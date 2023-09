Le fascisme - Ses origines - Volet N° 7

Il existe différentes façons d’écrire l’histoire (rapports de force des états et des classes sociales, déroulement des événements, ou modes de vie de sociétés ) et différents types d’approche (compilation des publications existantes ou nouvelle hypothèse d’explication au-delà des apparences).

Le terme « histoire » peut désigner à la fois le récit et la science historique, deux notions qui, par exemple, en allemand font l’objet d’une terminologie différenciée, historie désignant la connaissance des faits et leur documentation tandis que Geschichte désigne le récit qui les traduit les les met en forme et les « interprète » pour en tirer des leçons et comprendre le fonctionnement des rouages cachés et invisibles pour un observateur non expérimenté.

L’histoire événementielles enseignée à l’école n’est aue le résultat d’une sélection de dates et d’événements (parfois exagérés ou inventés comme les mythes de Vercingétorix et Jeanne d’arc) pour justifier une idéologie (nationaliste le plus souvent) masquée par une façade aux allures objectives puisque chiffrée par des dates.

Je crains que nous soyons ici dans cette dernière catégorie.