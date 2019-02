Le fiasco annoncé de la présidence MACRON

La présidence MACRON ressemble de plus en plus à un fiasco .... Cela était pourtant prévisible..... Monsieur MACRON mène une politique pro-européenne qui nuit aux intérêts des français, le résultat c'est l'apparition du mouvement des gilets jaunes qui n'est que la partie visible du malaise des français.... Les français qui ne manifestent pas n'en pensent pas moins ; les fins de mois difficiles, ce n'est pas que pour les gilets jaunes...Petits fonctionnaires, employés, agriculteurs, artisans etc... réalisent de plus en plus que l'union européenne défendue par le Président MACRON est un leurre. Avec l'Union Européenne, la France est écrasée sous le poids de sa dette, et elle a perdu sa souveraineté au profit des technocrates de Bruxelles.

LA DETTE DE LA FRANCE NOUS ASPHYXIE

La dette de la France était de 921 milliards d'euros en 2007 mais elle est passée à 1386 milliards d'euros en 2012 sous la présidence SARKOZY ; (source Agence France Trésor). Le Gouvernement de l'époque (Présidence de SARKOZY) nous a expliqué qu'il fallait sauver la Grèce et les banques au moment de la crise fiancière 2007-2008 (dite des subprimes).

A partir ce cette période, la dette de la France n'a cesser de croître pour atteindre 2500 milliards d'euros aujourd'hui. Le problème est que cette dette énorme semble ne pas pouvoir être remboursée, ni même réduite...

La France ne peut plus investir dans la recherche, dans les infrastructures ou dans la création de postes de fonctionnaires, elle ne fait que tenter de juguler sa dette.

Quand la France disposait de sa propre monnaie, elle pouvait dévaluer le franc quand c'était nécessaire, mais maintenant c'est la Banque Centrale Européenne qui dicte les règles avec le résultat que l'on connait.

Le comble du système, est que les gouvernements successifs n'ont rien trouvé de mieux que de diminuer le nombre de fonctionnaires et de fermer des cliniques, des casernes et autres services publics en expliquant aux français que les fonctionnaires étaient la cause de l'augmentation de la dette parce qu'ils coutaient trop cher.....

Pour combler les caisses de l'Etat, les taxes et impôts augmentent et étouffent les contribuables, mis à contribution pour solder la crise bancaire de 2008 et le sauvetage de la Grèce. (il aurait mieux valu que la Grèce quitte l'Union Européenne )

LA POLITIQUE DE L'UNION EUROPEENNE (ou le suicide de l'EUROPE)

L'Union Européenne est une belle idée qui n'a pas tenu ses promesses. Il était présenté un avenir radieux avec un développement du marché du travail, un essor économique des Etats membres, bref la prospérité....

Au lieu de cela, le chômage de masse (10% de la population active en France) perdure, les entreprises ont délocalisé vers les pays à bas coûts salariaux (l'électroménager vers les pays de l'est) l'automobile vers l'Espagne, le Maghreb, les pays de l'est., etc...

Mais pis, le marché européen ne protège pas de l'invasion des produits chinois qui inondent nos magasins et nos marchés de noël...

Comme si cela n'était pas suffisant, l'Union Européenne négocie des traités avec le Canada (CETA) et avec les Etats-Unis (TAFTA) qui visent à diminuer les taxes douanières. Elle négocie aussi des traités avec les pays d'Amérique du Sud pour importer de la viande....

Alors au final, on constate que l'Union Européenne ne protège ni l'industrie ni les emplois européens.

Les anglais ont voté pour le BREXIT et on peut les comprendre. Pour la France, le problème est plus complexe, car nous sommes membres de la zone euro et même si les français voulaient quitter l'union européenne, les difficultés seraient encore plus importantes que celles que connait la Grande-Bretagne pour sa sortie de l'UE.

Si on s'intéresse à la situation de la Grèce on constate les effets dévastateurs de son adhésion à la Zone Euro : la crise grecque a surtout affecté les familles les plus modestes de ce pays : les résultats du rapport de l'institut Hans Böckler montrent que depuis le début de la crise grecque en 2008, les impôts ont augmentés de 337 % pour les plus pauvres contre 9 % pour les plus riches, et les 10 % les plus pauvres ont perdu en moyenne 86 % de leurs revenus, et les plus riches de 17 à 30 % de leurs revenus (voir l'article "Crise de la dette publique grecque " sur wikipedia)

On peut craindre pour la France le même sort que la Grèce...le problème de la dette étant le même.

Le Président MACRON est un européen convaincu ; il applique les directives de BRUXELLES mais il reste indifférent au mécontentement des français.

En poursuivant la même politique que ses prédécesseurs SARKOZY et HOLLANDE, MACRON n'apporte aucune solution au chômage en France et il ne solutionne pas non plus l'augmentation de la dette du pays ....

Aujourd'hui la France connaît une vague de mécontentement avec les gilets jaunes dont personne ne peut prédire l'issue, mais on sait que le Président MACRON n'a pas de solution :

-soit, il poursuit sa politique d'intégration européenne, et nous allons avoir droit au même régime sec que les grecs, avec une révolution à la clé....

-soit Monsieur MACRON change de politique, et décide de défendre les intérêts seuls de la France, l'emploi, l'industrie, les producteurs, etc....Mais cette deuxième option lui est impossible sauf à se rallier à Madame LE PEN, ou à Monsieur DUPONT-AIGNAN....et à trahir ses amis de la finance qui l'ont porté au pouvoir.

Voilà pourquoi la Présidence MACRON est un fiasco annoncé.