Le droit au numérique pour tous

Une partie de la population est loin d’avoir accès au numérique.

Une personne sur 6 n’utilise pas internet et 12% des demandeurs d’emplois ne l’utilisent pas non plus

Cette non-utilisation recouvre au moins quatre aspects qui arrivent à se combiner :

- Un aspect matériel et économique (l’accessibilité aux outils)

- Un aspect psychologique et intellectuel (l’utilisation des outils)

- Un aspect socio-éducatif (le bon usage des outils)

-Un aspect politique et culturel (la compréhension même des enjeux liés aux outils)"

Des personnes aimeraient par choix ou par nécessité se dispenser d’utiliser cette technologie.

La contrainte est forte :

L’obligation qui est faite et qui sera bientôt appliquée, de déclarer ses impôts en ligne ;

La difficulté d’avoir accès à des guichets de plus en plus rares et de moins à moins accessibles.

C’est une société duale qui se profile et se construit.

Des Municipalités mettent à la disposition du public des connections internet et même des ordinateurs.

C’est une bonne chose mais si un personnel disponible n’est pas là pour accompagner le public, peu de personnes saisiront l’opportunité.

Des associations proposent des cours gratuits et même offrent un service d’aide et de guidage.

C’est un premier pas mais insuffisant.

Alors que faire ?

C’est la question que se posent les bénévoles qui interpellent aussi les administrations qui se cachent derrière l’outil informatique pour réduire le nombre d’accueils physiques.

Le CDAFAL (Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques) et Familles laïques de Vaux-le-Pénil organisent un colloque qui se tiendra le samedi 18 novembre.

L’accès à ce 10 ème colloque annuel est libre.

Il suffit de s’y inscrire pour débattre et participer à la réflexion collective.

Jean-François Chalot