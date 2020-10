Pour une fois, je vais commencer mon papier par le paragraphe des Conclusions du Conseil européen du 2 octobre 2020. L’Union européenne dit, à propos de la situation dans le sud-Caucase : « Le Conseil européen appelle à une cessation immédiate des hostilités et demande instamment aux parties de s'engager à nouveau en faveur d'un cessez-le-feu durable et du règlement pacifique du conflit. Les pertes de vies humaines et le tribut payé par la population civile sont inacceptables. Il ne saurait y avoir de solution militaire au conflit ni d'ingérence extérieure. L'Azerbaïdjan et l'Arménie devraient entamer des négociations de fond, sans conditions préalables. Le Conseil européen exprime son soutien aux coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE et demande au haut représentant d'examiner d'autres mesures d'appui de l'UE au processus de règlement. »

Les Chefs d’État et de gouvernement des 27 ont du se creuser la tête (ou plutôt les bureaucrates de Bruxelles, car ce sont eux qui préparent les textes et utilisent les formules creuses, vides et aberrantes) pour pondre un texte aussi précis, sévère à l’égard des agresseurs, responsables des massacres. Ces agresseurs qui utilisent des mercenaires djihadistes et des armes sophistiquées contre des civiles, entre autres, et qui ce matin poursuivent des plus belles leur agression contre l’Artsakh (Haut-Karabagh).

En effet, les azéris soutenus par la Turquie - avec ses conseillers, armes, mercenaires syriens et participation directe aux combats – ont encore lancé des offensives ce matin (3 octobre 2020) contre l’Artsakh.

Tant que la « communauté internationale »[1] siffle indifférente ; c’est-à-dire tant que ceux qui ont le pouvoir de décider, à savoir les grandes puissances militaires et/ou économiques, qui possèdent le hard power, les autocrates du style Aliev et Erdogan poursuivront leurs rêves exterminateurs…

Je termine par un vieux proverbe chinois : « Quand quelqu’un se brule une fois en mangeant sa soupe, il souffle ensuite même sur le yaourt » ; il faut croire que l’Union européenne ne s’est jamais brulée avec sa soupe… Laisser la Turquie transformer la Méditerranée en Mare Turca et le Caucase en nouvel Empire ottoman, relève de l’inconscience, au moins…