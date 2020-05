Le Figaro -toujours à la pointe de l’information- surfe sur la deuxième vague du Covid

Ce journal -véritable voix de son maître- cherche tous prix à nous faire croire à une deuxième vague. Pour y parvenir il fait feu de tout bois.

Voyez plutôt.

Dans cet article du 09/05/2020 on apprend qu'un canton (Landkreise) a réintroduit le confinement le 8 mai et que deux autres pourraient faire de même suite à une forte augmentation de cas de contamination par le Covid-19 dans la ville de Coesfeld dans la Rhénanie du Nord-Westphalie, de la ville de Bad-Bramstedt du canton de Segeberg dans le Schleswig-Holstein, une région frontalière du Danemark, et de la ville de Thuringe dans le canton de Greiz.

Dans les deux premiers cas il s'agit de contamination du personnel des abattoirs et dans le dernier des habitants de maison de retraite.

Tremblez bonnes gens ! L'affreux Covid est de retour. Il revient et il n'est pas content.

Et en passant, on est bien content que ces rabats-joie d'allemands modèles s'en prennent enfin un peu.

Ouvrons maintenant la presse régionale allemande. Et qu'y apprend-on ?

A Coesfeld 180 personnes faisant partie du personnel d'abattage ont été testées positives. Aussi sec l'abattoir a été fermé et 900 personnes sur 1200 ont été licenciées. A la suite de quoi il a été décidé de tester les 20000 autres employés des autres abattoirs du Land.

A Kellinghusen ce sont plus de 100 employés d'un autre abattoir qui sont testés positifs.

Allez je vais encore donner une exclusivité : dans l'usine d'abattage et de découpe du groupe Müller à Birkenfeld dans le Bade-Wurtemberg, qui est en quarantaine officielle dû au Covid-19 depuis quelques semaines plus de 270 personnes ont maintenant été infectées par ce virus, dont plus de 200 travailleurs roumains (sur les 500 roumains qui y travaillent).

Tiens, tiens. Des travailleurs roumains. Ce que confirme aussi les 3 articles que j'ai cité.

Hé oui. En outre-Rhin on aime bien le travailleur venant des ex-pays de l'Est.

Il n'est pas cher, il est dur à la tâche et surtout il a l'immense avantage de travailler sous le régime du travailleur détaché.

Une fois n'est pas coutume, le Figaro a fait un bon papier sur ce thème en 2013.

On y apprend que grâce à la circulaire des travailleurs détaché, la filière allemande de la viande fait du dumping. Dumping sur les salaires mais aussi sur les conditions de logement.

Ce qui était vrai en 2013 est toujours d'actualité. Les employés de l'abattoir de Bad-Bramstedt sont logés à Kellinghusen dans d'anciens locaux d'une caserne à 8 par chambrées. Pas étonnant que dans ces conditions ça se contamine ferme.

Et pour finir : le canton de Greiz. Il y a bien un dépassement du seuil de 50 nouveau cas journalier pour 100000 habitants puisqu'ils en sont à 87... mais dans un quartier. Et son administratrice refuse absolument de punir le reste du canton en maintenant le confinement pour tous. Elle prône donc le confinement du quartier en question afin de permettre au reste du canton de reprendre une vie économique bienvenue.

Clairement le Figaro a mis dans le même sac des événements, ne s'intéressant qu'à leurs effets, propres à valider l'hypothèse de la 2ième vague.

Le plus amusant est qu'ils ont levé un vrai lièvre (et sa hase avec). Celui du retour de la contamination par une population exogène, porteuse d'un virus qui en plus aura probablement muté. Ce qui soulève bien sûr toute la problématique de la fermeture des frontières, des contrôles stricts, des tests tous azimuts... Mais aussi celui de la justification du confinement lui-même puisque le personnel -dans des conditions de logement et de promiscuité discutable- s'est auto-contaminé justement à cause du confinement.

Beaucoup plus généralement il met en lumière la duplicité du discours social libéral allemand qui est basé (dans le cas ici décrit de la filière viande mais qui est valable pour presque tout le reste sur la moins-disance sociale que permet l'UE) sur l'exploitation des roumains (synonyme ici du peuple de l'Est de l'UE) tout en cherchant à le masquer. Le journal Ouest-France le montre bien dans cet article du 05/05/2020.

Ce système qui par ailleurs est aussi le notre est à nu.

En France c'est réglé : plus aucun « souchien », « babtou », autochtone ne travaille dans les abattoirs. Il suffit pour s'en convaincre de lire le livre émouvant d'Olivia Mokiejewski « Le peuple des abattoirs » aux Editions Grasset 2017 qui dans sa conclusion nous livre qu'en « Bretagne aujourd'hui les bras des abattoirs sont maliens, mais aussi portugais, roumains, lituaniens ou encore polonais ».

Hé mais les fameuses illettrées des abattoirs de Gad, les Patrick, Joëlle, Olivier, Fabienne, Neil ou bien encore Hassina ?

Ouais c'étaient des femmes...illettrées de surcroît...est-ce que ça compte vraiment ? De toutes les façon elles ont toutes été licenciées en 2013.

Quid alors de cette deuxième vague ?

Le professeur Raoult

ou le Pr. Dr. Homburg en Allemagne

(cette vidéo qui malheureusement n'est qu'en allemand est régulièrement bannie par Youtube pour cause de « non respect des valeurs de Youtube ») sont catégoriques :

toutes les courbes épidémiologiques dues aux divers virus de la famille Corona ont la forme caractéristique d'une courbe en cloche, une courbe sans hypothétique deuxième vague. Et d'ailleurs les pays qui nous ont précédé dans cette épreuve ont cette même fameuse courbe en cloche.

Vous trouverez ces courbes ici. Elles sont à ce point standards qu'en y insérant les données en début de cloche, il est possible de prévoir la sortie de la pandémie pour un pays donné !

Alors pourquoi le gouvernement via la presse aux ordres cherche-t-il à nous faire croire à une deuxième vague ?

Il existe plusieurs pistes :

maintenir la pression de façon à ce qu'au moindre soupçon de rébellion populaire comme par miracle les chiffres de la 2ième vague sortiront, effrayants, justifiant un nouveau confinement. Or tout montre que ce dernier sera chaud-bouillant (même le sémillant et pacifique François Boulo appelle quasiment à la révolution au point que la présentatrice de Russia Today, peu suspecte d'être d'obédience macronienne, s'empresse de le couper avant qu'il n'appelle directement au Grand Soir)

suite aux conséquences catastrophiques des décisions calamiteuses du début de la crise, le gouvernement n'agit plus qu'avec un seul objectif en tête -s'exonérer de toutes responsabilités. Il navigue à vue sous l'oeil de Caïn et tremble à l'idée d'être jugé, prend des décisions erratiques, s'entoure de toutes les garanties. C'est l'hypothèse d'Eric Zemmour

continuer la stratégie macronienne de dissociation cognitive qui consiste à dénaturer une pensée, une action, un concept, le louangeant tout en appliquant son contraire. Stratégie qui connaît son apothéose avec l'affaire des masques. Autre exemple que je ne peux m'empêcher de rappeller (car je reste admiratif devant l'exploit) : le conseil des ministres extraordinaire du 29/02/2020 n'a pas porté que sur le Covid d'aprés le journal "les Echos", bien qu'il était -en théorie- l'unique objet de la réunion et qu'il y a été fourré le fameux 49-3 sur la réforme des retraites

Et vous qu'en pensez-vous, de cette deuxième vague ? Aura-t-elle lieu ? Si oui quand ?

Laquelle de ces pistes est la bonne ? Y en a-t-il d'autres ?