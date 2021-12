Le faux gras de Sandrine Rousseau...

Pour les fêtes de fin d'année Sandrine Rousseau ne va pas se ruiner en offrant du faux gras à 2,87 la boite de 125g à ses invités VIP. N'avait-elle pas lancée une invitation à réveillonner chez elle à tous les responsables de gauche pour parler d'union ! L'invitation n'a sans doute pas été prise au sérieux par la gauche en morceaux. Il est vrai que Noël reste une fête familiale et la gauche éclatée n'a plus rien d'une famille ni plus grand-chose à partager ensemble, même pas l'héritage du passé.

Pour ceux qui aimeraient qu'enfin cesse la souffrance animale, voici la composition du faux-gras que recommande la féministe d'EELV :

"levure alimentaire*, eau, huile de coco* , amidon de pomme de terre*, pulpe de tomates*, Champagne* (2 %), huile de tournesol*, sel marin, truffe* (1 %), épices* (0,18 %: coriandre*, canelle*, clous de girofle*)."

La présidente du Conseil politique de Yannick Jadot n'osera sans doute pas offrir du Champony comme alternative au Champagne. Mais ses convives auront seulement droit à une "coupette" d'un grand cru. Personne ne soucie donc de la souffrance de la grappe de raisin que l'on coupe d'un coup de sécateur assassin. Quelle honte !

C'est vrai qu'il n'est pas toujours simple de comprendre la pensée profonde de la vaincue de la primaire écologiste, parce que les Français c'est "manger du foie gras, regarder le tour de France, avoir un sapin de Noël et élire Miss France (Valérie Pécresse)".

La France pour Mme Rousseau, c'est aussi autre chose : "un sapin en verre comme à Bordeaux, en mangeant du faux gras, le foie gras végétal sans que ce soit dramatique pour personne"."On peut aussi faire le Tour de France à condition qu'il y ait des femmes et des hommes, la première fois qu'il y a eu un tour de France féminin c'était cette année. On peut aussi avoir moins de voitures autour du peloton et arrêter de balancer des jouets en plastique Made in China à la foule"

Le plus extraordinaire venant d'elle, c'est cette déclaration : "Je suis prête à diminuer mon niveau de vie pour sauver l'avenir et la qualité de vie de nos enfants. Si ça c'est être punitif, je veux bien faire de l'écologie punitive"

Sandrine Rousseau serait probablement aussi prête à diminuer le niveau de vie de l'ensemble des citoyens par pure idéologie. Si encore tous les Français avaient le même niveau de vie que l'éco-féministe. Mais ce n'est pas le cas et pour certains citoyens la décroissance c'est tous les jours qu'ils la vivent.

Si vous ne connaissiez pas le faux gras, vous connaissez certainement le faux jeton. Tout est faux chez Sandrine Rousseau, surtout son soutien à Jadot, lorsqu'elle déclare être ultra-contente d'une candidature d'union des gauches avec Christiane Taubira, Alors que le candidat des verts, Yannick Jadot gagnant de la primaire, ne veut pas en entendre parler.

Cependant, l'économiste a au moins raison sur un point. Elle souhaite l'union des gauches comme les "85% des sympathisants de gauche favorables à une candidature unique". Ce qui n'est pas vraiment nouveau. Or, dans ce sondage Yannick Jadot n'obtient que 11% des voix, le gagnant étant Mélenchon avec 33%.

Si d'aventure un événement exceptionnel devait se produire et que la gauche décidait finalement de s'unir, Sandrine rousseau pourrait très bien rejoindre "La France Insoumise".

Mélenchon président de la République ou à la retraite, Sandrine Rousseau pourrait demander l'organisation d'une primaire pour le remplacer à la tête du Parti... Après avoir mangé du faux gras au réveillon de la St Sylvestre, tout est possible !