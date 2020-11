Le docu Hold-up qui baisse les masques !

Le genre de documentaire qui divise en deux camps : celui qui hurle à l’antisémitisme [1] et au complotisme sans avancer d’arguments d’un ton qui confine à l’hystérie et celui qui arguments à l’appui fait entendre durant deux heures 45 un défilé de scientifiques de premier plan, dénonçant les noirs desseins de big pharma, de la classe politique en place, de personnalités (Bill Gates, Dr Fauci ), d’un pouvoir machiavélique/nouvel ordre mondial faisant entrevoir ses menées néfastes et d’une « vie d’avant » qui jamais ne reviendra. On pourra argumenter que la forme de ce documentaire comporte peu de contradictions et cela est vrai, mais l’idée est d’exposer un point de vue soutenu par des témoignages avec comme fil conducteur une analyse de A à Z de ce Covid. Les tenants du complotisme/antisémitisme ont eux aussi leur doc sans contradiction : INFODEMIC, le documentaire de Thomas Huchon [2] qualifié qu’il est d’une nouvelle profession néee sous macron : journaliste spécialisé dans les théories complotistes et fake news [3] … Pour eux, le vrai virus est le complotisme ; Point ! Mais qu’est-ce donc que cette infodémie ? [4] « L’OMS affirme lutter non seulement contre une pandémie, mais aussi contre une « infodémie » : une surabondance d’informations, parfois correctes, parfois non, qui rendent la tâche difficile à celles et ceux en quête de sources et de recommandations fiables. Des imposteurs essaient même de tirer profit de la crise en attisant la peur, afin d’offrir de faux remèdes, cures et protections, tandis que les théories du complot pullulent. » Des imposteurs attisent la peur … Ils sont en premier lieux ceux de nos gouvernements ! Quant aux remèdes, cures et protections ? Se référer aux masques qui ne servent à rien, au reconfinement insensé et aux tests surpoussés qui détecteraient même que nous sommes des martiens ! Sans le savoir l’OMS vient de décrire les escrocs que sont nos gouvernants, merci !

Au sortir de cette projection, on se dit que ce « Hold up » est un succès planétaire pour les lascars en charge, qu’ils se sont tirés avec la caisse tout en se foutant de nos gueules tout en nous faisant culpabiliser...

Pour donner le ton de ceux qui trouvent Hold-up un tantinet complotiste et manipulateur : « Europe 1 : [5] Le film documentaire "Hold-up", disponible depuis mercredi dernier sur les plateformes de vidéo, développe de vastes théories complotistes. Pour les spécialistes de la désinformation, il faut lutter dès maintenant contre sa diffusion pour ne pas qu'il sème la "confusion" dans les esprits de ceux qui le regardent ». C’est leur seul argument : la « confusion » ; Tous ces esprits obtus incapables de se forger une opinion cohérente. C’est sans surprise et reste une spécialité française : ce mépris hautain d’une caste qui se veut pensante et qui doit « aider/guider » ces pauvres bougres d’abrutis de gaulois provinciaux. Faut dire qu’à décharge on a l’élite que l’on mérite…

« Le problème avec ce documentaire, c'est qu'il véhicule un fatras de théories complotistes », dixit Tristan Mendès France, maître de conférence associé à l'université Paris-Diderot, et collaborateur de l'Observatoire du conspirationnisme. [6]

Qu’il y ait un Observatoire du conspirationnisme créé par un Rudy Reichstadt en 2007 et financé depuis 2017 par le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Voir de l’antisémite partout, et par extension du conspirationnisme, c’est vouloir faire taire toutes critiques remettant en cause les témoignages de scientifiques de renom. Quant à Mendes France… Qui comme invité en peu de jours a fait le tour de toutes les radios, TV, presses [7] et a prêché la « bonne parole » du haut de sa supériorité de baudruche, en avançant que le pauvre citoyen de base risquait de, citation : « Je crains que ça génère, dans l'esprit de quelqu'un qui a été exposé à ce documentaire et qui n'a pas de distance critique, une vraie confusion par rapport aux contraintes sanitaires dans lesquelles on est. Ça va probablement éveiller des suspicions voire de l'animosité envers les autorités, le gouvernement. » [8] Ce n’est plus être hors sol mais être hors galaxie, de plus, ce mépris affiché pour la capacité d’analyse et de compréhension de ses concitoyens ne fait que confirmer une vérité : lui et sa petite clique nous crache dessus tout en étant payé et financé par nos deniers. Clôturons par deux citations de ce Mendes France qui ne donne aucun argument mais des conseils du haut son « intelligence complexe » : « il est crucial d’agir avant que les internautes n’aient accès à ces contenus. Il faut prévenir ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui n'ont pas encore basculé et de leur dire que ce documentaire est à la fois dangereux, plein de contre-vérités et qu'il joue essentiellement plus sur l'affect que sur la raison. » « C'est un documentaire anxiogène, à charge, et qui cible une sorte d'élite mondialiste qui chercherait à asservir, exploiter et/ou exterminer une partie de la population… [9] Tiens justement parlons-en de cette extermination.

Exterminer la population

Depuis au bas mot 40 ans en se penchant sur ce que subie la population mondiale, particulièrement dans l’hémisphère nord de la planète, l’hémisphère sud lui subit un autre type d’extermination, on peut observer ceci :

Une chose est certaine : les médicaments et les vaccins sont des business qui ont besoin d’une clientèle, en l’occurrence de patients, passants tous par la case - docteur – prescription – pharmacie – remboursement sécu. Il n’y a pas de meilleur business que le Health business : En 2018, les dépenses de santé ont représenté 3.037 euros par habitant, alors multipliez par 67 millions… [10] On peut ajouter à cette gabegie, les examens des labos, les scanners, les radios, les thérapies en tout genre, les kinés, les transports d’ambulance, les soins à domicile, les hospitalisations et en fin de parcours les EHPAD à 3000 euros le mois, il y a même l’incinérateur à moins de cinq minutes, qui ramassera la dernière mise. Dès la maternité, le lambda devient vache à lait d’une industrie supposée soigner, mais qui ne fait que créer de nouvelles maladies/nouveaux médocs enchainant ainsi le patient/gogo à ce maître des horloges sanitaires. Tout est pensé pour, sans être complotiste, que ça va dans le même sens : l’affaiblissement du système immunitaire humain par une agriculture intensive produisant des succédanés bourrés d’OGM, de pesticides, d’hormones de croissance dans la viande, d’antibiotiques et si en plus on y ajoute une bonne dose de pollution et de stress, peu de gens y résistent. L’espérance de vie a augmenté mais à quel prix ? Dès ses 60 ans cette population devient accro à tous ces traitements de longue durée : obésité, Diabète, cholestérol, cardiaque, cancers, dépression. Et comme il faut faire bonne mesure, l’alcoolisme qui en France tue 10 fois plus que ce covid, les anxiolytiques donnés par poignées entières à un monde de dépressifs (on le serait à moins) et maintenant les opiacés rendant junkie, le tabagisme, où l’état récupère par ses taxes des milliards servant à alimenter le tonneau des danaïdes du train de vie de cette oligarchie gloutonne. Vous en voulez encore ? Les enfants, un peu trop remuants, mis sous médocs car jugés hyperactifs, faut les traiter aussi pour moult allergies, quant aux vieux on les achève… Tout ce qui est improductif n’a pas de voix au chapitre. Comme dit si bien une scientifique au début du documentaire : « l’OMS est l’organisation mondiale de la santé, et non pas de la maladie ! »

Histoire d’appuyer où ça fait mal car on ne fait pas de Covid sans casser des œufs… « Conséquence du reconfinement et du stress engendré par l'épidémie de coronavirus, le nombre de Français se déclarant atteints de troubles dépressifs est passé de 11% à 21% entre fin septembre et début novembre 2020, selon Santé Publique France. » [11] 1 sur 5, et ce n’est pas fini ! Les usines à cachetons ont de belles perspectives à venir, les cours en bourse vont flamber et quand le vaccin sûr à 90% sera devenu obligatoire là, ce sera le bingo planétaire, l’orgie de pognon au détriment de tous.

Les allemands ont qualifié la France d’être un « absurdistan autoritaire », j’ajouterais quant à moi un « corruptiondistan des esprits ».

Ce que j’en dis : regardez ce documentaire, faites votre opinion, et laissez ces pauvres hystériques dans leur caste étroite et sur-manipulée, à leurs fantasmes et autres théories de perlimpinpin rive-gauche. Leur donner crédit c’est se discréditer soi-même à jamais.

Le professeur Péronne titrait : « Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ? »… Eh bien on peut dire : non ! Car, le carnet de route a l’air de suivre son cours tel un torrent de boue qui emportera tout et ne laissera qu’une humanité exsangue et soumise. Alors ?

Terminons par la citation d’un spécialiste qui s’y connaît en voltiges et en banquiers : « Si le marché l'emporte sur la démocratie, il orientera la science dans des directions qui menaceront l'humanité. » (Jacques Attali)

Georges Zeter/novembre 2020

Vidéo : Hold up le documentaire

Vidéo : Le complotisme : un virus très contagieux ?

Petite vidéo mise en ligne par monsieur Jacob Cohen

https://web.facebook.com/jacob.cohen.505/videos/10158847401189350