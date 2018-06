Le Diable et le Bon Dieu

Les principes moraux ne reposent pas sur un quelconque Bien qui serait le même partout et toujours, ils découlent eux-aussi de la sélection naturelle. Ils ont été établis pour préserver et pérenniser la destinée d’un groupe aux dépens, le plus souvent, des intérêts ou des plaisirs personnels. L’obéissance absolue à un dieu, à une idéologie, à des valeurs permet de coaliser des individus que tout ou presque sépare. L’obéissance volontaire et sans limites s’apparente à l’Amour ; l’un et l’autre engendrent la cohésion, l’homogénéité et donc la faculté de vaincre ses rivaux ou ses ennemis. L’Amour est le moyen ultime de domination lorsqu’il s’applique à des collectivités. Pour les individus isolés, l’Amour agit à l’inverse : on n’aime que lorsqu’on met tout à disposition d’autrui sans attendre une quelconque contrepartie : aucun instinct de domination n’entre en jeu.

À l’aube des civilisations, un chef de tribu ou un dieu imaginé était le seul à servir de référence ; au temps plus récent des Républiques, les Hommes se mirent en tête d’écrire sans aide céleste de nouvelles tables de la Loi. La Justice, l’Honneur, la Charité devaient guider leurs stylos et les augures proposèrent des processus de fonctionnement qui tentaient de respecter tant la Liberté que l’Égalité. Mais une loi des Hommes peut en chasser une autre, l’inaccessible sacré du divin était déjà contesté, plus encore le fut le profane écrit par le commun des mortels.

Les Démocraties furent à la recherche d’un sacré, d’un cadre hors de portée des égoïsmes, des intérêts personnels ou claniques. Personne, ni les philosophes ni les politiciens, n’en trouva. On se pencha alors vers ce qui n’est pas éternel mais qui a toujours existé : l’argent. L’argent peut tout acheter, du moins tout ce qui ne vaut rien, et la puissance se mesure par le montant de la fortune, c’est donc une excellente pierre de touche : les décisions seront aux seules mains des grandes fortunes en laissant le peuple s’agiter dans de vaines élections. L’Homme Bon sait amasser des richesses contrairement au mécréant qui n’en est pas capable ou pas désireux. Les élites financières se substituent donc à l’arbre de la connaissance du bon ou du mauvais : elles deviennent dieux à la place de Dieu, elles remplacent le qualitatif par le quantitatif, l’Amour par la Mort.

Car l’argent érigé en valeur suprême c’est la mort de l’individu, même si quelques uns vont pouvoir oublier leur agonie en s’enivrant de tout sauf de poésie ou de vertu. C’est encore plus sûrement la mort du groupe, de la société, de la civilisation : en glissant l’intérêt à la place de la passion l’éclatement de toute famille est garantie. C’est aussi la mort du vrai pour le paraître, la mort du doute pour les certitudes, de l’intelligence pour la force. L’argent institué en unique valeur, ne peut que tout pourrir, tout contaminer, tout salir : c’est l’installation du rapport de force comme seul terme d’échange, l’instillation des vérités achetées plutôt que prouvées, l’étalage du faux rutilant et facile d’accès plutôt que la recherche incessante et pénible de fragments de réel. Bien sûr, comme sur tous les mourants, des charognards s’activent pour dépecer le cadavre d’une civilisation, c’est ce que font nos très riches qui, sans l’ombre d’un risque, ceux-ci étant pris par la collectivité, augmentent chaque jour leur fortune au détriment d’autres.

L’argent permet aussi le jugement par la multitude plutôt que par les sages, les philosophes ou les savants, car on connaît la sensiblerie des foules et on sait comment la canaliser. Pour ne pas être classé parmi les mauvais, les vilains, les atroces, les diables, il faut afficher avec ferveur que l’on n’est pas machiste, homophobe, raciste, antisémite…que l’on n’est pas le Diable ! Étant donné que rien ne vous interdit d’être menteur, dissimulateur, insincère, traits souvent considérés comme des qualités au royaume du business, il suffit de ne pas faire voir ce que vous êtes : ni ange, ni démon, un Homme qui essaie de rester Homme. En cas de besoin, un Social Manager peut vous fournir la voie à suivre pour vous tirer à votre avantage de toutes les situations scabreuses. Vous pouvez être ambitieux, arriviste, arrogant, avare, malhonnête, calculateur, coléreux, cruel, égoïste, grossier, incompétent, inculte, intéressé, irresponsable, irrespectueux, méchant, médiocre, mégalomane, mythomane, orgueilleux, profiteur… vous ne risquez pas de lynchage dans les médias, seuls le sexe et l’irrespect du politiquement correct peut y conduire.

Des lanceurs d’invectives ciblent des personnalités afin de mettre un terme à leur comportement jugé non correct. Trouver des monstres pour les terrasser permet de se poser en héros et en héroïnes : les invectiveurs accèdent aux médias, ils représentent donc une cause et ils la défendent férocement même si elle est abstruse et représente principalement pour eux une façon d’être vu. Toute société a besoin d’êtres haïssables, de Mauvais, qu’elle peut vilipender pour assurer la cohésion des Bons, qui constituent la grande majorité, et les conforter dans leurs habitudes. L’ancien commérage, l’ancien cancan, le toujours présent qu’en-dira-t-on s’en trouvent rajeunis grâce aux progrès de la technologie. Les juges et les magistrats permirent un temps d’introduire quelque justice pour canaliser les émois des voisins, des foules ils ont laissé leur place à de puissants insignifiants qui décident grâce aux réseaux qui il faut abattre et qui on doit aduler. Une nouvelle religion est née : elle se passe de valeurs, elle le remplace par l’audience, de justice qu’elle troque contre le nombre de clics, c’est ainsi que l’on chasse les mécréants.

Il faut choisir entre l'arbre de la connaissance et celui du bien et du mal qui normalement ne font qu’un. Dénoncer le faux, ce qui a toujours été difficile devient impossible parce que presque tous ont intérêt à le faire passer pour le Vrai : des médecines qui se veulent douces mais qui ne sont que molles, des arbres touffus qui ne servent en fait qu’à dissimuler des privilèges par leur complexité, des théories qui se plient aux désirs et aux intérêts des dominants, des proclamations martiales pleines de certitudes qui ne servent qu’à cacher l’inanité de ce qu’elles proposent… Plus encore, la recherche de la vérité, du vrai est devenue impossible, hors d’âge. C’est une quête par trop pleine de dangers et d’angoisse car inévitablement elle heurte tout le monde tour à tour ou tous ensembles car chacun vit dans l’apparence. On propose une vérité en tremblant sachant qu’elle ne peut être que fausse, au moins partiellement, alors que l’élite entend emplir les médias de certitudes qui asservissent. Bien sûr, cette vérité peut être tournée en dérision du haut de tribunes, du bas de tribunaux. Pourtant bien qu’elle ne profite à personne, elle profite à tous. Et enfin, lorsqu’on est à même d’affronter la vérité, ce qui est toujours douloureux tant les images de soi peuvent s’en trouver détruites, alors on réalise que la seule vérité que rien ni personne ne peut contredire est « À la fin, c’est toujours l’Amour qui gagne » pas les barbares, pas les puissants, pas les cupides, pas les faux-croyants qui ne songent qu’à profiter des autres sous couvert de vertu ou d’efficacité. Le vrai c’est le bien, le faux c’est le diable, depuis toujours et pour toujours.