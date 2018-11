Le foie gras du pauvre...

Ben chez moi non plus les foie gras n’ont pas de papiers affriolants et aucune étiquette pompeuse précisant l’origine du produit.

C’est parce que c’est ma belle-sœur qui habite dans le Gers qui les fait ! Elle achète le foie cru ou parfois le canard entier au marché de Samatan, une fois qu’il est ouvert aux particuliers. Oui parce que d’abord le « marché au gras » n’est ouvert qu’aux professionnels qui ont certainement droit à d’autres prix que le vulgum pécus vu les quantités qu’ils achètent. Après une heure de vente « réservée » les particuliers sont admis sous la halle et peuvent acheter ce qui reste à vendre.

Après elle ramène son acquisition chez elle, et le plus difficile est à faire : dénerver très soigneusement le foie. Sel et poivre dosés avec précision sont répartis correctement à la surface du foie qui est mis en place en tassant bien dans une boite de conserve en fer blanc de taille appropriée au foie. Direction son voisin le charcutier du village qui dispose d’une machine à sertir car il fait lui même des conserves de pâté et de plats cuisinés. Sertissage gratuit par « l’homme de l’art » dont elle est cliente, retour à la maison et cuisson au four au bain marie.

Et voilà comment par la grâce des cadeaux de Noël j’ai de temps à autre chez moi une boite de conserve avec juste une étiquette d’écolier précisant « foie gras Thérèse » . Pas besoin de pub, tout le monde sait qu’il est très bon !