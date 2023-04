Au cœur d’une rivalité impitoyable entre les puissances mondiales, et environ une semaine après la conclusion du deuxième Forum international

Lors du sommet précédent organisé par la Chine, cinq piliers principaux ont été discutés, axés sur la démocratie, le développement durable, l’innovation, la gouvernance mondiale, la diversité et la modernisation. Les deux sommets ont mis en lumière un conflit entre les États-Unis et la Chine pour la domination mondiale, la démocratie étant au centre de ce différend. Il est devenu une question du modèle de gouvernance démocratique, des principes fondamentaux et des caractéristiques distinctives.

Le président Joe Biden mène une croisade pour ce qu’il appelle la « démocratie mondiale », qu’il a fortement soulignée lors du premier sommet pour la démocratie qui s’est tenu à Washington en 2021, et encore plus ardemment lors de sa visite en Pologne et en Ukraine. Il s’est positionné en tant que chef de file d’une campagne mondiale contre les « méchants », qu’il a décrits comme un « test pour les âges », faisant référence à ceux qui remettent en question le modèle démocratique occidental. Cela crée une nouvelle division du monde qui ressemble au modèle établi par l’ancien président George W. Bush, qui a posé le principe « soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous ».

Les États-Unis et le monde occidental dans son ensemble tentent de dépeindre la guerre en Ukraine comme une lutte entre le bien et le mal, ou une bataille entre la démocratie et la tyrannie.

Lors d’un voyage à Varsovie, les États-Unis ont souligné que « les démocraties du monde sont devenues plus fortes, pas plus faibles, mais les autocrates du monde sont devenus plus faibles », même si le conflit est principalement une lutte de pouvoir et de domination entre la Russie et l’OTAN.

Le sommet pour la démocratie des États-Unis a été suivi par environ 120 nations, tandis que le sommet de la Chine a compté environ 100 pays participants, soulignant ainsi la division évidente dans le monde entre les deux puissances dominantes.

En réalité, lors du sommet le plus récent, le président Biden a déclaré la détermination de son pays à allouer 690 millions de dollars pour renforcer les programmes de démocratie dans le monde entier, promouvant le slogan de « la technologie pour la démocratie », une somme de financement substantielle que les États-Unis n’ont pas encore accordée face aux crises humanitaires touchant de nombreuses régions du monde.

Le concept de division fondé sur l’idéologie ou les croyances politiques est une idée qui trouve ses racines dans l’ère de la guerre froide et est en complète opposition avec d’autres concepts promus par les États-Unis eux-mêmes à l’ère post-soviétique, tels que la mondialisation, le libre-échange et d’autres méthodes visant à éliminer les barrières et les divisions inflexibles.

Le président Biden a utilisé le slogan électoral qui prône la défense de la démocratie et la lutte contre la dictature lors de sa première campagne présidentielle. Il n’est pas fortuit que le deuxième sommet sur le même sujet se déroule alors qu’il se rapproche de sa candidature pour un second mandat présidentiel.

Il semble évident que les États-Unis utilisent tous leurs atouts de pouvoir doux, sur lesquels ils se sont appuyés pour renforcer leur influence mondiale au cours des dernières décennies, en réponse à ce qu’ils perçoivent comme l’ascension rapide de régimes autoritaires à travers le monde. Ils font référence ici à la Chine et à la Russie.

Cette stratégie américaine pourrait ne pas servir les intérêts les meilleurs de Washington, non seulement parce que la notion de protection de la démocratie est faible et fragmentaire dans le contexte international actuel, mais aussi parce que les États-Unis ne privilégient cette notion que lorsqu’elle correspond à leurs objectifs stratégiques. En dehors de cela, la politique étrangère américaine accorde une importance absolue aux intérêts de sécurité, économiques et militaires, et il existe de nombreuses situations qui le confirment.

De plus, cette division exacerbe les fractures entre les États-Unis et de nombreux alliés stratégiques dans le monde, en particulier parce que l’ingérence dans les affaires internes d’autres pays, sous prétexte de protéger la démocratie, en soutenant la société civile, est devenue l’un des facteurs de tension dans les relations de Washington avec de nombreuses nations.

On peut mettre en évidence la position de grandes démocraties comme l’Inde, qui ne souscrivent pas à la perspective des États-Unis et de l’Occident de catégoriser les événements en Ukraine comme une bataille entre la démocratie et l’oppression.

Biden considère la lutte entre la démocratie et la tyrannie comme le défi crucial de notre époque. Cette position met les États-Unis en conflit avec près de 70 % de la population mondiale vivant sous ce que les recherches occidentales appellent un régime autoritaire. De plus, les États-Unis sont confrontés à des divisions internes et des disparités résultant des processus démocratiques qui ont déclenché des troubles, culminant dans l’insurrection du 6 janvier au Capitole à la suite des dernières élections présidentielles.

Les États-Unis ont subi une perte considérable de leur autorité morale et de leur influence mondiale en raison de leur incapacité à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, laissant de nombreux pays se débrouiller seuls. Dans ce contexte, il peut sembler insensé de continuer à organiser des sommets sur la démocratie les uns après les autres, d’autant plus que certains pays considèrent l’approche « autoritaire » de la Chine comme plus favorable aux pays en développement pendant la pandémie. De plus, le modèle chinois de non-ingérence dans les affaires des autres pays gagne en popularité dans le monde entier.

La Chine affirme que son modèle de gouvernance démocratique est lié au développement et remet sérieusement en question la capacité et l’autorité morale de Washington à imposer son idéologie politique et son mode de vie à d’autres nations.

Des chercheurs russes et chinois se réfèrent aux sondages d’opinion publique menés aux États-Unis, qui révèlent que plus de trois quarts des Américains réclament des réformes politiques significatives dans leur pays.

Un journal chinois, The Global Times, a été jusqu’à affirmer que les États-Unis ont davantage besoin d’une prescription pour leur propre démocratie que tout autre pays en raison des problèmes persistants dans la démocratie américaine, tels que l’augmentation des taux de criminalité, des fusillades et d’un ancien président qui a refusé de transférer pacifiquement le pouvoir.

En réalité, il est avéré qu’il n’y a pas de modèle unique de système politique qui puisse être appliqué dans tous les pays, indépendamment des conflits d’idéologies et de modèles. Différentes formes de démocratie existent, et le modèle occidental n’est pas la seule option. Il existe de nombreuses études dans l’Ouest qui soutiennent que la démocratie est en crise, en particulier compte tenu des profondes divisions qui ont émergé aux États-Unis. De plus, l’idée de lier la démocratie au succès économique et développemental a été démystifiée avec l’émergence du modèle chinois en tant que leader de l’économie mondiale.

Par conséquent, la lutte en cours pour le pouvoir et l’influence dans la phase post-Ukraine pourrait potentiellement conduire à l’émergence d’un nouveau système politique ou renforcer l’un des systèmes existants.