sur les autres pour vivre, étudier, se soigner, avoir de la technologie high-tech, et de l'autre, on veut leur faire la résistance (à nos fournisseurs ennemis du Dieu et de la planète) ! Mais avec quoi purée ? Réponse : la mythomanie !

Kamal Guerroua.