Le drame de Millas

Il me semblait que la différence d’approche entre la culture ferroviaire et celle des transports aériens pour éviter les catastrophes portait sur les notions de sécurité et de fiabilité.

L’une ne s’oppose pas à l’autre, mais le point de vue n’est pas le même :





- dans le transport ferroviaire, c’est la sécurité qui est privilégiée. Quand un accident se produit, on invente un système plus lourd que le précédent pour renforcer les verrous : on ajoute un feu clignotant aux barrières du passage à niveau, et si ça ne suffit pas, on met une sirène....





- dans le transport aérien, c’es la La fiabilité , c’est-à-dire l’étude des défaillances des systèmes qui est la problématique utilisée : « comment ramener la probabilité d’accident le plus près possible du zéro ? »