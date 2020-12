Le fascisme est de retour

L'idéologie fascisante est de nouveau à l’œuvre en Occident au sein des pays utilisant le régime démocratique parlementaire.

Elle utilise la faiblesse des systèmes représentatifs élus et leurs divisions pour mieux réinstaurer l'Ordre suprémaciste nationaliste raciste.

Toutes les conditions sont actuellement réunies pour imposer la dictature d'une poignée de familles élitistes riches ou revanchardes s'alliant entre elles afin d'atteindre des intérêts financiers et/ou idéologiques.

En effet, la déliquescence des républiques existantes dans lesquelles le citoyen se perçoit comme un individu ni source d'attention ou d'estime par la politique menée par l'État est à l'origine d'une perte de confiance en les institutions. Ceci se traduit par un sentiment d'abandon, voire de victimisation, entraînant de ce fait un manque d'adhésion aux idées d'intérêt collectif au profit d'une somme d'intérêts particuliers et partisans apparaissant comme plus acceptables car semblant plus proches de la réalité quotidienne. À l'échelle d'un pays, cette démotivation individuelle se concrétise par une abstention électorale, un développement de partis identitaires multiples et la disparition des organisations politiques anciennes.

Ce phénomène est causé par différents déficits structurels démocratiques républicains accentués au fil du temps, à savoir :

- Une faillite du système éducatif conduisant à une appauvrissement de la langue, de la connaissance et des idées.

- Une perte du pouvoir décisionnaire et économique de la majorité dite silencieuse de la population.

- Une déresponsabilisation des acteurs de terrain : élus locaux ou associatifs remplacés par l'idéologie étatiste toute puissante et infantilisante.

- Une peur de l'étranger devenant responsable de la situation vécue et source à venir d'une plus grande précarité.

- Une remise en cause des valeurs scientifiques remplacée par une croyance messianique envers des gourous scientistes ou médiatiques se présentant comme possédant la vérité absolue et ne tolérant pas la controverse. La propagande est véhiculée par les moyens audiovisuels multiples offerts par la mondialisation et s'appuie sur des structures populistes aidées par les pays totalitaires.

- Une dérive sécuritaire politique favorisant le repli individuel et communautariste, entraînant par là même la violence et des actes d'incivilités ne faisant qu'aggraver les conflits dans la population.

Tous ces facteurs surajoutés sont à l'origine du déni démocratique actuel ; si ils ne sont pas corrigés les uns et les autres sans exception ni relâche par les responsables politiques à l'origine de ce désordre par intérêt électoraliste, manque de courage et de volonté, la république traditionnelle échouera rapidement et le fascisme institutionnel pourra continuer à utiliser ce terreau fertilisant pour prendre à nouveau le pouvoir dans les démocraties occidentales.