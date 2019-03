Le dernier grand combat

EMPIRE CONTRE PEUPLES

Je reviens évidemment souvent sur cette notion de l’Empire qui représente bien les intérêts de l’état profond qui contrôle et vit du « capitalisme sauvage ». Il représente de 1% à 10% de l’humanité tout en contrôlant les 90% des avoirs de cette humanité. Il arrive qu’il y ait des chicanes de famille entre ces grands et puissants, sans doute, pour mieux se partager entre eux ces richesses immenses, mais jamais, pour en modifier le système qui les sert si bien.

L’éveil des peuples et leur prise de conscience de ce rouage politique, économique et social, enveloppé d’une terminologie qui a tout pour en faire un humanisme au service des peuples, ne prend plus. Le secret est brisé, l’arnaque est découverte, les acteurs en sont de plus en plus identifiés ainsi que ceux et celles qui s’en font les serviteurs fidèles. Ils parlent de démocratie tout en étant ceux qui la rendent impossible. Ils parlent de liberté tout en étant ceux qui la rendent impossible pour des centaines de millions de personnes. Leurs interventions guerrières dans le monde reposent toutes sur le mensonge, la manipulation et l’appât du gain. À ces objectifs s’ajoute maintenant celui d’empêcher les peuples à s’unir, à s’organiser, à s’éduquer pour toujours mieux comprendre ce qui se passe véritablement dans notre monde. Ils savent que les peuples organisés et conscients de cette arnaque fondamentale dont ils sont victimes deviendront leurs véritables ennemis.

Toute cette réflexion me vient de ce que je vois, en ce moment, au Venezuela. Pour le moment, Trump et ses associés font de Maduro, le président légitime du Venezuela, l’ennemi à abattre. J’ignore si M. Trump et ses associés sont conscients que derrière Maduro, il y a un peuple organisé, conscientisé, déterminé à être libre, indépendant et souverain. Un peuple pour qui les intérêts passent avant ceux des oligarchies, des multinationales et de l’empire. Un peuple qui a choisi d’être « peuple « et de disposer de son État et de ses richesses, comme bon lui semble, au service prioritaire de ses intérêts.

À supposer qu’on en finisse avec Maduro, les auteurs du crime devront faire face à ce peuple organisé, armé et soutenu par les peuples du monde. Pour ces derniers, la victoire du peuple vénézuélien sera leur victoire. L’Empire réalisera alors, que son heure est arrivée et qu’il lui faudra rendre des comptes. Ce sera le dernier grand combat et en même temps la première grande victoire des peuples contre cet Empire.

Cette fois, le peuple du Venezuela peut reprendre à son compte ces paroles que s’attribuait GW. Bush, fils, « soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous ». En d’autres mots, soit vous êtes pour que les peuples vivent ou soit que vous voulez que les peuples soient soumis à l’Empire.

S’il y avait une enquête auprès des peuples sur ces deux options, il ne fait pas de doute, que les peuples répondraient à 100%. Par contre si cette même question était posée aux politiciens et chefs d’états des pays qui se disent démocratiques, la réponse serait beaucoup moins élevée. La raison est bien simple, l’Empire contrôle la majorité de ces gouvernements.

À vous, maintenant, de me dire ce que vous en pensez.

Espérons que le printemps des peuples apportera paix, amour, justice, solidarité et une meilleure distribution des richesses de notre Univers

Oscar Fortin

Le 21 mars 2019