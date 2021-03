Le droit au logement avant tout ! Les méthodes utilisées peuvent différer : A Vaux-le-Pénil, à Melun et ailleurs !

Apologie du vandalisme et de la manipulation esclavagiste des gens qui souffrent de la pénurie de logements par les gauchistes.

Il a toujours une « bonne raison » fumeuse comme les gens sans logement par exemple.

Quelle farce les voleurs essayent de se faire passer pour des anges.

Ca leur donne une excuse pour justifier leur envie de voler et dominer les autres a ses frustrés qui ne construisent rien, n’investissent dans rien et militent en permanence une vision totalitariste de la société.

Ils n’avouent pas ces pourris du DAL, que plus ils sont « visibles » ils se gavent de subventions. Les élus gauchistes les adorent.

Une sorte de prise d’otage des mals logés utilisés en esclaves manifestants pour leur intérêt financiers associatifs.

On fait manifester en première ligne des esclaves associatifs auquel on fait miroiter que le vol de bien est un droit.

Utiliser ces pauvre gens, c’est immonde et dégelasse.

Vous les voyez dans la région parisienne ces gens exploités manifester encadrés et endoctrinés par les gauchistes frustrés lieu de faire quelque chose de plus utile pour leur vie et de la liberté.

Abjecte association de voleurs et d’esclavagistes qui se prennent pour des gens biens mais sont en réalité des ignobles.