Le faux-progressisme face au bon sens

il y a deux formes de progrès : la matérialistes involutives (home-oeconomicus). Les années milléniales. Et le progrès éthique : les baby-boomers. Ce sont ces deux forces contraires qui s’affrontent : la noires et la blanches (baby-boomers). Zemmour qui n’a pas eu de père et est fondamentalement déraciné, s’accroche au passé dans ce qu’il y a de plus caricatural.... J’ai souvent constaté ce fait chez les personnes sans références ni racine. Prenons l’exemple inverse : Guy Debord (durant toute son enfance son père restait au lit au fond du couloir), il rêvait aussi d’être Hitler ou Napoléon et avait même créé un jeu : le KRIEGSPIEL (jeu de guerre). Il a raison sur de nombreux aspects, mais bien trop clivant....