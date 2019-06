Le football comme vous ne l’avez jamais abordé ou le monde vu à travers le football

* Par les temps qui courent, où tout est devenu spectacle et matière à communiquer, vidant le plus souvent de sa substance toute action et tout événement, à une époque où la violence retransmise comme un film à la télé avec une dramatisation prenante et où les faits politique et social sont devenus un support de pièce de théâtre médiocre et superficiel,

* A une époque où l’espace public est devenu une immense cabine téléphonique et que les téléphones portables absorbent leurs utilisateurs dans la foison de films, actualités, faits divers – divers et variés – donnant l’impression que ledit utilisateur fait partie du schmilblick, tout en étant en réalité de plus en plus passif et iso,

* A une époque où le besoin d’analyse et de compréhension se fait de plus en plus pressant,

Quelques lueurs d’espoir positif apparaissent, quelquefois d’endroits insoupçonnés…

Avant d’avancer dans ce papier, je souhaite cependant préciser que je suis conscient que cette situation mérite plus que les quelques lignes ci-dessus. Néanmoins, ce n’est pas le propos de ce papier. Je ne vais pas traiter ici du rôle de l’école, de la famille, de la société et sa structure dans cet état de fait. Je ne vais pas traiter non plus de l’uniformisation et l’égalité par le bas qui dominent actuellement nos sociétés…

Dans ce contexte, disais-je, rares sont les activités culturelles ou les loisirs culturels surprenants et salutaires.

Il y a quelques jours, le frère d’un ami (avec qui j’échange souvent sur tout et notamment la politique et l’histoire), m’a adressé son livre Culture générale, football club. Bien qu’ayant abandonné le monde du football depuis quelques années, à cause de son extrême financiarisation, du foot-spectacle et de l’instrumentalisation qui en est faite, j’ai été intrigué par le titre et la quatrième de couverture.

Ce livre donne les clés pour comprendre le monde à travers le football. Au moyen des réponses à 170 questions sur l’économie, la science, la géographie, la politique, la géopolitique, la religion, la littérature et les arts, l’auteur, Olivier Corbobesse, nous fait voyager dans le monde entier en nous l’expliquant sous le prisme du football.

Il s’agit d’un travail de fourmi extraordinaire, qui a donné un résultat agréable à lire et instructif, bref, une vision alternative de ce sport devenu religion.

Les références historiques, la politique et les grands conflits qui émaillent notre réalité sont foison : des compétions footballistiques entre États non reconnus et les querelles diplomatiques qui en résultent, le conflit entre Chypre et la Turquie, le conflit israélo-palestinien, la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la chute de l’Empire ottoman, etc. Olivier Corbobesse aborde et analyse tous les sujets, sans parti pris, et de manière parfaitement claire, ludique et compréhensible. In fine, un regard lucide sur le monde qui nous entoure, à travers le football.

Référence : Olivier Corbobesse, Culture générale, football club, Éditions Chistera, Paris, 2018.