Le désert médical de Chateau Gontier... comme tant d’autres !

La région castrogontérienne au cœur d’un désert médical !

Les déserts médicaux sont fréquemment évoqués dans notre pays ; celui de Château-Gontier est exemplaire !

Blessé à la suite d’une chute le soir du réveillon du 31 décembre à 22h45, mon fils m’a conduit aux urgences de l’Hôpital de Château Gontier. Le désert ! Pas la moindre activité … Deux maigres panneaux disposés aux entrées indiquaient que le service était fermé et qu’en cas d’urgence (!) il fallait contacter le 15. « Je vous envoie le service ambulancier. Patientez ! ». Au bout de 20 minutes , l’ambulance est effectivement arrivée servie par quatre pompiers bénévoles sortis de leurs agapes familiales. Suite à la prise de tension et à un rapide examen des blessures, le responsable a téléphoné au médecin de service (?) lequel a demandé un transfert sur un hôpital, Angers ou Laval (40 et 30 kms, respectivement !). Pour des raisons personnelles, j’ai demandé à rejoindre le CHU d’Angers atteint un peu après minuit soit environ une heure et demie après le déclenchement d’appel ! Imaginons un patient nécessitant une intervention rapide !

Le Service étant peu chargé, j’ai été pris en charge rapidement pour l’exécution d’examens. A 4 heures du matin, j’ai été invité à rejoindre mon domicile avec indication de prendre contact, avant 9 h, avec la Clinique de la Main pour un rendez-vous au numéro de téléphone indiqué. Sans aucune réponse de 9h à 9h45 , je me suis alors adressé au 15. « Ce n’est pas possible ! Patientez, je vous rappelle ». Ce que fit effectivement la correspondante : « je ne comprends pas, je n’arrive pas à joindre la moindre personne. Patientez, je vais y parvenir ». Un quart d’heure plus tard, on m’annonçait triomphalement que la clinique de la Main était fermée le dimanche , explicitant l’absence de réactivité au téléphone, et qu’il fallait se rendre à la Clinique Saint Léonard où l’on m’attendait … effectivement !

Afin de s’affranchir des responsabilités des dysfonctionnements successifs, on ne manquera pas de faire référence aux dates et aux moments exceptionnels. Hélas, ils s’inscrivent dans un contexte général fort déficient.

Mon fils et son épouse ont rejoint leur nouveau domicile à Ménil (proche de Château Gontier) début novembre. Nécessitant un renouvellement d’ordonnance, mon fils a cherché un médecin avec la perspective d’en faire son référent. Doctolib n’affiche aucune possibilité de rendez-vous sous « Château Gontier » ; le nom même de l’agglomération n’est pas pris en compte par l’application qui renvoie, au plus proche, à Avrillé, à une trentaine de kms ! Mon fils a résolu provisoirement (?) le problème par une visite chez un médecin de la région parisienne à l’occasion d’un déplacement professionnel ! Le plus cocasse est que la caisse d’assurance maladie refuse le remboursement des frais au prétexte que « le patient n’a pas de médecin référent dans sa région de domiciliation » ! Ubuesque ou tragique ?

Tous ces manquements, dysfonctionnements témoignent, s’il en était encore besoin, d’importantes défaillances dans le système de Santé sans que les personnes de terrain directement impliquées en supportent une quelconque responsabilité. Le constat est tout de même accablant considérant un territoire qui doit regrouper plus de vingt mille personnes !

Évidemment, personne n’est responsable !