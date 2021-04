Le Festival de Kahn

Il faut que je le confesse, je suis un fan absolu du festival de Kahn, je devrais écrire du Festival des Kahn.

Car pendant des années, nous en avons eu deux pour le prix d’un, il y avait Axel le généticien télévisuel, dont on suppose qu’à force de manipulations génétiques, il a éradiqué tous ses confrères puisqu’il est le seul à apparaître dans notre petite lucarne dès qu’il est question de cette branche de la biologie et son frère ainé Jean François le journaliste, désormais à la retraite, dont on n’oubliera pas la fine analyse de l’agression du Sofitel de New York perpétrée par son homonyme DSK

N’avait-il pas déclaré alors sur France Culture à propos de celle-ci qu’il n’y avait pas eu "tentative violente de viol" sinon "une imprudence", et que ce n’était tout au plus ‘’qu’un troussage de domestique.

Machisme et mépris de classe, c’était avant ‘’Balance ton porc’’ et on peut imaginer avec un effroi rétrospectif le sort qui lui aurait été réservé aujourd’hui sur les réseaux sociaux, sans doute haché menu et transformé en chair à pâté.

Si Jean François qui a évité le pire se fait maintenant plus discret, le sémillant Axel devenu président de la Ligue contre le cancer, fervent ‘’enfermiste’’ consent à descendre de son olympe afin d’adresser aux ignorants irresponsables que nous sommes, ses injonctions comminatoires.

A croire que nous ne sommes pas déjà suffisamment submergés par les vagues successives d’infectiologues, épidémiologistes, virologues, de tous poils et de toutes obédiences qui inondent les plateaux télés, les radios sans oublier les colonnes de journaux.

Et voilà que le Canard Enchainé dans son édition du 28 avril nous conte une édifiante histoire belge dont le protagoniste est notre inénarrable donneur de leçons.

Alors qu’il revenait de Belgique où il avait distillé avec générosité sa science infuse, il se fait importuner sur la quai de la gare du nord par un policier qui lui demande de présenter un test PCR de moins de soixante douze heures obligatoire pour pénétrer en France.

Il n’en a pas et s’énerve « Je suis Axel Kahn, vous ne me reconnaissez pas ? » violence policière insupportable pour notre grand scientifique le flic têtu lui répond par la négative, c’est alors qu’ Axel lui joue la grande scène du savant outragé « Je suis Axel Kahn, donc j’ai été vacciné parmi les premiers, donc je n’ai pas besoin de faire un test PCR ! Laissez-moi passer ! »

Après une dernière passe d’armes au cours de laquelle le policier lui rappelle que la règle est valable pour tout le monde, ce qui constitue une insulte inacceptable pour notre brillant généticien, ce dernier lui rétorquera « Je m’en fous ! »

Que les lecteurs anxieux se rassurent, cette histoire dont l’aspect tragique ne leur aura pas échappé se termine bien, notre gloire nationale foule à nouveau de son pas majestueux le sol français.

Quand Axel Khan fait son cinéma devant les passagers du Thalis éberlués nul ne doute que la palme d’or de la cuistrerie lui sera attribuée à l’unanimité du jury.