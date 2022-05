Le faux féminisme au gouvernement

Une femme de « gauche » à l'Elysée ? Waouh, Monsieur Macron, avec cela c'est certain que vous avez énormément changé. Comment le peuple français va bientôt disrupter.

Depuis des mois et des années que nous galérons, qui croit que nous allons nous en sortir par une femme à l'Elysée ? Parce que vois-tu, Emmanuel, et cela m'ennuie de te le dire, tu n'es pas bête. Disons que tu n'es pas bête parce que tu as compris que sur 100 Français, 2 vont croire qu'une femme va te changer, et en plus qu'ils vont croire que la dame est de « gauche ». Deux sur 100, ça te suffit s'il y a 50% d'abstention aux Législatives, parce que ça te fera dépasser le Nupes. Et parce que, soudain, tu vas être féministe, de gauche, et qu'avec ta loi sur le pouvoir d'achat tu vas aussi égaliser les disparités de salaires-homme-femme (euh, désolé, tu n'en parles pas. Oui, je me trompe, en mettant les gens du RSA au travail, tu ne vas quand même pas augmenter les charges des entreprises)... Bon, j'exagère, il suffit que 2 % des Français croient que tu es un homme « nouveau » puisque tu as nommé un premier ministre « nouveau » et qu'en plus c'est une « première ministre nouvelle », et de « gauche », et que c'est nouveau chez toi. Puisque, si on avait bien compris, tu étais dans un gouvernement de « gauche », mais qu'en fait tu étais de « droite », et que tu préférais causer dans Valeurs actuelles qu'au Monde parce que, au Monde, ils n'ont pas digéré comment tu as essayé de les vendre. Donc, tu te dis, je vais leur vendre que je suis nouveau parce que le peuple, aussi, il est « nouveau ».

Mais Emmanuel, le peuple n'est pas nouveau. Le peuple français, c'est lui qui fait la France, et la France n'est pas nouvelle. Et le peuple ce n'est pas les 2 % qui vont se dire puisque maintenant Monsieur Macron est « nouveau » et de « gauche » (la preuve, sa première ministre), pas besoin que j'aille voter Mélenchon puisque le travail est fait. Et, au passage pas la peine que je vote non plus Marine puisqu'il n'y a qu'une chose qui compte, les présidentielles. D'accord, il y a des chances que ça marche.

Mais :

- comment tu vas faire pour t'asseoir sur l'augmentation du prix du gaz ?

- comment tu vas faire pour t'asseoir sur l'augmentation du prix de l'électricité, de 400 % ?

- comment tu vas faire pour le prix du blé, des pâtes, de l'huile ?

- comment tu vas faire pour le dépassement de 2 euros à la pompe le litre de gaz-oil ?

- Etc, etc, etc ?

Donc, les législatives vont passer et le peuple va se dire : où je suis représenté ? Pas à l'Elysée, pas au parlement ! Qui prend en compte mes intérêts ? Moi, le peuple, pas une seconde, je n'ai cru que M. Macron était nouveau (d'ailleurs, je n'ai pas écouté), et ce n'est pas lui qui va me dire que je suis nouveau, parce que je sais mieux que lui ce que je suis. Donc, que va faire le peuple. Il va aller se présenter lui-même dans la rue, puisque tu fais tout pour qu'il ne soit représenté nulle part. Et là, que feras-tu : tu sortira les matraques, et retour à la case Gilets jaunes. Et là, rebelote : tu diras qu'il y a parmi les fanatiques dehors de dangereux révolutionnaires, des black-blocks, des violents (même s'ils ne le savent pas, tu le sauras pour eux), des fachistes, des rascistes, donc que c'est normal de taper dessus. Mais le peuple, lui, il sait que c'est toi qui a créé cette situation. Lui, le peuple, il sait que c'est toi l'incendiaire. Et qu'en plus tu es « irresponsable ». Oui, je me suis renseignée, tu es « irresponsable ». Mais ça, on le savait depuis longtemps, Emmanuel.

Nathalie Rigoire