L’Institut Niels Bohr est un département de l’Université de Copenhague. Grosse machine scientifique il fait de la recherche dans les domaines suivants : Astrophysique, Biophysique, Physique des Solides, Climat et Géophysique, Physique Quantique et Physique des Particules.

Il emploie plus de 400 chercheurs, et forme des dizaines d’étudiants vers un parcours scientifique de pointe.

« La section pour la Physique de la Glace, du Climat et de la Terre à l'Institut Niels Bohr étudie les éléments du système terrestre et climatique – l'atmosphère, les océans, les calottes glaciaires et les glaciers, glace de mer, et la Terre solide elle-même – et les interactions entre eux. »

Il a analysé la plus récente carotte de glace du Groenland en 2013. Pour la première fois on a extrait des glaces âgées de 130 000 ans. Dans ces glaces on a trouvé des indicateurs sur le climat de la précédente période interglaciaire (entre 130 000 et 115 000 ans en arrière).

Le site CO2 Coalition expose ici les résultats de cette analyse. Voici ces résultats, repris du site :

« Des recherches récentes de l’Institut Niels Bohr (Dahl-Jensen 2013) ont été les premières à cibler la glace accumulée au Groenland au cours de la période interglaciaire précédente, connue sous le nom d’Eemian.

Les résultats ont révélé que la période chaude interglaciaire émienne, entre 130 000 et 115 000 ans, était beaucoup plus chaude qu’on ne le pensait auparavant. En fait, elle était 8°C (14.4°F) plus chaude qu’aujourd’hui.

Les implications sont énormes. Même si les températures pendant l’Eemian étaient 2.5°C (4.5°F) plus élevées que les prévisions les plus agressives du GIEC, la calotte glaciaire du Groenland n’a perdu qu’un quart de sa masse. Bien que 25% soit significatif, c’est beaucoup moins que les prévisions d’élimination totale de la glace en réponse à beaucoup moins de réchauffement.

En outre, les ours polaires ont évolué il y a environ 150 000 ans et ont survécu à la période chaude de l’Eem, même s’il y avait rarement de glace polaire.

Les ours polaires ont survécu. Le Groenland n’a pas fondu. »

8 degrés plus chaud qu’aujourd’hui ! Avec une marge d’erreur de 4°, donc au total 4° ou 12° plus chaud qu’aujourd’hui.

La Terre n’est pas entrée en ébullition. Il n’y a pas eu d’extinction de masse. Pas de collapse. Pas de disparition de l’humanité.

On peut évidemment contester cette recherche et considérer les chercheurs du Niels Bohr Institut comme des amuseurs. On peut aussi considérer les gens du Giec comme des dilettantes.

On peut aussi partir à la plage et parler aux crabes. Perso je préfère parler aux crabes plutôt que de m’énerver…