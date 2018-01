Le fond et la forme...

@rosemar



Assurément !



Une présidentielle ça comporte 2 tours.

Suivi des législatives, encore 2 tours.



Quatre occasion de ne pas mettre au pouvoir les pires pourritures du ’’paysage politicard corrompu’’...



Meuh non, macaron il a dit qu’il allait réduire les z’effectifs dans les classes. S’pas ?



Pour d’autres, bien sûr d’autres promesses. Tous les cons y ont cru, tout pour eux, rien pour les z’autres. Que du normal quoi...



Et puis, quand on voit qu’il lui suffit d’aller montrer sa gueule à l’enterrement du jâuni pour se taper une remontée en flèche de sa popularité.

Il aurait bien tort de se priver !