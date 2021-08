Le Football n’est pas la guerre !! Réactions après le match Nice-Marseille

« LE FOOTBALL N'EST PAS LA GUERRE !!! ! »

« LE FOOTBALL N'EST PAS LA GUERRE !!! ! » Il y a 5 ans dans mon livre " ON EST ENTRÉ DANS L'EURO" j'écrivais dans un de ses chapitres " LE FOOTBALL N'EST PAS LA GUERRE !!!!". Je me suis dit que depuis 5 ans rien n'avait changé. Le sport le plus populaire du monde cristallise toujours autant la connerie humaine. A la vue de ces décérébrés tatoués..... je me demandais.... mais où est le foot que j'aime ? En tout cas, pas au MATMUT hier après midi.... où les GIRONDINS ont gentiment ronronné pendant 1 heure !! Chez nous depuis le départ de LONGUÉPÉE .... les ULTRAS sont rentrés dans le rang et la violence qui n'a toujours été que verbale n'a plus de raison d'être désormais !!!

Elle est intervenue comme par hasard à NICE.... où les supporters des AIGLONS s'étaient enflammés il y a quelques années au contact des bastiais... et d'une vague histoire de drapeau à tête de maure !!!!. Ah les symboles chez les ULTRAS !!! A BORDEAUX par exemple en avant saison le blason du club fût un sujet de polémique au point que GÉRARD LOPEZ fut incité à le changer séance tenante !!! Mais quel était le symbole hier ?.... La" BONNE MÈRE " avait elle été insultée ? Le comté de NICE français depuis 1866.... était-il restitué aux ITALIENS ? Rien de tel, on avait envie de régler des comptes entre deux bandes de supporters parmi les pires de la LIGUE 1 au nom d'un honneur galvaudé qui ne servait ni leurs clubs respectifs, ni le ballon rond assurément. Que le foot génére la connerie on le savait déjà. Mais que l'encadrement l'accroisse.... on l'a découvert. Le président de Nice.... sortant tout droit d'un cocktail mondain à la rencontre de quelques gros bras de la tribune des ULTRAS.... c'était cocasse !!! Mais voir SAN PAOLI et BASILE BOLI se prendre pour TYSON ... c'etait désespérant !!!

L'arbitre dans ce contexte était dépassé... mais qui ne l'aurait pas été ? Il aurait eu la bonne idée d'arrêter la rencontre au préalable. Mais qu 'aurait alors pensé le nouveau diffuseur AMAZON PRIME ? En réalité... et a posteriori... c'est tout le monde qu'il faut sanctionner.... MATCH PERDU pour les 2 équipes. Interdiction de déplacement des supporters des 2 protagonistes d'hier. Suspension de tous ceux qui ont attisé la haine ... au lieu de la canaliser !!!! J'imagine un instant... ce qu'ont pensé les parents des enfants qui voulaient les inscrire dans un club de foot en voyant un tel pugilat digne de voyous de banlieue.... ou d'alcoolisés notoires au sortir d'une discothèque !!!!

On était loin du jeu hier soir pour lequel votre serviteur et ses amis ont un amour immodéré. On était par contre dans une de ces "FIGHT".... que les supporters de football adorent ( les faux).... et qui desservent tellement notre sport !! Alors oui "LE FOOTBALL N'EST PAS LA GUERRE !!!!".... mais au stade du RAY hier soir... ça y ressemblait diablement !!!!

Christophe GAMEIRO, enseignant, auteur et journaliste