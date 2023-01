Le Forum de Davos entre escortes et politique

Le 16 janvier 2023, le WEF ouvre ses portes, réunissant les noms de la haute finance et de la politique internationale dans la petite station suisse. L'arrivée de dizaines d'escortes au service des participants est également prévue.

Une mini histoire du WEF

Le WEF, le Global Economic Forum de Davos, a été fondé en 1970 à l'initiative de Klaus Schwab, un économiste et ingénieur mécanique allemand, et tire son nom de la ville suisse qui l'accueille dans le canton des Grisons. Chaque année, à la mi-janvier, cette ville de dix mille habitants devient pendant cinq jours le lieu de rencontre des présidents et des premiers ministres, des grands banquiers et des capitaines d'industrie, des milliardaires et des universitaires influents, des sportifs et des acteurs, des rock stars et des innovateurs. Davos est aussi cet endroit agréable au milieu des montagnes où l'écrivain allemand Thomas Mann a situé l'intrigue de son roman La montagne magique (dans un sanatorium pour être précis). Le thème choisi cette année a une saveur philanthropique : “La coopération dans un monde fragmenté”.

Schwab est un personnage controversé, au centre de nombreuses théories du complot en raison de son livre "Great Reset", dans lequel l'auteur explique le plan de dépeuplement mondial et d'une société de plus en plus numérique basée sur le contrôle citoyen. L'argent numérique et la disparition de l'argent liquide, avec un contrôle omniprésent de nos transactions par les banques centrales. Le plan prévoit également la destruction des petites et moyennes entreprises au profit des grandes multinationales. A ces phénomènes, la pandémie donnerait une impulsion non négligeable.

En 1992, Schwab a également fondé l'école Global Leaders for Tomorrow, où ont été formés des hommes politiques tels qu'Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Viktor Orbán et Emmanuel Macron, ainsi que de nombreux capitaines du secteur privé, dont Bill Gates de Microsoft, Jeff Bezos d'Amazon, Richard Branson de Virgin et Chelsea Clinton de la Fondation Clinton.

L'économiste allemand Ernst Wolff, qui a toujours été très critique envers le WEF, a donné une explication lucide de la grande tromperie mondiale connue sous le nom de "pandémie" (des vidéos où il exprime ses idées circulent sur le web).

Il a déclaré que les politiciens en place qui ont géré la soi-disant pandémie de Covid-19 ont tous agi de la même manière dans 190 pays du monde, c'est-à-dire par des fermetures, des masques, des vaccinations généralisées. C'est comme s'ils agissaient sous une seule direction, et en fait, les diplômés de l'école Schwab sont pratiquement au sommet de tous les gouvernements du monde. Ainsi, ils ont exécuté des directives purement économiques.

Tout cela, souligne M. Wolff, a été possible parce que les hommes politiques ayant des idées originales et des points de vue forts ont fortement diminué au cours des 30 dernières années et que les dirigeants actuels se caractérisent par leur douceur et leur adhésion à une ligne mondialiste rigide venue d'en haut. Les futurs politiciens sont endoctrinés à l'école et la plupart d'entre eux ont un programme très maigre. De plus, la plupart ne le mentionnent même pas dans leur curriculum vitae. En bref, les aspirants dirigeants politiques sont lancés par Schwab lui-même dans les plus hautes sphères de la politique et de la finance, ce sont les « Yes men » qui vont ensuite former l'élite mondialiste, dans le but de promouvoir une coopération de haut niveau entre les gouvernements nationaux et les grandes entreprises. De ce lien entre Pfizer et les gouvernements dans l'affaire Covid, nous avons des preuves et une documentation sans fin disponibles sur Internet.

Le résultat de cette imbrication inextricable de la politique, des banques centrales et des multinationales, ajoute Wolff, est l'effacement de la démocratie. Elle a aujourd'hui disparu et une apparence de celle-ci est préservée dans les différents pays du monde, mais il est indéniable qu'il existe une élite qui commande les processus décisionnels de la politique, comme cela a été évident dans la réponse à la pandémie.

Tel est donc le scénario qui amènera plus de 1500 jets privés à Davos, surchargeant les aéroports suisses, avec un puissant déploiement d'hommes et de moyens de sécurité.

La demande d'escortes pendant la semaine du Forum

La nouvelle, peut-être assez connue des Suisses mais peut-être moins de l'opinion publique mondiale, a été révélée par eTicino Online. Les services des escortes sont particulièrement demandés pendant la semaine du Forum. nterrogé par le journal en question, la responsable du centre érotique Villa-Velvet d'Oftringen AG, a déclaré : « Jusqu'à présent, nous avons 11 réservations et 25 demandes d'informations pour la semaine prochaine. Mais je m'attends à ce qu'il y en ait encore plus. Dès qu'un client réserve une de nos dames pour au moins quatre heures, elle le rejoint ». Quatre heures de plaisir coûtent 1500 francs, la nuit entière 2550 francs.

Ticino Online écrit :

L'agence argovienne avait déjà envoyé des escortes à Davos lors du WEF avant la pandémie de Covid. « Nos escortes ont déjà été amenées à Davos par des diplomates et des chefs d'entreprise, par exemple, explique le responsable, certains réservent même pour eux-mêmes et leurs employés pour faire la fête dans la suite de l'hôtel ». Selon la responsable, les services demandés comprennent l'accompagnement à un dîner ou à une fête, ainsi que des services sexuels par la suite : les expériences que les femmes y ont vécues ont été positives. « Cependant, les clients sont plus exigeants que notre clientèle habituelle. Les femmes ayant un physique de mannequin et un look haut de gamme sont particulièrement recherchées ». Selon Christa Ammann, directrice du centre de conseil sur le travail sexuel Xenia, lors de grands événements où les visiteurs restent en un même lieu pendant plusieurs jours, l'offre de services sexuels augmente. Le WEF entre dans la catégorie de ces événements.

Comme la prostitution est parfaitement légale en Suisse et que les prostituées paient des impôts, la police n'effectue pas de contrôles et on ne sait pas combien de personnes sont impliquées dans ce marché des corps.

De nombreux commentaires ont été postés par les utilisateurs sous l'article publié par Ticino Online. De nombreux utilisateurs sont indignés. L'un d'eux dit : « Et où est la nouveauté ? Ce qui s'est passé aussi ici à Lugano avec le forum sur l'Ukraine mais qui n'a pas eu d'importance ».

Un autre déclare avec réalisme : « C'est à ça que servent les forums comme celui-ci... Ils n'ont jamais rien changé. Pour le reste, s'ils le paient de leur poche, tant mieux pour eux ».

Références

www.cospiratori.it/2021/12/la-scuola-di-klaus-schwab-per-i.html

www.ilsole24ore.com/art/davos-2020-cos-e-e-perche-e-nata-riunione-dell-elite-mondiale-ACkjD5CB ?refresh_ce

http://iviaggidiclach.com/ernst-wolff-smascherare-la-finzione-pandemica/

www.moneymag.ch/wef-davos-2023-date-partecipanti-tematiche

www.ticinolive.ch/2016/07/23/ernst-wolff-disastro-della-politica-accomodante-della-bce/

www.tio.ch/svizzera/attualita/1636641/wef-davos-escort-servizi-prenotano-dipendenti

www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/programme