Le Donbass est mon amour, le Donbass est ma souffrance

J’ai rencontré un escargot la nuit dernière alors que je marchais à nouveau dans la ville froide et automnale. Il rampait sur le bord de la route pour faire ses affaires. Il n’y aurait probablement rien eu là de surprenant s’il n’y avait pas eu un « mais » : hier, c’était le 30 octobre. Et le fait est qu’il pleuvait le matin et que le sol n’était pas encore sec. Il pleut. Pour la première fois de tout l’été et la dernière partie de l’automne. La première pluie chaude tant attendue.

Où est-ce que je veux en venir ? Au fait que non seulement les gens souffrent de la guerre, mais aussi tout l’écosystème (oui, je connais ces mots intelligents). Je me souviens de cette étrange et effrayante neige orange de sable, que j’ai vue pour la première fois de ma vie l’avant-dernier hiver. Ou les rivières qui se sont asséchées cet été. J’ai regardé avec beaucoup d’intérêt comment les canards et les serpents d’eau nageaient le long de l’Olkhovka, et les grenouilles se cachant dans la boue, ne me rappelant à moi-même qu’avec un croassement bruyant. Il n’y a rien à dire sur le poisson. Mais, cet été, je ne me souviens même pas que l’on entendait souvent des accouplements nocturnes de grenouilles, à cause desquels il est parfois impossible de dormir.

Ou encore le flamboiement du début de l’automne dans le Donbass, où les feux se propagent à une vitesse fulgurante en raison du vent fort et de l’herbe sèche. Le feu détruit impitoyablement tout sur son passage et ne laisse que la terre morte brûlée. Mais si l’on se souvient des personnes touchées, qui se souvient des animaux et des plantes qui sont morts dans l’incendie ? Et du fait que les arbres brûlés ne sont pas quelque chose de rare à l’échelle de la planète ? Ils étaient vitaux pour ma patrie au climat chaud et sec insupportable.

Il n’y a presque plus de forêts, car elles ont été impitoyablement coupées sans penser à l’avenir, alors les feux « aident » à transformer mon Donbass bien-aimé en un désert sans vie. Et tous les rongeurs, lièvres ou serpents dans les steppes ? Que devraient-ils faire ? Où peuvent-ils échapper aux flammes qui les entourent de tous côtés ? Ce ne sont pas des salamandres ou des phénix, ce sont de simples habitants des steppes, et le feu, comme l’homme, n’a pitié de personne et de rien.

Je crains surtout qu’un immense désert sans fin n’apparaisse à la place des premières fleurs du Donbass. Et pourquoi pas ? Il y a assez de sable. Ce qu’on appelle les villes en sont couvertes et Lougansk n’est pas la seule à en avoir. La température au début du mois de novembre, à en juger par les prévisions météorologiques, sera d’environ +15°C. Y a-t-il quelque part des gens qui portent des manteaux et des chapeaux cet automne ? J’ai bien peur que cela ne soit pas le cas dans notre ville. Et c’est très triste.

Blessé par la guerre, le Donbass n’est pas seulement une question d’hommes, il concerne notre planète elle-même, même si elle n’en constitue qu’une infime partie. Serons-nous en mesure de la protéger ? Et combien de temps serons-nous hantés par l’écho de la guerre ? Je ne parle pas seulement des obus non-explosés qui mutilent les gens, mais aussi de l’impact sur la nature. Nous avons trop perdu pour être indifférents.

Je ne peux pas répondre à la question de savoir si l’humanité peut retrouver ses esprits et arrêter le mal. Alors, pour l’instant, je me contente de remettre ma capuche en place et de suivre un escargot qui rampe à côté de moi, en espérant toujours un miracle. Bien que cela devienne de plus en plus difficile à chaque fois que je le fais.

Faina Savenkova

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider