Le désastre de l’éducation positive : quelle société pour demain ?

Constat : Les faits de délinquance se multiplient dans notre société (Nahel, rodéos urbains, agression de policiers ou pompiers au mortier d'artifice...). La jeunesse nous démontre jour après jour qu'elle n'accepte aucune limite, aucun uniforme. Et dans le même temps, l'éducation dite positive est plus que jamais prônée. Selon cette théorie, les adultes ne devraient plus faire montre d'une autorité jugée néfaste pour le développement de l'enfant. Il faudrait donc éviter les punitions que l'on pense traumatisantes pour préférer la discussion et la négociation . J'explique dans mon dernier livre pourquoi cette négociation permanente est dangeureuse et mènera notre société à sa perte. Elle ne permet pas en effet à l'enfant de sortir de son sentiment originel de toute-puissance. C'est pourquoi la fameuse castration Freudienne restera toujours indispensable pour l'apprentissage et le respect des limites au sein d'une société. M. Gabriel ATTAL pourrait d'ailleurs être l'un des symboles de ce retour salutaire à l'autorité (arrestation d'un élève harceleur au sein de son école...) Il semblerait en effet que cet homme soit décidé à ne plus mettre la poussière sous le tapis et d'en finir avec la lâcheté du pasdevague. Alors, fin de l'hypertolérance et de l'hyperlaxisme, ou simple illusion d'optique ? Je fais pour ma part le pari que le retour de l'autorité est en marche, et je prédis donc la fin de cette folle éducation positive dans la décennie à venir.

"Le discours de fond de cette théorie prône un monde merveilleux où tous les enfants seraient positivement éduqués. Un monde paradisiaque où il n'existerait plus de rapports dominants/dominés, mais un "respect" mutuel. Un monde en paix.

Malheureusement, on peut craindre au contraire que la conséquence de l'#éducation_positive ne soit pas la création de ce monde céleste, mais un monde où régnera le désordre.

Car que deviendrait une société qui ne castrerait plus ses enfants ?

Le principe cher à S. Freud devenu obsolète, ne risquerait-on pas l'affrontement de toutes-puissances hyperindividuelles (égoïstes), qui ne concéderaient plus le moindre effort pour le collectif ?



Une société de personnes qui ne voudrait plus de règles collectives, plus d'ordre, PLUS D'UNIFORMES (habit réglementaire que tous les membres d'un groupe doivent porter selon des règles précises), plus de hiérarchie, n'est-elle pas vouée à sombrer dans le chaos ?



N'est-il pas à craindre que des #enfants à qui l'on n'a justement pas voulu imposer un rapport de force et une hiérarchie, ne deviennent non les doux agneaux que l'on espère, mais les petits monstres que l'on connaît déjà ?

Oui, au-delà de ma propre conviction, le réel s'invite dans nos cabinets de psychologues pour nous montrer le désastre provoqué par cette éducation dite "positive". Il serait donc souhaitable à mon sens, que l'Homme, animal civilisé parmi tant d'autres non civilisés, n'oublie pas que la nature à laquelle il appartient aussi, s'organise avec une intelligence remarquable et incontournable dans un rapport dominant/dominé depuis des millénaires avant notre ère, et même des millions d'années.

Elle nous démontre l'importance de cet ordre primordial qui fait que les plus jeunes, qui ont besoin de comprendre et d'apprendre pour transmettre à leur tour les savoirs et coutumes de l'humanité, doivent avant toute chose faire montre d'humilité et de respect envers leurs aînés. Notons alors que cette transmission des connaissances d'un être sachant à un autre ignorant, ne peut se faire qu'à la condition sine qua non que cette #asymétrie naturelle soit acceptée. L'élève qui se considère comme l'égal du Maître n'apprend rien !"



