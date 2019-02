Le féminisme, mon père et moi

Quand vient l'heure de me poser des questions féministes, I wonder. En effet je vois mal comment pouvoir éluder la question d'un revers de la main ... Quelle question ? ... La question d'une identité féminine faite mouvement politique et social, à travers cette notion de féminisme.

C'est-à-dire que d'emblée, dire féminisme dit féminin, et convoque voire récupère une identité de sexe et de genre. Elle convoque voire récupère une identité de sexe et de genre or, quant au sexe, il se rapporte à la section, la scission, la sexuation : son ombre portée est fatalement masculine, comme en couple ou, disons, au moins, en paire ... en binôme ? Deux noms communs : la femme (féminin), et l'homme (masculin).

A ce point, je songe que la langue est mâle "faite" (faite ? vraiment ?) ; mille questions affluent : si naturellement la notion d'homme (avec ou sans grand H) peut évoquer le genre humain tout entier, et que femme se rapporte à féminin bien plus sûrement qu'homme (petit H) ne se rapporte à masculin, un souci de cohérence n'impliquerait-il pas de dé-nommer "les hommes" ainsi : mascules ? Où nous aurions femmes et mascules, mascules et femmes, côtes à côtes à parité au sein du genre humain. (Je songe ainsi, bien plus aisément que je ne trouve aisé de réserver homme aux hommes et humain au genre humain, mascules et femmes confondus. Et puis, je préfère ne pas leur donner le sentiment de les é-masculer, à ces si chers à mon coeur ... Et pourquoi faudrait-il que femme me rappelle à femelle, mieux certainement qu'homme ne renvoie à mâle ?).

Car je me demande si, étant donné que nous naissons tous de mères, et que la mère (maman !) nous marque tou·te·s ... qu'elle nous marque tou·te·s, mais que la majorité des femmes ne désire pas les femmes comme la majorité des mascules désire les femmes ... je me demande si les femmes n'ont pas un avantage moral, sous l'angle des relations sexuées et sexuelles majoritaires. Sans parler que le genre humain, mammifère, fait que les femelles ont le sex appeal ! …

C'est-à-dire que les mâles seront toujours au moins plus reluqueurs et désireux que les femelles. Ça, à quoi on ajoute la maternité exclusivement féminine, et certaines complaintes militantes en deviennent hyper-exigeantes devant les mascules. En fait, ça se trouve, ils ne pourraient rien en sentir (à ces militances) donc rien y comprendre de façon incarnée, vécue. Formellement, peut-être ! jusqu'au point où les féministes comptent des mascules en leurs rangs, néanmoins cela pourrait n'avoir aucun effet sur leurs démarches malgré tout. Il se pourrait que ce soit techniquement trop leur demander. Ils seraient fatalement masculins à ce niveau, condition de leur "masculinitude".

Alors, bien entendu, il y a les questions de genre aussi. Si le féminisme affirme avec autant de vigueur l'identité féminine dans son souci égalitaire, il relance fatalement un principe de nos démocraties : l'égalité. Et il suppose fatalement une parité, ce qui implique à la fois du sexe, deux sexes (la section, la scission, la sexuation), sur la base desquels émanent deux genres massifs : l'identité hétéropréférentielle masculine, et l'identité hétépréférentielle féminine - cela écarte fatalement les identités LGBT+ dans la démarche féministe, par définition, et quoi que la démarche féministe, autant que l'égalité démocratique, peuvent juridiquement, socialement et politiquement reconnaître et estimer les préférences identitaires des LGBT+.

Rien n'a jamais rien empêché, à commencer d'abord et surtout les principes démocratiques de liberté, d'égalité, de fraternité : au contraire, c'est de bonne logique simple et basique. J'allais dire de logique naïve et innocente.

De logique naïve et innocente en effet, car que dire de toutes ces affirmations identitaires qui s'en prennent tant à l'identitarisme qu'elles imputent à l'extrême-droite, pour le lui reprocher méchamment ? ... Si, sous un angle, il est évident que les genres impliquent la diversité des identités, et que l'extrême-droite tend à rigidifier quelque identité officiellement autorisée, et que cette dernière identité marginalise les diversités identitaires, il n'en reste pas moins que ces affaires de genre, affaires de mœurs, procèdent toutes d'un souci de soi pouvant confiner au narcissisme, pêle-mêle ! ... Quid de la notion de féminisme alors ? …

Et soudain je pense au conjoint de ma mère - du moins, celui par lequel je fus engendrée, - soudain je pense à mon géniteur, je pense à ce qu'il est convenu de nommer mon père, aurais-je été éduquée par ma mère seule ou par un·e voire des autres, par PMA.

Néanmoins je pense à mon père, car en ce qui me concerne il m'accompagna toute mon enfance et ma jeunesse, il m'éduqua et m'éleva, ce qui s'appelle élever ! ... Où bien entendu, je sais et sens bien que toutes les femmes ne sauraient avoir le même amour que j'ai pour ce qu'il a fait, car elles n'ont évidemment pas le même. Mais c'est précisément au nom de cet amour pour papa, amour pour mon papounet, et amour pour le père, que j'ai commencé ce texte en disant : I wonder ... Car nous l'avons majoritairement connu·e·s.

Et je songe alors à tou·te·s les féministes et tou·te·s les LGBT+, sans parler de tous les mascules dont on apprend que la relation paternelle est si ambiguë et tendue - relation que je ne peux que supputer au sein de ma féminitude …

Oui, je songe à elleux, et je me demande quel père iels eurent, si seulement iels en eurent Un.