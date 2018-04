Le droit à l’humour gaulois aboli en France : après Dieudonné, voici Tex...

Les temps sont durs. En plus de subir une météo exécrable depuis plusieurs mois, les français doivent désormais s'habituer à contrôler leur rire et à surveiller celui du voisin. Vous êtes priés de vous contenter de l'humour pipi-caca de Danyboon et de Madénian, et d'oublier Coluche, les Nuls et bien sûr l'infâme Dieudonné.

En période de crise économique et sociale, chacun doit la boucler. Dans certains pays, celui qui fait le malin se retrouve en camps de travail. Chez nous, au pays des droits de l'homme classé "jaune" par journalistes sans frontières en matière de liberté d'expression, on vous matraque d'amendes et on vous déclasse socialement. On a pas fini de regretter le siècle dernier qui vit le satirique et l'humour noir cartonner, car ils brisaient les tabous de la société et aéraient nos cervelles.

Aujourd'hui, c'est le dénommé Tex, banal amuseur public non politisé, qui a eu droit aux foudres de la police de la pensée et des ligues de vertus. Pour avoir sorti une vanne sur les femmes battues, au second degré, il a été viré de France 2 après dix-sept ans d'antenne (!). Cela s'est fait par lettre recommandée, comme pour un employé de service incompétent et maladroit. Dans l'émission "Touche pas à mon poste" (C8, lundi 8/04/2018), il a raconté ses déboires tout en faisant la promotion de son livre de blagues, qu'il serait inspiré de relire ligne par ligne s'il ne souhaite pas passer sa vie dans les tribunaux face aux féministes, aux anti-racistes, aux religieux, aux végétariens et à toutes les victimes de service, mythomanes, paranoiaques et/ou subventionnées.

Ce politiquement correct, à géométrie variable, est pesant. Plus ennuyeux, c'est l'humour au second degré, décalé, qui est aussi visé. Mais puisqu'on ne peut plus vexer quiconque, pourquoi autorise-t-on depuis vingt ans des rappeurs à meugler leur haine du "céfran" et du flic ? Au fait, quel humoriste (hormis jadis les inconnus, timidement, et Laurent Gerra), pourrait produire un sketch pour tourner en bourrique les Booba et autres niqueurs sans se voir poursuivi pour incitation à la haine raciale/sociale/culturelle selon les origines de leur tête de turc (un terme qui risque d'ailleurs de disparaitre pour ne pas choquer M.Erdogan) ? Quel saltimbanque aurait produit un topo sur les islamistes arriérés et la bêtise des terroristes ? Où est-il, l'esprit Charlie-hebdo des années 1990 ?

Remarquons que ceux qui censurent au nom de la morale new-look sont aussi ceux qui diffusent des émissions à des heures de grande écoute sur Coluche et Desproges, rentabilité oblige. Des artistes qui seraient aujourd'hui ruinés et harcelés. Seul l'humour satirique anti-"facho" est encouragé, telles les femens attaquant des rassemblements de catholiques conservateurs à coup de gaz conditionné, ou le sieur Medhi Meklat crachant sur Marine Le Pen, dont le racisme anti-blanc a fini par faire jaser au moment des attentats du Bataclan.

Heureusement, il nous reste le web et youtube pour nous régaler d'un peu d'humour alternatif et de quelques points de vue divergents de ceux des Ruth Elkrief et David Pujadas de service. D'ailleurs, vous qui aimez réfléchir, confronter des points de vue, débattre et argumenter, êtes désormais des "complotistes"... Retournement de vocabulaire, hypocrisie, volonté d'abêtir le populo par la médiocrité culturelle et le conformisme pour mieux régner. Rien de bien nouveau en fait.

Gag ! L'auteur comptait illustrer cet article par le passage de Coluche au jeu de la vérité (1985) et son avis sur les "juifs intouchables" : perdu, il a été retiré de youtube, mais subsiste pour l'instant sur dailymotion :

En 2018, ce point de vue vaudrait à notre bouffon national une marée de procès, à l'instar du sort réservé à Dieudonné, parti d'un simple sketch sur un colon israélien, et qui a fini par une névrose sur l'anti-sionisme du fait du harcèlement judiciaire subi depuis quinze ans. La nouveauté, c'est que même les simples amuseurs comme Tex sont inquiétés... Bientôt, on n'osera plus ouvrir la bouche dans les bars ou recevoir des gens chez soi pour parler d'autre chose que de la météo. Que nos pouvoirs publics laissent les gens tranquilles et s'occupent de l'économie ainsi que de la sécurité des français, nous sommes parait-il encore en démocratie !

L'horreur absolue pour certains policiers de la pensée, Dieudonné imitant un colon israélien à la télévision française :