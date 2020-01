Le délit de blasphème, un cadeau de l’Europe

Le retour du délit de blasphème, réclamé en France où il est pratiqué de facto, a fait couler beaucoup d'encre. Mais après 30 ans de délits d'opinion divers et variés, dans l'indifférence quasi-générale, doit-on vraiment être surpris ?

Après 30 ans d'abandons de souveraineté, dans l'adiaphorie la plus large, doit-on être étonné que l'Eurocrature ait restauré le délit de blasphème ? À sa manière. C'est-à-dire de façon sournoise, via une jurisprudence astucieuse que les médias main stream ont reléguée parmi les sujets secondaires.

L'Eurocrature nous rabat les oreilles avec l'obligation de tout normaliser, du diamètre des petits pois à l'écartement des dents des peignes, en passant par la texture des chaussettes et l'élasticité des préservatifs. Sujets sociétaux d'une importance capitale. Par contre, dès qu'il s'agit de liberté religieuse, chacun est supposé agir à sa guise. Pour le moment. Mais l'Eurocrature attribue un bonus à ceux qui punissent les blasphémateurs.

Je suppose que quelques lecteurs seront surpris d'apprendre que 7 pays de l'U.E ont encore une loi pénale condamnant le blasphème, après l'abrogation récente de ce délit médiéval par le Danemark et la France en Alsace-Moselle.

En Allemagne, on parle « d'insulte aux croyances religieuses » , en Pologne il s'agit « d'injure au sentiment religieux » idem en Irlande, en Grèce et en Hollande. Quand en l'Italie, c'est défini comme « des paroles outrageantes envers la divinité ». Sans dire laquelle. Le crucifié ou les hexapodes dieux hindouistes ?

Dans les autres pays, dont la France, il est théoriquement permis de critiquer ou de se moquer des prescriptions d'une religion, mais il est interdit de critiquer les adeptes qui mettent en pratique ces mêmes prescriptions. Cela résulte d'une décision de justice de 2007 suite au procès dit des caricatures, intenté à Charlie Hebdo par des musulmans.

Mais comme partout, on assiste à une tendance de fond à considérer la critique d'une religion venue d'ailleurs comme un abominable acte raciste.

En toute hypothèse, là plus question d'unification du droit européen !

Le paradis des religieux fanatiques est en Autriche. Avec la complicité de l'Eurocrature. Mais avant de développer le déroulé des faits, rappelons des notions qu'on croyait jusqu'alors indissociables de l'esprit des Lumières et des principes de 1789 qui ont imbibé notre substrat juridique et culturel depuis plus de 2 siècles :

1 /Le principe de la légalité des incriminations et des peines : art 111-2 et 111-3 du code pénal, qu'on retrouve dans d'autres textes, dont la déclaration européenne des droits de l’homme, corroborant l'art 34 de la Constitution : Pas de crime ou de délit ni de peine sans une loi votée par le parlement.

2/ La loi pénale ne tolère pas l’imprécision et l’interprétation. L’incrimination doit pouvoir être définie par des critères objectifs strictement définis. Art 111-4 du code pénal.

3/ En France, pays de droit écrit, à la différence des droits anglo-américains, la jurisprudence peut servir de référence, mais elle n’a jamais valeur normative, et est toujours susceptible de revirements.

Or sous la tutelle de l'Eurocrature, la CEDH a créé des « precedents in law » que les juridictions de tous les États, y compris la France, devront intégrer dans leurs décisions futures... Ainsi une juridiction, sans aucune légitimité démocratique, secrète ses propres règles de droit, valide des sanctions et impose sa jurisprudence aux États. Ainsi, désormais, l'incroyable arrêt de 2018 permettrait de condamner en France les blasphémateurs, sans qu’aucune loi n’ait été votée en ce sens... A défaut, les arrêts des plus hautes juridictions françaises qui dérogeraient à cet oukase pourraient être réformés par cette même CEDH !

L'embrouille autrichienne

Mme Elisabeth Sabbaditsch-Wolff animait des conférences-débats intitulés « informations de base sur l’islam ». Circonstance aggravante Votre Honneur, cette femme était proche d'une formation de la droite nationale. Pire, elle avait été conseillère du chancelier Wolfgang Schüssel, la bête noire des bien-pensants.

Ces observations ne sont pas sans conséquences. Les humanistes autoproclamés jugent moins les gens sur des faits allégués que sur leurs opinions politiques. On a vu comment des organes de presse, d'ordinaire défenseurs pointilleux de la laïcité, se sont acharnés contre elle. Aurait-elle été gauchiste laïcarde qu'ils auraient réagi différemment !

Toujours le syllogisme débile des philistins de la culture : Les gens de droite n'aiment pas les islamistes. Or je déteste les gens de droite. Donc les islamistes sont des gens merveilleux.

Voici la transcription d'une de ses déclarations enregistrée en public, qui a servi à nourrir l'acte d'accusation :

« Un des problèmes les plus graves auxquels nous devons faire face aujourd’hui est que Mahomet est considéré comme l’homme idéal, l’humain parfait, le musulman parfait. Cela signifie que le commandement le plus élevé pour un homme musulman est de vivre sa vie dans l’imitation de Mahomet. Ce qui n’est pas réalisable dans le cadre des normes et des lois de notre société. Parce qu’il était chef de guerre, il disposait d’un usage des femmes relativement important, et si je puis m’exprimer ainsi, il ne détestait pas non plus les enfants (…). C’est avec ça que nous avons d’énormes problèmes aujourd’hui, parce que les musulmans entrent en conflit avec la démocratie et notre système de valeurs. »

Dans une conversation privée avec sa sœur, enregistrée de façon illégale, elle déclare : « Un adulte de 56 ans et une enfant de six ans ? (…) Comment l’appelons-nous, si ce n’est pas de la pédophilie ? »

Pour la justice autrichienne, qui n'en finit pas de se repentir de son passé hitlérien, il ne s’agit pas de la critique d’une religion mais d’un appel à la haine contre une communauté religieuse, délit de droit commun très grave devant être sanctionné sans hésitation.

L’art 283 du code pénal autrichien en vigueur au moment des faits disposait : « Quiconque, de façon susceptible de porter atteinte à l’ordre public, incite publiquement à commettre un acte hostile contre une Église ou une communauté religieuse établie dans le pays ou contre un groupe défini par son appartenance à cette Église ou à cette communauté religieuse, à une race, à une nation, une ethnie ou un État, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. »

Qui a dit surtout pas d'amalgame ?

Tout est mélangé, race, religion, état étranger, communauté de croyants et critique théologique...

Sans oublier cette question d'ordre historique : l’islam est-il établi en Autriche depuis 1529 quand les Turcs assiégeaient Vienne ? Les jurisconsultes autrichiens préfèrent éluder. On comprend leur gène car, pour bénéficier du statut de société religieuse et donc disposer du droit d'ester, il convient d’avoir été reconnu comme tel avant 1998. Or les mahométans, peu nombreux à l'époque, ont négligé ces formalités.

Sinon cadeau supplémentaire à tous les culs bénis, l'art 188 du CP autrichien condamne à 6 mois de prison « quiconque dénigre ou bafoue, dans des conditions de nature à provoquer une indignation légitime , une personne ou une chose faisant l’objet de la vénération d’une Église ou d'une communauté religieuse établie dans le pays. »

L'acte hostile du 283, on peut comprendre, dans la mesure où d'éventuelles voies de fait s'appuieraient sur des éléments matériels, des actes objectifs. Des agressions contre les biens ou les personnes par exemple. Mais il n'y a rien de plus subjectif que l'interprétation d'une indignation dite légitime ! Et que dire de l'objet ou de la personne vénérée ? C'est un concept tendancieux à géométrie variable, applicable aussi bien à toutes les sectes, et que les juges évaluent en fonction de leur idéologie politique et de leur croyance personnelle.

En outre qui va définir l'atteinte aux constituants fondamentaux d'une religion, suscitant une « indignation légitime » ? Les sunnites, les chiites, les alaouites, les ismaëliens et les diverses obédiences coraniques s’accusent mutuellement depuis des siècles de blasphémer. S'ils se font des procès entre eux en Europe, sera-ce aux Koufars de trancher des débats immémoriaux entre ulémas, ayatollahs et autres grands muftis ?

L'autriche et l'Europe sur la voie de la soumission

Mme Elisabeth Wolff a été condamnée en audience pénale en février 2011, à 480 euros d'amende et aux dépens du procès, au titre de l’art. 188 pour « dénigrement des doctrines religieuses » Sanction légère pourra-t-on dire. Mais sur le plan des principes, c'est la première fissure dans le mur du barrage.

Les griefs fondés sur l’art. 283 n'ont pas été retenus sans doute parce que la nécessaire antériorité des plaignants à 1998 aurait permis d'ouvrir des débat d'experts, historiens, sociologues et anthropologues. Offrant de surcroît le vice de forme idéal sur un plateau... La cour d’appel en décembre 2011, puis la Cour Suprême en décembre 2013, ont confirmé cette condamnation.

La requérante a donc porté l'affaire devant la CEDH supposée veiller au respect de la liberté d'expression en Eurocrature.

Le 25 octobre 2018 celle-ci a considéré qu'une condamnation en Autriche pour avoir traité Mahomet de pédophile n’était pas contraire à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme ! Or si cet article prévoit bien dans son paragraphe 2 des exceptions à cette liberté, elles sont limitativement énumérées lorsqu 'il s'agit « des atteintes à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Nulle part il n'est question de blasphème ! Alors pour donner une base juridique à sa décision, et en élargir le principe, la CEDH va ruser.

L'utilisation d' une stratégie de contournement à plusieurs étages.

La cour va commencer par reprendre à son compte l’argument des autorités autrichiennes alléguant un impératif de « préservation de la paix religieuse ». Or ce motif n'est pas pris en considération au paragraphe 2 de l’art. 10.

La paix religieuse n'interdit, en aucun cas, aux croyants de religions différentes, aux athées et aux agnostiques, de dire ce qu'ils pensent de l'islam, du shintoïsme, du vaudou ou des mormons, en puisant des arguments dans leurs textes sacrés ou dans les interprétations qui en ont été données par toutes sortes d'exégètes.

La CEDH outrepasse une deuxième fois ses pouvoirs en inventant « un droit absolu des croyants au respect de leur religion », un droit qui ne figure pas à la convention européenne des droits humains, car cela reviendrait à interdire toute critique des religions, dont pourtant la Cour en d'autres circonstance avait admis la légitimité ! Mais l'eau a coulé sous les ponts depuis. Autres temps, autres mœurs...

La CEDH outrepasse une troisième fois ses attributions en interprétant l’art. 9 comme une obligation pour les États « d' assurer une coexistence pacifique et de tolérance entre les différents groupes, religieux et non-religieux, et les membres de la société ».

Dénigrer publiquement une personne objet de vénération religieuse constituerait donc, selon la CEDH, une « violation malveillante de l’esprit de tolérance », qui excéderait la liberté d’expression.

Un prophète qui aurait vécu il y a 15 siècles serait valablement représenté en justice par ceux qui se recommandent de son enseignement et n'admettent pas qu'on doute de sa perfection ! Confrontés à un phénomène qu'ils n'avaient pas vu (ou pas voulu voir) venir, les « sages » ne savent plus à quel saint se vouer.

Les houles d'une Europe qui perd la boule

Une recommandation de 2007 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe considérait que « le blasphème, en tant qu’insulte à une religion, ne devrait en aucun cas être considéré comme un délit pénal et que, devraient être sanctionnées uniquement les manifestations portant sur des questions religieuses qui, intentionnellement et gravement, portent atteinte à l’ordre public et appellent à la violence. » Oui mais ça, c'était avant.

La Commission européenne pour la démocratie par le droit (commission de Venise), autre organe du Conseil de l’Europe, avait déclaré de son côté en 2008, « qu’il n’était ni nécessaire ni souhaitable de créer une infraction d’insulte religieuse pure et simple, sans la condition d’incitation à la violence comme élément essentiel. »

Sur un plan strictement juridique, on voit donc que la CEDH n'hésite pas à bafouer le droit européen pour instaurer une nouvelle doctrine qui convienne aux plus récentes composantes religieuses du continent, pourtant minoritaires.

Blasphème ? Non. « Sentiments religieux blessés ! »

L'arrêt de 2018 de la CEDH approuve le délit de blasphème, sans le dire tout en le disant, grâce à deux contournements sémantiques : les concepts à géométrie variable et indéfiniment extensibles de « sentiments religieux blessés » et de « préservation de la paix civile ».

Mais sur ce dernier point, si l’on va jusqu’au bout de cette logique de prétendue paix civile, imposée de gré ou de force, alors il faut créer d’urgence des camps de rééducation pour apprendre à bien penser à 70% des Autrichiens !

https://www.valeursactuelles.com/monde/lislam-na-pas-sa-place-en-occident-pour-70-des-autrichiens-111217

En décidant de valider les arguties du gouvernement autrichien, exprimées par ses magistrats, prônant la condamnation du « dénigrement religieux », la CEDH instaure une jurisprudence extrêmement dangereuse pour la liberté de conscience. Ceux qui ne croient pas n'auront d'autre choix que de se taire ou de plier l'échine sous la férule des prédicateurs...

Dans la foulée, se posera la question des apostats.

On sait qu'en Occident, de plus en plus d'hommes, et surtout de femmes, de culture musulmane renient une foi contraignante et ses interdits, dès lors qu'ils ne sont plus soumis à une pression sociale constante. Ce reniement sera-t-il considéré comme une injure susceptible de blesser les sentiment religieux de leurs anciens coreligionnaires ?

Désormais, il suffira qu’un seul intégriste se prétende blessé par n'importe quelle manifestation politique, sociale, littéraire ou artistique pour que la CEDH accueille ses griefs avec une grande bienveillance voire une connivence à peine masquée.

Et on ne le redira jamais assez, la CEDH secrétant son propre droit, peut se référer à ses propres précédents pour définir de nouvelles normes imposées à tous les États. Cassant les décisions des cours nationales qui ne s'y conformeraient pas. Et pour la France, à la suite de procédures longues et onéreuses financées par un pays suicidaire qui subventionne des groupuscules dont l'objectif est de changer ses lois, sa gouvernance et le mode de vie de ses habitants.

Bien des critiques de l'Eurocrature affirment que cette institution est inféodée aux USA et à son arme à double tranchant le dollar. Leurs arguments sont recevables. Mais leur est-il jamais venu à l'esprit que les eurotocrates pouvaient s'adonner à une double allégeance ?

L'Eurocrature sous le contrôle des islamistes

Pour Grégor Puppinck, docteur en droit et directeur du Centre européen pour le droit et la justice : « Le seul véritable motif de cette décision est la peur des musulmans. Elle se résigne à l'intolérance et même à la violence des musulmans face à la critique, et renonce à défendre la liberté d'expression. En fait, c'est la violence même des musulmans qui justifierait et exigerait que leurs croyances soient davantage protégées contre les critiques (…) Plus profondément, cette décision permet de museler la critique de l'islam au nom du vivre-ensemble. »

https://www.lefigaro.fr/vox/religion/2018/10/26/31004-20181026ARTFIG00232-delit-de-blaspheme-la-cedh-n-est-pas-charlie.php

Ce n'est pas une coïncidence si l'Université Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunnite, s'est répandue en éloges envers la décision de la CEDH.

Ce n'est pas un événement fortuit si, le 13 novembre 2018, Imran Khan le premier ministre du Pakistan s'est félicité de la décision de la CEDH, en jubilant : « C'est une grande victoire du monde islamique après la crise des caricatures publiées à plusieurs reprises par plusieurs journaux européens ».

Ce n'est pas un hasard si l'observatoire de l'islamophobie du Caire a insisté auprès des chancelleries de l'Eurocrature pour qu’une législation et des sanctions dissuasives soient fixées dans les plus brefs délais à l’encontre de ceux qui tenteraient d’attaquer l'islam.

Macron n'avait pas attendu ces injonctions pour demander en juin 2018, à un certain Karim Amellal, d'étudier par quels moyens on pourrait instaurer un délit de blasphème en France. Ce serait sans doute chose faite, si des événements tumultueux qu'il n'avait pas prévus, n'étaient venus bousculer son calendrier.

Enfin il faut évoquer les monarchies pétrolières. Ces États condamnent le terrorisme islamiste parce que cela donne une image négative de leur religion... Alors qu'il suffit de corrompre un peu plus les élites européistes et de tabler sur la pleutrerie de leurs peuples, pour ramasser l'Occident comme un fruit pourri tombé de l'arbre.