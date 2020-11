Deux exemples bien précis peuvent montrer au monde entier ce que peut être le fléau de la désinformation médiatique ! Deux pays sont victimes de la pollution des esprits, de la manipulation et de l'ingérence directe dans le fonctionnement des Administrations mais aussi dans le quotidien des populations. L'Algérie n'est pas l'Amérique, elle n'a pas véritablement une "intelligence collective", n'ayant même pas encore un Etat car un régime hors la loi ne peut être un Etat politqiue. Mais qu'en est-il des Etats Unis d'Amérique qui sont la première puissance mondiale ? L'Amérique du Pentagone, de la NASA, de l'Espace, des Grandes Universités, de la Tenchonologie de pointe et de l'industrie... ? Le même fléau a frappé mais si l'Algérie devient un "cadavre historique" et succombe sous le poids du néocolonialisme terrorioste, l'Amérique ne peut être destabilisée et surtout pas basculer vers l'anarchie car ce sera l'effondrement général !

LES USA SONT-ILS FINIS ?

ACCEPTENT-ILS LA DÉCADENCE ET LA DÉCHÉANCE CERTAINE ?

Comment se fait-il qu'ils se retrouvent piégés dans les abysses de la désinformation, de la manipulation et dans les amalgames d'une Législation franco-européenne mille fois alambiquée ? La Vieille Europe aura-t-elle raison de son "enfant terrible" ?

Le monde entier a assisté ces derniers mois à la plus grande offensive des journalistes et des médias qui sont le véritable pouvoir au sein des pays mais aussi sur l'ensemble de la planète.

C’est la conséquence de l’idéologie hors la loi, de la culture nauséabonde et de l’esprit de l’irresponsabilité qui a longtemps accepté « la liberté d’expression des journalistes » mais aussi « la ridicule immunité parlementaire et politique »… C’est le résultat de la totale incompréhension (ou du sabordage satanique) de la Science juridique qui na pas accouché de meilleures Législations mais au contraire a conduit les humains au confinement dans les enclos de l’esclavage et de l’asservissement… Consentis !

La démocratie n'est plus, elle est morte. En plus de la diplomatie souterraine et des ingérences directes, le monde de la désinformation, de la manipulation et de la pollution des esprits a bien réussi à endiabler les populations mondiales qui ne savent plus, qui ne savent rien et qui se sentent perdus et sans avenir !

En 2019 l'Algérie qui n’avait pas refusé le « Ve mandat » mais voulait un énième mandat dont le premier était celui de 1980, avait validé le résultat des élections qui n’avaient pas eu lieu et le régime d'Alger avait désigné son "président" en lui faisant porter le projet d'une fausse constitution quand tout le monde sait qu'aucune loi, ni aucune constitution n’est respectée ni par les responsables, ni par aucune institution... Le pays étant bridé par la terreur et par la corruption. En 2020 la même Algérie veut encore valider le résultat d'un vote qui n'a pas eu lieu ... Plus grave encore qu’en 2019, ce n’est pas le peuple qui avait refusé l’accès aux urnes mais une « interdiction obscure » émanant des autorités » qui avait interdit le référendum dans « certains Wilayas ». Tout ceci montre les prémisses de la fin d'une esquisse d'une nation qui n'arrive pas à se libérer du « LOGICIEL COLONIAL » qui refuse l’indépendance nationale. Ce LOGICIEL qui renferme la culture la plus pernicieuse et l’histoire la plus fausse et la plus obscure agit sur l’ensemble des responsables du régime algérien et les fait agir dans le sens qui interdit l’émancipation du pays. Nous sommes toujours aux histoires des « Kabyles/Arabes », ce piège dont lequel les Algériens ignorants sont tombés depuis 1962… Les Amalgames français se retrouvent ainsi dans les comportements quotidiens mais aussi dans tous les écrits officiels notamment dans les textes législatifs, juridiques et dans ceux des constitutions successives. Ce faux duel « Kabyles/Arabes » que la France avait inventé et qu’elle nourrit aujourd’hui avec la plus grande perfidie est peut-être la cause principale de l’échec algérien depuis 1962. C’est donc la Tribu d’El Mouradia soumise à la culture coloniale qui développe la funeste idéologie de la division mais ne l’oublions jamais, ce sont les Bach-Aghas kabyles qui l’appliquent sur le terrain avec zèle… Ce sont les responsables kabyles élus et fonctionnaires à tous les niveaux qui ont pollué et détruit la Kabylie qui n’a pas une différence fondamentale avec le reste du pays mais possède, eu égard à l’histoire, quelques spécificités… Avec la pollution par tous les fléaux possibles, avec la corruption, avec l’esprit de l’irresponsabilité et de totale complicité, les Bacha-Aghas kabyles ont tué la Kabylie, il ne reste plus rien…

C’est dans le même ordre d’idées qu’il faut comprendre l’origine et la longévité de la « Question algérienne » non encore résolue. Ce ne sont pas les « Français de souche » qui brandisse le « fléau de l’émigration maghrébine et africaine ». Cette conclusion est éminemment scientifique : Histoire, sociologie, psychologie de masses… Il faut comprendre ce qu’a été la présence française en Afrique, l’importance de l’assimilation des indigènes, leur « adhésion à l’Etat occupant » et la rupture brutale suite à la décolonisation ! C’est la « déception des harkis devenus apatrides, des déracinés et des familles terrorisées » suite au terrorisme de De Gaulle en 1962 qui ne voulait laisser que cendres et poussières fumantes en Algérie, qui alimente le mépris, les haines et les phobies… La détresse locale qui se manifeste et manifeste est bien la conséquence d’une idéologie nationale et officielle que l’Elysée refoule et refuse d’admettre…

La « Question algérienne » n’étant pas marginale, ce qui se passe en ce moment aux Etats Unis d'Amérique doit alerter tout le monde, il y va de l'avenir et de la paix mondiale. Tout le monde se souvient des "premiers mots de D. TRUMP" en 2016 : Il avait clairement visé les journalistes et les médias de la manipulation et de la déstabilisation des peuples... N'étant pas un "homme politique", il était et reste encore aujourd'hui le moins hypocrite de tous les présidents en Amérique et dans le monde.

Elu confortablement par le peuple américain et légitimement installé à la Maison Blanche après le passage à vide de B. OBAMA qui avait trahi ses compatriotes Noirs américains, TRUMP avait décidé de remettre l’Amérique à sa place sans aller jusqu’à détruire les pays arabes ou africains… Il voulait notamment apaiser la relation USA/RUSSIE ce qui aurait permis de stopper ou du moins ralentir la course aux armements nucléaires… Ce qui ne plaisait pas à l’Europe française !

Le président TRUMP avait compris les plus grandes supercheries de l’Europe occidentale qui avaient conduit au pourrissement du monde, il avait senti qu’il fallait prendre des décisions efficaces qui pouvaient réformer les mentalités, réveiller les consciences et encourager aux initiatives les plus utiles et au changement salutaire : Commerce mondial, mondialisation des fléaux, fonctionnement de l’ONU et de ses Institutions, Idéologie dominante et Ordre mondial…

- TRUMP avait refusé la comédie française orchestrée par Hollande en 2015 à Paris, c’était la plus grande arnaque de l’histoire menée par la France au détriment de l’ensemble des humains. Car l’écologie, l’environnement, le climat et la relation Humains /Nature ne sont pas clairement mentionnés et sont même dissimulés dans une dissertation politique nauséabonde et traitresse qui a naturellement conduit à la plus grande pollution des esprits et de la Terre !!!

- TRUMP a voulu assurer la sécurité de l’Amérique en proposant d’abord de sécuriser les frontières par lesquelles transitent les plus grands fléaux…

- TRUMP avait retiré les USA de l’Unesco parisienne car l’idée même du classement d’un Patrimoine national au « Patrimoine mondial » (lequel ???) était d’abord une chose absurde sans avoir à dénoncer la malice et la gestion directe de l’Elysée afin d’imposer ses marmites et chaque mètre carré de son Hexagone comme le Patrimoine des peuples qui doivent oublier les leurs !

- TRUMP avait averti que l’Otan, qui n’a plus aucune raison d’être après la destruction de l’Union soviétique et la réunification de l’Allemagne, ne peut plus prétendre à son financement par les Etats Unis…

- TRUMP n’a pas suivi la pratique de ses prédécesseurs à la Maison Blanche qui avaient tous obtempéré et obéit à l’idéologie satanique franco-européenne de déstabilisation , de terrorisme et de destruction des « peuples arabes et musulmans » par la salissure, le dénigrement, le poison de la désinformation qui visait la religion musulmane et ensuite par le bombardement massif des populations et des infrastructures ce qui avait effacé les zzzzarabes de l’histoire et de la géographie : Le « monde arabe » n’existe plus !

- TRUMP refuse l’aide accordée aux régimes politiques les plus minables, les plus pourris, les plus corrompus, les plus irresponsables qui utilisent ces « fonds » dans la création des fortunes diaboliques déposées dans les Banques des paradis fécaux, la honte de l’humanité !

- TRUMP a dernièrement refusé d’accorder un seul Dollars à une OMS la plus fossile et la plus incompétente qui ne sait même pas comment faire face à une pandémie…

- TRUMP refuse d’accorder un atome de compétence et de légitimité à la CPI/TPI, une Justice soi-disant internationale mais qui s’embourbe dans les affaires personnelles et se perd dans les labyrinthes des diplomaties perfides des pays terroristes !

La propagande et la désinformation qui visait D. TRUMP dès sa déclaration de candidature en 2016 et depuis son installation à la Maison Blanche jusqu’à ce jour elle n’a jamais cessé ; elle est principalement l’œuvre des journalistes et des médias français qui reprennent sataniquement les « discours et les arguments » légitimes des opposants américains mais les déforment et les remplissent de poison et de désinformation afin de manipuler l’opinion publique américaine et amplifier ainsi la dispersion populaire et la destruction sociale !

- L’affaire minable de la « collusion avec la Russie »…

- L’affaire du mur avec le Mexique, devenu plus célèbre que le « Mur de Berlin »

- La relation tumultueuse avec la Chine…

- Et dernièrement les défilés de rue des Noirs américains manipulés !

- TRUMP n’était pas élu parce qu’il était « l’ami de Poutine », il avait dans son esprit une certaine « détente » et voulait seulement apaiser la relation USA/RUSSIE et peut-être consolider la paix mondiale…

- TRUMP voulait arrêter le flux massif et ininterrompu de la population de l’Amérique Indienne qui était victimes des régimes locaux incompétents et corrompus. Ces exodes massifs drainent les personnes mais aussi tous les fléaux nocifs et nuisibles qu’aucun chef d’Etat honnête et respectable ne doit accepter pour son pays…

- TRUMP veut mettre fin à une mondialisation bâtarde qui a trompé l’ensemble des peuples. L’Occident lui-même qui avait largement investi sa technologie et son argent dans les pays sous-développé avait permis l’émergence des pays les plus entreprenant comme la Chine, l’Inde, la Corée…Ces investissements étant souvent privés et nationaux puis devenus nécessairement ceux des Multinationales ont profité seulement aux individus et non aux économies nationales… Ces investissements libres et sauvages ont permis l’émergence des pays mais surtout la création d’un monde parallèle de l’argent, des affaires obscures, de la mafia des drogues, de l’armement et de l’apocalypse de l’environnement… Une apocalypse qui a mis en porte-à-faux et détruit les Etats nationaux qui sont naturellement responsables de la condition de leurs peuples sans toutefois pouvoir les aider à cause des règles hors la loi imposées par le pouvoir mondial de l’argent sale !

- TRUMP n’est pas un raciste et durant son mandat personne ni aucune statistique ne peut affirmer que le « racisme américain » est devenu plus important depuis 2016… Ce racisme est certes dans la culture et l’histoire américaines, ce qui retrouve naturellement au cœur des Institutions politiques qui n’arrivent pas à s’en débarrasser… Mais ce fléau ressemble à celui du régime algérien hors la loi. Ce ne sont donc pas les « Blancs américains » qui maltraitent et marginalisent les Noirs américains, mais bien « l’élite noire » qui méprise les Noirs … Nous voulons comme preuve l’importance des effectifs Noirs et l’importante présence des cadres et des responsables Noirs dans chaque administration américaine.

En résumé c’est la France, avec sa propagande culturelle non-stop, qui n’a jamais voulu l’indépendance de « sa colonie Nord africaine ». La France qui s’était affolée durant la période « 1965-1980 » pendant laquelle « L’Algérie Nouvelle » c’est-à-dire une « Algérie nationalisée » et appartenant aux Nord Africains, a donc construit le régime algérien d’aujourd’hui et le maintient par la puissance de la désinformation, par l’ingérence et par les agissements souterrains de la diplomatie satanique ! L’Algérie d’aujourd’hui est un Grand bazar hors la loi et une anarchie dont la population est plus que dispersée par la corruption et par la pollution des esprits répandue par les médias complices algéro-français au nom des intérêts obscurs !

La France veut ainsi se venger de D. TRUMP, le premier et le seul président des Etats Unis d’Amérique mais aussi du monde qui a refusé de suivre la politique et l’idéologie française de « Domination planétaire » au nom de la religion et au nom de la supériorité des Blancs… Les Blancs Américains n’y sont pour rien !

Le refus de TRUMP face à l’idéologie franco-européenne du nazisme et de la "Domination planétaire française" avant de devenir allemande, est plus qu’honorable. Il était d’abord conforme à l’histoire et au rêve américain, ( celui des « Visages Pales » occidentaux qui cherchaient à se libérer de la Vieille Europe sorcière du Moyen âge) et ensuite il est utile pour freiner les ambitions folles d’une Europe française qui veut toujours asservir le Monde ! L’Europe d’aujourd’hui qui influence et domine culturellement les autres continents a toujours voulu utiliser la puissance américaine dans le but de « confiner la Russie » et de freiner l’infernal développement de la Chine. Ce que le président TRUMP refuse.

En conclusion...

Les principes fondamentaux étant les mêmes pour l'ensemble des pays, il est alors clair que si le régime algérien continue à sévir et à détruire un peuple par la terreur et par la corruption en obéissant au LOGICIEL COLONIAL qui interdit l’indépendance, le peuple algérien deviendra le plus dispersé de la planète mais aussi le plus désorienté et le plus terrorisé, ce qui produira un "trou noir" dans les environs... Le régime algérien doit reconnaître ses énormités et dégager de toutes les institutions au profit d'une TRANSITION HONNÊTE ET RESPONSABLE.

Il est clair et certain que si TRUMP se retrouve victime de ce complot politico-médiatique et du vote insolite qui n’a pas obéit aux principes fondamentaux d’un scrutin universel, ce ne sera pas son échec personnel mais L’ÉCHEC DES ETATS UNIS D’AMÉRIQUE FACE A LA VIEILLE EUROPE SORCIÈRE ! Si l’élection de TRUMP n’est pas validée suite à sa réélection légitime, ce sera LA PLUS GRANDE VICTOIRE DE LA DÉSINFORMATION FRANCO-EUROPÉENNE FACE A « L’INTELLIGENCE AMÉRICAINE », CE QUI SERAIT TRÈS PRÉJUDICIABLE POUR LE MONDE ENTIER !

La puissance américaine est dans une épreuve de vérité : Soit elle comprend les failles et les lacunes de la Science juridique occidentale débile et agit en conséquence, soit elle accepte la décadence et la déchéance certaine.

Ou le président TRUMP est réélu, ou le vote doit-être annulé !

Mohammed MADJOUR