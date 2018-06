Bien évidemment le doit de créer son entreprise existe, le problème ne se situe pas sur le droit d’entreprendre, mais sur les conditions d’exploitations des salariés.

Entre un salarié et un patron, l’échange se caractérise par d’un coté la mise à disposition de l’outil de travail et de l’autre la mise à disposition de la force de travail. Le litige réside, entre salariés et patrons, dans l’évaluation du coût des salaires.

La relation qui s’établie ne doit en aucun cas être un rapport de profiteurs et de lésés.

Considérer qu’un salarié est une source de profits mène inéluctablement aux litiges.

En pratiquant des revenus très bas pour les travailleurs c’est favoriser la misère et réduire la consommation, donc créer la récession tant au niveau de l’emploi que de l’économie.

Imaginer un couple dont l’un des conjoints ne travaille pas, de quoi vit-il ??

Avec un revenu de 1300 € par mois que lui reste-t-il après avoir payé son loyer, son électricité, son eau et sa nourriture, l’assurance de la maison et si à cela l’on ajoute le crédit pour payer la voiture et les frais nécessaires pour financer l’achat du carburant et de l’assurance, il restera rien pour les loisirs. Il est évident que ce couple cherchera à économiser sur sa nourriture et sur ses soins de santé. La pratique de la mal bouffe (produits à bas prix) de mal se soigner (déremboursements de beaucoup de médicaments) entraine inéluctablement un mal vivre et dans sa chair et dans sa tête (dépression, divorces, violences, rejet de la société).

A mon avis il serait plus que nécessaire de revaloriser le salaire minimum. Il faudrait que chaque entreprise rende publique son chiffre d’affaires et sa gestion. il suffirait d’ en dégager le bénéfice net et de le répartir de façon équitable entre les salariés et les patrons.

Au lieu de ça le patronat pratique une politique des bas salaires, augmente les cadences de travail, pour mieux réduire les effectifs, dégrade les conditions de travail. Il délocalise sa production dans las pays où la main d’œuvre est à bon marché, dans des pays où il ne paye pas de charge. Le plus grave c’est que ce patronat tout en délocalisant il obtient des subsides de l’Etat et de l’Europe pour favoriser sa délocalisation.

C’est ainsi que les dividendes du CAC40. 51 milliards d’euros on été versés aux ventrus du capital pour 2017 (rapport de l’ONG OXFAM). De quoi combler le déficit annuel de la France ou de combler plusieurs trous de la sécurité sociale.

Ces dividendes sont autant de richesse créée par les travailleurs, travailleurs taxés et imposés qui subissent brimades mépris, qui opèrent très souvent dans conditions de travail inhumaines. Parfois même y laissent leur santé voire leur vie pour satisfaire à l’exigence du profit.

Pendant ce temps Macron et sa clique préfèrent racketter les salariés en inventant des loteries qui feront payer par le peuple l’entretien de nos monuments historiques, augmenter la CSG pour les retraités, et s’en prendre aux pensions de réversions. Ils osent envoyer les grenades et la force contre des personnes qui veulent inventer une autre forme de vie basée sur le partage.

Concernant la loterie pour les vieilles pierres, ils s’adressent à la Française des jeux qui ne fera même pas travailler les imprimeries implantées en France « dites trop chères !!! ».

Aujourd’hui dans notre pays et plus généralement dans le monde là où règne un système capitaliste la notion de partage est sacrifiée à l’intérêt d’une infime minorité qui se goinfre pendant que la majorité du peuple est sacrifiée.

C’est cela qu’il faut changer le partage doit être un échange équivalent où la notion d’exploitation doit être éradiquée. Dehors les profiteurs, dehors les exploiteurs, place à l’égalité qui favorisera la fraternité.

16/06/2018