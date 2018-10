Pourquoi nous préviennent-ils de la prochaine crise ?

Le FMI prédit une nouvelle crise économique mondiale

Ces derniers temps, de nombreuses institutions mondiales avertissent qu'une nouvelle crise va avoir lieu.



Ainsi, la banque de France ou encore JP Morgan ont averti récemment qu'une nouvelle crise économique mondiale allait se produire. Nous avions même vu comment les super-riches se préparaient déjà à cette crise. Récemment, c'est le FMI qui a averti de la probabilité d'une nouvelle crise.

Le Fonds monétaire international a mis en garde que l'économie mondiale risque une nouvelle crise financière, à la suite de l'incapacité des gouvernements et des régulateurs à mener à bien toutes les réformes nécessaires pour protéger le système contre les comportements irresponsables.



Avec des niveaux d'endettement mondiaux bien supérieurs à ceux enregistrés lors du dernier krach de 2008 , il subsiste un risque que des éléments non réglementés du système financier provoquent une panique mondiale, a déclaré le prêteur en dernier ressort basé à Washington.



L'avertissement du rapport du FMI sur la stabilité financière dans le monde, faisant écho aux inquiétudes similaires, est que la complaisance des autorités de réglementation et une réaction brutale contre les accords internationaux, en particulier de l'administration américaine de Donald Trump, ont sapé les efforts déployés pour se préparer à un nouveau ralentissement.

La raison pour laquelle les banquiers nous préviennent est qu'ils veulent probablement écrire dès maintenant la version officielle des évènements dans lequel ce ne sont pas eux les responsables mais la politique de Trump.



Il y a donc deux informations :



1- il va y avoir une nouvelle crise : c'est vrai,

2- le responsable est Donald Trump : c'est faux.



C'est l'essentiel à retenir car les "élites" sont prêtes à accuser n'importe qui pour ne pas que leur image se dégrade encore plus qu'en 2008.



(Source : The Guardian)

En réalité, les banquiers centraux reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont les véritables responsables de la prochaine si on sait lire entre les lignes.

La réserve fédérale américaine prévient qu'elle va déclencher une nouvelle crise

Le président de la Fed, Powell, laisse entendre qu'il pourrait bientôt écraser le marché



Alors que depuis 2008, la Fed avait baissé ses taux d'intérêts directeurs pour faciliter le crédit, elle remonte lentement ses taux depuis 2015.



Le président de la Fed a déclaré récecmment que la Fed allait continuer la remontée des taux.



"Les taux d’intérêt sont toujours accommodants, mais nous nous dirigeons progressivement vers un endroit où ils seront neutres - ils ne vont pas freiner l’économie. Nous pouvons aller au-delà de la neutralité. Mais nous sommes loin d’être neutres à ce point, probablement."

La remontée des taux entraîne toujours l'explosion d'une crise comme le montre ce graphique :







Concrètement, lorsque les taux de la banque centrale montent, c'est le taux de toutes les banques qui monte. Or cela veut dire que les gens qui ont emprunté de l'argent à taux variable (ce qui est très fréquent aux états-unis) vont avoir plus de difficulté à rembourser leur crédit. Cela ne peut que provoquer une nouvelle crise, et les bulles ne manquent pas, comme celle des crédits étudiants aux états-unis, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.



Mais ne nous croyez pas, voici ce que le stratège macro de la Deutsche Bank, Alan Ruskin, a expliqué en mai : Chaque cycle de resserrement de la Fed crée une crise grave quelque part

(Source : Zero Hedge)

