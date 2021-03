Le destin de l’Humanité sur cette terre

Plus que jamais, l’Humanité entière se voit confrontée à deux immenses pouvoirs qui se disputent son destin. Le profil de ces derniers se démarque de plus en plus et n’est pas sans nous rappeler la mythologie d’Abel et de Caïn, symbole de l’éternelle lutte du bien contre mal.

Au moment d’écrire ces lignes, l’Humanité entière est devenue captive d’un virus, comme jamais auparavant elle en avait connu de semblables. Un virus qui s’attaque aux relations les plus fondamentales des libertés humaines, isolant les personnes les unes des autres, rendant toute vie sociale pratiquement impossible.

De plus en plus de voix se font entendre pour sonner l’alerte d’un montage de grande envergure ayant pour objectif la prise totale de contrôle des personnes, des familles, des peuples et des nations.

Pendant que cette lutte se poursuit pour vaincre ce virus, les tambours de la guerre se font entendre avec de plus en plus de force. Les puissances qui se préparent à ce qui peut devenir la troisième Grande Guerre mondiale, sont, d’une part, les États-Unis d’Amérique avec ses alliés de l’OTAN et, d’autre part, la Chine, la Russie, l’Iran.

Les États-Unis et ses alliés européens se considèrent comme les seuls à pouvoir assumer le « pouvoir » dominant notre monde. Dans une déclaration récente de Joe Biden, président des EE. UU. : « la Chine ne se convertira pas en première puissance mondiale sous mon mandat et devra rendre compte de ses actions ».

De toute évidence, la Chine, la Russie et l’Iran ne sont plus des enfants d’école et disposent d’une technologie militaire, de quoi faire trembler le monde. Ce que veulent ces derniers n’est pas tant la domination du monde, mais le respect du droit international et la liberté d’agir dans le cadre de ce droit. Ce qui ne va pas dans le sens recherché des EE.UU. et de ses alliés.

La politique des sanctions, utilisée contre ces derniers, n’est pas de nature à favoriser les dialogues nécessaires pour résoudre les problèmes qui se présentent. L’Horloge de l’Apocalypse était, en 2020, à 23 h 58 m. et 20 s.. Depuis cette date, la perspective des conflits est loin de s‘être atténuée. C’est tout le contraire.

En tant que croyant, en ce Jésus de Nazareth, je me dois d’en faire référence dans le cadre d’un tel contexte. Nous savons tous et toutes que la prochaine guerre mondiale sera la dernière. L’Humanité entière sera consommée par les armes nucléaires. Toute vie sur terre sera devenue impossible.

Ces jours-ci, les chrétiens du monde revivent en pensée la vie et le destin de ce Jésus de Nazareth ainsi que le témoignage de vie qu’il a laissé à l’Humanité entière. Conscient que cette dernière ne saurait survivre qu’en s’unissant et s’entraidant, non pas comme des étrangers et des inconnus, mais comme des frères et des sœurs qui se doivent mutuellement respect, compréhension, indulgence et beaucoup d’amour mutuel.

Son passage sur cette terre s’est réalisé dans la plus grande simplicité, se faisant accessible aux humbles, aux malades, aux rejetés, tout en se faisant « critique » aux puissants qui s’imposent, aux pharisiens qui se croient tout permis pour accuser et condamner les autres. Il ne s’est pas fait des amis avec les grands-prêtres et les docteurs de la loi religieuse de l’époque pas plus qu’avec les vendeurs du temple qui en profitaient pour faire du commerce les jours de grandes célébrations. Ce qui devait lui arriver est arrivé.

Il fut arrêté, torturé et, malgré la bonne volonté de Pilate qui a voulu que le peuple décide entre Jésus et Barabbas, déjà condamné pour crime commis. La foule, enflammée par les grands-prêtres de l’époque, ceux-là mêmes à qui il avait dit, quelques semaines plus tôt, leurs cinq vérités, a voté pour libérer Barabbas et condamner ce Jésus de Nazareth à la mort sur une croix. Comme prévu, il fut crucifié et mourut sur la croix. Le tout eût pu se terminer là, mais au troisième jour de sa mort, la prédiction qu’il allait ressusciter s’est confirmé. Marie Madeleine et Marie la mère de Jésus, trouvèrent le tombeau vide et un ange sous forme humaine les avisa qu’il était ressuscité et bien vivant. Sa personne n’était plus liée à cette terre qui tue ses prophètes et ses habitants, mais à une terre nouvelle et à des cieux nouveaux.

Pour les croyants, il est le premier né de cette terre nouvelle et de ce ciel nouveau. Par lui et en lui, l’Humanité entière se retrouvera dans ce Nouveau Monde où les invités du Père seront les bienvenus.

"Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n`était plus. ..."(Apoc.21)

Quoi qu’il en soit, notre destin sur cette terre est condamné à la mort inévitable, ce qui ne veut pas dire « anéantissement ». La porte pour entrer dans ce ciel nouveau et cette terre nouvelle se trouve dans le récit du « Jugement dernier » Mathieu : 25,31

Oscar Fortin

27 mars 2021

Joyeuses Pâques