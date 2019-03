Le Désastre qu’est l’Eglise actuelle

L'Eglise a toujours été un bateau qui coule. Toujours. Les sentences aujourd'hui tombent comme un couperet. Or, l'Eglise est d'abord sa propre sentence. Je veux dire par là que la civilisation occidentale sort d'une grosse éducation, par quoi elle se soulève contre l'autorité du maître. Un réel dépassement qu'inclut l'Eglise en somme dans sa doctrine, à savoir le Christ lui-même qui enjoignait, dynamiquement, à ne pas faire dans la demi-mesure. Par conséquent, est-ce un réel « désastre » ?

Mgr Philippe Barbarin, futur ex-archevêque de Lyon et ex-primat des Gaules

L'Eglise n'a pas su écouter ni gérer. Ça, ça n'est pas douteux. Qu'on regarde par exemple tous les cas, il y en a à la pelle. Je veux dire qu'à force de s'occuper ainsi de ses ouailles, elle ruine sa formidable image. À faire des comparaisons ne s'y trompe pas celui qui pose l'Eglise à côté du Venezuela : la corruption économique du Venezuela correspond à ce qu'il y a d'immoral dans les hautes sphères de l'Eglise.

Bon, cela posé, reste à préciser ce que signifie « être un saint ».

Car je veux prendre à revers quelques préjugés au sein même des croyants quant à ce qui mérite l'auréole, à savoir les vertus héroïques et les miracles.

Par conséquent, qu'est-ce qu'un miracle ?

Un miracle, c'est évidemment pas ce à quoi vous vous attendez. On dit « miracle » devant le fait accompli de la merveilleuse synchronicité. À titre d'exemple votre grand-mère, laquelle s'est remise d'un sale état dont les médecins n'en concevaient aucune sortie.

L'on dit « miracle » comme l'on dit « mon Dieu ! » sans savoir pourquoi.

Ces exclamations témoignent en fait de ce qui pointe dans l'intuition, autrement dit qu'un phénomène vous chatouille l'inconscient. Ainsi réagissez-vous soudain en priant quelque divinité à laquelle (d'ailleurs) vous ne croyez probablement pas.

Or, ça n'est pas un hasard du langage. L'on ne dit pas « mon Dieu ! » ou « miracle ! » parce qu'on l'a appris. Seuls les ignorantins croient au hasard. En vérité, ces expressions du langage sortent d'un coup ainsi qu'elles collent bien à l'inconscient.

Cet abîme qu'est votre inconscient s'interroge donc sur le miracle.

Le miracle frappe par l'intuition, disais-je, à savoir qu'un indicible frappe par sa vérité inqualifiable.

Mais quelle vérité plus inqualifiable que la connaissance de soi ?

L'humanité est un miracle, personne ne le conteste. Cette espèce à s'en cérébraliser finissant par échoir de l'unique lumière du monde, au nom de quoi (à juste titre) certains ancêtres croyaient que les rayures du melon avaient été désignées par Dieu lui-même. On me dit téléologie, pis encore : théologie. Je réponds que ça ne suffit pas à m'y faire croire à quelque erreur de ma part.

En l'occurrence, je prends tout à revers. Si je ne crois pas là, en l'état, faire une erreur, c'est bien parce que l'erreur, moi, je la dit, et fait montre de probité sur ce point. Car à vous récriminer devant l'assertion que je vais faire, autant prendre les devants : toute conscience de l'erreur est un miracle. À ce compte, je fais probablement une erreur morale. Au moins le sais-je sans équivoque.

Qu'est-ce qu'un saint en Eglise, sinon celui qui sait sa faute ?

De là, si l'Eglise est parfaite, c'est en matière de connaissance de la faute. Ni plus ni moins.

Aussi le désastre qu'est l'Eglise ne saurait l'endommager réellement : le dommage ne fait du dégât qu'aux capitalistes. Or, à ne plus capitaliser sur sa réussite ou, plutôt, à la regretter, l'Eglise met au jour son véritable courage dont beaucoup d'institutions l'envient.

Ce courage, c'est son mea culpa.

Mea culpa non seulement chanté ici et là, mais posé comme dogme tabulaire. Ça n'est pas rien qu'on l'érige en dogme...

Enfin, ça ne prouve-t-il pas qu'elle est à l'avant-garde de toutes les récriminations sur toutes choses ? Plus encore : en étant évolutive d'un point de vue dogmatique, elle étend sa conception de la culpabilité. N'est-ce pas un prodige de sagesse ?

N'est-ce pas aussi formidable de vivre tel ? C'est la vérité : même si toute la plus mauvaise culture nous enjoint à renoncer à cette tendance, l'humanité « connaît sa voie ». Et il n'est pas inimaginable que l'Eglise, corps de dogmes affiné au fil des siècles, a pu bénéficier la première d'un tel savoir. En même temps, les religions ne disent-elles pas symboliquement l'essentiel ?

Aussi le désastre que vit l'Eglise aujourd'hui, c'est de l'entendre (son désastre). Or, c'est une très bonne nouvelle. Si l'Eglise subit la critique, c'est que Matthieu 7:3 a été entendu par le peuple occidental.

Nietzsche ne dit pas autre chose – maligne l'Eglise triomphante où aucun regard récrimine à cause de sa pensée.

Qu'on réfléchisse seulement à comment fonctionne tout progrès psychologique, c'est à savoir toute avancée dans la totalisation... C'est bien en effet à s'inscrire dans le droit-fil de l'évolution spirituel de l'humanité qu'on y découvre ce dont on prêche depuis longtemps. Partant, on ne saurait me réfuter.

D'où vient que l'Eglise doit être un miroir. Comme le reste, d'ailleurs, car c'est à critiquer en omettant qu'on s'y retrouve aussi (dans ce miroir) qu'on en arrive à quelque nazisme sous prétexte de « bonnes intentions » (que Nietzsche appelait si justement les « idées modernes »).