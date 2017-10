Le Destin incertain de la Coupe du Monde 2022

La possibilité d'organiser la Coupe du Monde 2022 au Qatar a été remise en question par de plus en plus de rapports. De forts doutes à ce sujet ont émergé comme il s’est avéré que le Qatar a des liens avec le financement du terrorisme international.

La dernière preuve de l'avenir sombre de la Coupe 2022 a été émise par les consultants en gestion de Cornerstone Global. Certains résultats du rapport de cette institution publié récemment par la BBC confirment que le Qatar pourrait ne pas accueillir la Coupe du monde pour des raisons politiques, à savoir la crise entre le Qatar et les quatre pays arabes qui boycottent le pays.

L'étude a mis en garde les entrepreneurs et les entreprises de construction qui exploitent des projets d'infrastructure au Qatar, estimés à 200 milliards de dollars, que le projet comporte des risques croissants.

Le rapport indique que « les personnes au courant des secrets du tournoi et les experts régionaux ont déclaré qu'il est loin d'être certain que Doha accueillera effectivement le tournoi [,]" en référence à la Coupe du monde 2022.

Le Comité d'organisation du Qatar a contesté comme d'habitude les « motifs » du rapport et n'a pas attendu un moment pour réfléchir à ses arguments forts.

L'organisation de ce grand tournoi international au Qatar a été entourée d'incertitudes depuis le moment du vote sur l'octroi du droit d’accueil, où beaucoup ont soupçonné que les Qatariens ont agi dans les coulisses pour garantir qu'ils vont gagner le vote.

Le rapport de Cornerstone Global n'est pas biaisé contre le Qatar, comme l'ont prétendu des responsables à Doha. L'institution conseille ses clients et les aide à construire une vision claire des tendances futures des activités économiques dans certains climats difficiles ou complexes.

Le rapport met en doute la possibilité d'organiser le tournoi au Qatar et l’associe aux allégations de corruption en vue d’obtenir le droit d'accueillir le tournoi. Il indique que la crise politique a créé une incertitude quant à l'organisation du tournoi comme prévu, exprimant des préoccupations qui devraient être prises en considération lors de la conclusion de nouveaux contrats ou de la recherche de nouvelles opportunités de contrats au Qatar pour compléter le développement infrastructurel des installations de la Coupe du Monde.

Le rapport traitait de questions techniques telles que la possibilité d'exécuter des contrats et d'obtenir des redevances financières et dans quelle mesure le Qatar serait en mesure de faire face à ses obligations futures à la lumière des possibilités et des défis actuels, notant que « toute annulation de la part du Qatar de l'organisation de la Coupe du Monde 2022 sera probablement brusque et laissera les entrepreneurs impliqués dans une situation précaire qui pourrait ne pas être facilement résolue. »

La Coupe du monde 2022 prévue est confrontée à de nombreux obstacles et problèmes. La question ne concerne pas seulement la poursuite de la crise actuelle entre le Qatar et les quatre pays qui le boycottent, mais aussi la conduite politique du Qatar. Même si nous supposons théoriquement un règlement de la crise actuelle avec le Qatar, les conséquences de la crise affecteront le Qatar dans un avenir prévisible, à moins qu'il ne décide de réformer sa politique, ou au cas où l’administration actuelle serait changée.

Annulée ou non, l'édition 2022 devrait être un échec majeur - sinon le pire - de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA. Un gaspillage d'argent pour le peuple du Qatar, environ 500 millions de dollars sont dépensés chaque semaine dans la construction des installations de la Coupe du monde. Ce niveau de dépenses devrait se poursuivre au cours des trois ou quatre prochaines années pour la construction de stades, d'autoroutes, de voies ferrées et de nouveaux hôpitaux pouvant dépasser les besoins de la population du Qatar.

Plus de 200 milliards de dollars devraient être dépensés, une somme énorme par rapport aux tournois précédents. Le Brésil avait dépensé environ 11 milliards de dollars pour accueillir la Coupe du monde 2014, tandis que la Russie devrait dépenser à peu près le même montant pour la prochaine coupe.

Les tournois de la Coupe du monde apportent souvent aux pays hôtes beaucoup de gains politiques, médiatiques et économiques, mais ce ne sera pas le cas pour le Qatar. La propagande est son principal motif pour accueillir une coupe qui aura un impact dévastateur sur son économie.