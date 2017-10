Le financement des entreprises et la garantie du capital

Il y a déjà quelque temps, j’ai rédigé pour Agoravox un article sur la retraite. J’y expliquais que l’investissement sur les marchés financiers n’est pas sans risque, mais qu’à moyen terme il est beaucoup plus profitable qu’un investissement à capital garanti, en particulier sur un fonds euro proposé par toutes les compagnies d’assurance. Depuis son élection à l’Assemblée nationale, Amélie de Montchalin, membre LREM de la commission des finances, promeut l’investissement dans les PME en demandant aux établissements financiers de créer des produits garantissant le capital investi. Cette garantie est nécessaire pour que les particuliers investissent en valeurs cotées en Bourse (ou non) pour préparer leur retraite ou pour financer les PME. Il est possible de l’obtenir par une gestion individuelle, adaptée donc à chaque cas, en opérant des arbitrages entre fonds à taux fixe et fonds en unités de compte tout en maîtrisant le risque. On peut même optimiser cette gestion suivant l’évolution des marchés financiers. J’explique dans cet article le principe de la méthode. Dans un article suivant, je donnerai une étude de cas réelle.

1. GARANTIE DU CAPITAL À UN HORIZON DONNÉ.

L’idée de base pour garantir un capital est d’investir sur des obligations d’État ou garantis par l’État ou encore des obligations corporate (d’entreprises).

Il n’est pas nécessaire d’y investir la totalité des fonds pour bénéficier de cette garantie à un horizon donné puisque ces fonds produisent un intérêt annuel, par exemple 2%. Supposons qu’un épargnant dispose de 100 € et cherche un placement garanti en capital à l’horizon de huit ans. En huit ans, avec les intérêts composés, le gain est de 1,028-1, soit 17,17%. Il suffit donc, pour obtenir 100 € à l’horizon de huit ans, d’investir 85,35 € au taux de 2% : 85,35 + 85,35x 17,17% = 100

Le reste, 14,65 € (100-85,35) , peut être placé en toute liberté. On peut ainsi garantir un capital à un horizon fixé, en en investissant une partie sur un produit monétaire à taux fixe assurant la garantie et le reste sur les marchés financiers améliorant la performance sans risque financier à terme.

Le tableau ci-dessous donne tous les éléments de la démarche (en italique, les paramètres à préciser, en romaine les résultats des calculs) :

· On choisit dans le tableau de gauche les paramètres concernant la garantie du capital voulue :

1. Le pourcentage garanti du capital : en le fixant à 100%, le capital est totalement garanti à l’horizon choisi pour le taux garanti choisi en dessous.

2. L’horizon de la garantie : la garantie du capital, ici 100% du capital investi, est assurée huit ans plus tard.

3. Le taux garanti : cela peut être le taux d’un PEL ou d’obligations, etc. Il est fixé ici à 2%.

La ligne suivante donne le pourcentage du capital investi en taux garanti nécessaire pour obtenir cette garantie : 85,35%.

En bas de ce tableau, on trouve la performance de l’investissement en supposant :

- que les autres fonds sont restés constants (taux UC = 0%) : 114,65%

- que la totalité du capital a été investie au taux garanti : 117,17%.

· Le tableau de droite donne des indications sur la performance de l’investissement suivant le taux de plus-value des autres fonds. Nous supposons ici que ce taux moyen annuel fonds UC est de 4% (première ligne). Cela n’a rien d’exceptionnel.

1. La deuxième ligne donne le pourcentage du capital investi initialement sur ces autres fonds : 14,65% (100% - 85,35%).

2. La troisième ligne donne ce pourcentage à l’horizon sur le capital final : 16,70%. La part des UC a augmenté dans le capital au bout de huit ans.

3. La quatrième ligne donne le taux minimum garantissant le capital suivant les paramètres choisis dans le tableau de droite. En fixant la garantie du capital à 100%, ce taux minimum est de -100%, ce qui signifie qu’au cas où les fonds UC perdaient la totalité de leur valeur, le capital à l’horizon de huit ans serait égal au pourcentage de capital investi (ici, 100%) pour le taux garanti de 2%.

4. La ligne suivante donne le capital à l’horizon choisi suivant le taux de plus-value du fonds UC : 120,05% du capital investi initialement. Ce capital final se décompose de la façon suivante :

5. Enfin, la dernière ligne donne le taux annuel équivalent, ou taux de rendement interne : un capital placé pendant la durée choisie au taux de 2,31% donnerait la même plus-value. Les choix d’investissements ont donc augmenté de 0,31% la performance annuelle du fonds garanti.

2. D’AUTRES CHOIX

· · L’horizon et le pourcentage garanti du capital initial peuvent être choisis de façon différente. Je donne ci-dessous les résultats d’un horizon fixé à seize ans et d’une garantie de 50% du capital initial :

On observe que, pour garantir 50% du capital initial à l’horizon de 16 ans, il suffit d’investir 36,42% de ce capital en taux garanti : c’est relativement peu, et cela signifie que le capital investi peut baisser au cours de la période, et même baisser en dessous de 50% de sa valeur initiale, mais en restant toujours supérieur à 36,42%. C’est au bout de seize ans que l’on est sûr de retrouver 50% du capital initial. On peut estimer que le risque financier est important. Mais il faut voir que, si le taux annuel moyen des autres fonds est supérieur à -1,49%, on retrouve la totalité du capital initial. Cette hypothèse est très vraisemblable compte tenu de la longueur de la période.

Ce risque tout de même très limité est payant : pour un taux annuel moyen de 4%, on augmente nettement la plus-value au bout de seize ans, son taux annuel passant de 2% à 3,34%.

· On peut procéder d’une troisième façon, en divisant la période de seize ans en deux périodes de 8 ans. On garantit le capital à huit ans comme c’est indiqué dans le premier paragraphe, et on recommence la procédure sur le capital obtenu au bout des huit ans.

Au bout de la première période de huit ans, le capital investi a augmenté de 20,05%. On le réinvestit dans les mêmes conditions : il augmente encore de 20,05%. Au bout de seize ans, donc, la plus-value atteint 44,12%. C’est évidemment moins élevé que ci-dessus (69,08%), mais le risque est moindre : la sécurité est totale au bout de la première période, et la plus-value acquise alors est garantie au bout de la seconde.

Cette procédure est généralisable : on peut sécuriser les plus-values à un rythme choisi, et l’appliquer au sein de contrats d’assurance-vie, le fonds garanti euro se substituant au fonds à taux fixe. On peut aussi sécuriser le capital par un investissement immobilier comme une SCPI : le capital n’est pas garanti, mais la rentabilité est nettement meilleure (4% à 5% actuellement). Dans ces dernier cas, les calculs sont approximatifs, parce que les taux sont variables. Il faut fixer une valeur vraisemblable au cours de la période et éventuellement le modifier chaque année. D’autres améliorations, assez techniques, sont passibles.

Dans le cas d’un investissement destiné au financement de la retraite, il est donc recommandé de procéder comme ci-dessus, en choisissant l’horizon de façon qu’il corresponde à la date de cessation d’activité. Plus le délai est long, plus il est intéressant d’investir sur des fonds en unités de compte. Il est utile de revoir tous les ans la répartition en fonds garanti et en fonds UC, pour optimiser la rentabilité sans perdre la garantie du capital actualisé à l’horizon fixé.

Naturellement, il faudrait tenir compte de la fiscalité. C’est malheureusement impossible, compte de l’instabilité fiscale qui est une spécificité française très nuisible aux investissements à moyen et long terme. Pour réduire cette fiscalité, il existe toutefois des moyens trop complexes pour être expliqués ici.